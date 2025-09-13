7 goluri în Juventus - Inter  VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final,  după ce a condus cu 3-2 +6 foto
Cristi Chivu în Juventus - Inter / Foto: Imago
Stranieri

7 goluri în Juventus - Inter VIDEO Meci incredibil la Torino: echipa lui Cristi Chivu pierde pe final, după ce a condus cu 3-2

Alexandru Smeu
Publicat: 13.09.2025, ora 20:55
Actualizat: 13.09.2025, ora 22:01
  • Juventus a învins Inter, scor 4-3, în etapa #3 din Serie A.
  • Formația antrenată de Cristi Chivu (44 de ani) are două eșecuri consecutive în campionat.

Primul episod al sezonului din Derby D'Italia a fost un thriller absolut. Nebunia de pe Allianz Stadium a început cu golul lui Kelly din minutul 14.

Inter a reușit să restabilească egalitatea după o jumătate de oră de joc, prin Calhanoglu, dar un alt internațional turc, Yildiz, a readus-o pe Juventus în avantaj, până la pauză.

Juventus - Inter 4-3. Cristi Chivu, înfrângere dureroasă la debutul în Derby D'Italia

Cele două echipe nu au dezamăgit nici după reluarea jocului. Calhanoglu a realizat „dubla” în minutul 65, iar Marcus Thuram a dus-o în avantaj pe Inter, spre bucuria lui Cristi Chivu.

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (4).jpeg
Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (4).jpeg

Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (1).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (2).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (3).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (4).jpeg Bucuria lui Cristi Chivu, după golul de 3-2 marcat de Inter, în meciul cu Juventus Foto captură Prima Sport (5).jpeg
Avantajul nerazzurrilor a durat doar opt minute. Fratele lui Marcus, Khephren, a restabilit egalitatea.

Pe final, Juventus a forțat victoria, iar Adzic, trimis pe teren în minutul 73 l-a învins pe Sommer cu un șut spectaculos de la 25 de metri, în primul minut suplimentar.

Inter s-a aruncat în atac, dar nu a mai reușit să puncteze pe tabelă.

Astfel, formația lui Cristi Chivu bifează al doilea eșec consecutiv, după înfrângerea de etapa trecută, 1-2 cu Udinese.

În urma acestui rezultat, Juventus își menține, pentru moment, poziția de lider în Serie A, cu 9 puncte, în timp ce Inter se află pe locul 11, cu 3 puncte.

Până la finalul etapei ar mai putea pica în clasament, totul depinde de jocul rezultatelor.

Juventus - Inter 4-3

  • Au marcat: Kelly ('14), Yildiz ('38), K. Thuram ('83), Adzic ('90+2)/ Calhanoglu ('30,'65), M. Thuram ('75)

Final de meci, 4-3 pentru Juve!

Min.90+1 - GOL Juventus, 4-3! Adzic șutează de la 25 de metri, iar mingea trece printre brațele lui Sommer.

Min.83 - GOL Juventus, 3-3! K. Thuram marchează și el cu o lovitură de cap similară cu cea a fratelui său.

Min.75 - GOL Inter, 2-3! Dimarco centrează dintr-un corner de pe partea stângă, iar Thuram marchează cu o lovitură de cap, din mijlocul careului.

Min.66 - GOL Inter, 2-2! Calhanoglu reușește dubla, după ce preia spectaculos pe piept, la marginea careului, și șutează la colțul lung.

Min.38 - GOL Juventus, 2-1! Yildiz marchează spectaculos, cu un șut de la aproximativ 20 de metri.

Min.30 - GOL Inter, 1-1! Calhanoglu marchează, cu un șut din afara careului, fără preluare, după o pasă a lui Carlos Augusto.

Min.14 - GOL Juventus, 1-0! Kelly deschide scorul, cu un șut fără preluare din apropierea punctului cu var.

Min.4 - Barella are prima șansă a meciului, dar șutul său se duce puțin pe lângă poartă.

Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (3).jpg
Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (3).jpg

Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (1).jpg Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (2).jpg Cristi Chivu, în Juventus - Inter Foto Captura ecran Prima Sport (3).jpg
Min.1 - Start de meci la Torino.

Juventus - Inter, echipele de start

  • Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly - Kalulu, Locatelli, K. Thuram, McKennie - Koopmeiners, Yildiz - Vlahovic
  • Rezerve: Perin, Pinsoglio, Adzic, Kostic, Openda, Rugani, Joao Mario, David, Cabal
  • Antrenor: Igor Tudor
  • Inter: Sommer - Akanji, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto - M. Thuram, Lautaro
  • Rezerve: Di Gennaro, J. Martinez, De Vrij, Zielinski, Sucic, Luis Henrique, Bonny, Frattesi, Diouf, Bisseck, Dimarco, Darmian, Palacios, Esposito
  • Antrenor: Cristian Chivu
  • Arbitru: Andrea Colombo
  • Stadion: Allianz Stadium (Torino)

Cristi Chivu: „Trebuie să găsim energia potrivită”

La conferința de presă susținută vineri, Cristi Chivu a punctat cât de important este un derby între Juventus și Inter.

„Suntem încă în etapa a treia, iar aceste meciuri trebuie jucate mai devreme sau mai târziu. Nu putem forța prea mult.

Ambele echipe știu cât de important este un meci Juve-Inter. Trebuie să găsim energia potrivită”, a declarat Chivu, citat de Tuttomercatoweb

Antrenorul român a vorbit și despre aspectele ce l-au nemulțumit la meciul cu Udinese.

Sunt câteva lucruri care nu mi-au plăcut, dar trebuie să fiu consecvent și să am inteligența necesară pentru a înțelege ce poate face echipa.

Fără a-mi pierde certitudinile: nu sunt aici pentru a face o revoluție, și pentru că asta ar fi imposibil. Inter a fost întotdeauna în vârful fotbalului italian și european, trebuie să adăugăm ceva pentru a-i face să performeze și să redescopere pasiunea, încrederea în propriile abilități, energia și motivația pentru a-și atinge obiectivele”, a adăugat Chivu.

Cristi Chivu a mai întâlnit o singură dată Juventus, în calitate de antrenor. Se întâmpla pe 23 aprilie, pe vremea când o conducea pe Parma. Formația fostului căpitan al naționalei României reușea să învingă „Bătrâna Doamnă”, scor 1-0.

serie a JUVENTUS Inter Milano Cristi Chivu
