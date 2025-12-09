Chivu, ce omagiu pentru Ienei și Sdrobiș! Moment emoționant oferit de antrenorul lui Inter la Gala Fotbalului Românesc, unde a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român”

Cristi Chivu (45 de ani) a fost desemnat „Cel mai bun antrenor român” la Gala Fotbalului Românesc, eveniment organizat de Nicu Gheară.

Tehnicianul de la Inter Milano a transmis un mesaj emoționant printr-un video.

Cristi Chivu traversează o perioadă bună la Inter Milano, alături de care luptă pe toate fronturile, iar rezultatele de până acum i-au adus acest premiu, pe care îl dedică celor doi mari tehnicieni care s-au stins recent din viață.

Cristi Chivu: „Vreau ca aplauzele să fie dedicate către Emeric Ienei și Ioan Sdrobiș”

„Vreau să vă mulțumesc pentru acest premiu. Mă simt foarte onorat.

În egală măsură, cred că toți antrenorii care reprezintă fotbalul românesc, care activează în fotbalul românesc sau la echipe din străinătate ar fi meritat acest premiu pentru pasiunea pe care o au pentru această meserie, pentru timpul pe care îl dedică echipei pe care o reprezintă.

Conștient de faptul că există două tipuri de antrenor: cei care își caută oportunitatea și cei care urmează să fie demiși.

În final, vă mulțumesc încă o dată, vă doresc sărbători fericite, un călduros La mulți ani, un an nou plin de împliniri și aș dori ca aplauzele pe care le veți dedica la finalul acestui video să fie dedicate către doi mari antrenori care, din păcate, nu mai sunt printre noi: Emeric Ienei și Ioan Sdrobiș” , a transmis Chivu printr-un mesaj video.

Cristi Chivu a debutat în Liga 1 în 1997, când avea doar 16 ani, în tricoul lui CSM Reșița, într-o partidă cu U Cluj, sub comanda lui Ioan Sdrobiș, legendarul tehnician decedat luni.

La echipa națională, Chivu a debutat pe 18 august 1999, într-un amical cu Cipru, scor 2-2, selecționer fiind Victor Pițurcă.

După alte trei partide amicale, Chivu și-a făcut debutul în primul său meci oficial, la Euro 2000, împotriva Germaniei, scor 1-1, sub comanda lui Emeric Ienei.

