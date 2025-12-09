„Dă-ne afară pe toți!” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitri: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!” +15 foto
foto: IMAGO
Campionate

„Dă-ne afară pe toți!” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitri: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.12.2025, ora 16:24
alt-text Actualizat: 09.12.2025, ora 16:24
  • Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Furioși că pierdeau meciul și că arbitrul Gonzalez Quintero a eliminat doi jucători, fotbaliștii madrileni au sărit la „central”.

Cu eșecul de duminică, Real Madrid a rămas la patru puncte în spatele rivalei Barcelona și riscă să piardă inclusiv locul doi în fața lui Villarreal, care are un meci mai puțin disputat.

Luis Enrique era sa cadă de pe scaun!  VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!”
Citește și
Luis Enrique era sa cadă de pe scaun! VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!”
Citește mai mult
Luis Enrique era sa cadă de pe scaun!  VIDEO: Scenariul care l-a dat pe spate pe antrenorul lui PSG: „La naiba!”

Arbitrul, asaltat de jucătorii de la Real Madrid: „Uită-te unde ești! Trebuie să arăți respect”

Reacțiile jucătorilor lui Real Madrid la adresa arbitrului Gonzalez Quintero, după ce acesta le-a arătat cartonașul roșu lui Fran Garcia și Alvaro Carreras, au ieșit la iveală.

După ce a fost eliminat, Carreras i-a spus arbitrului: „Ești groaznic. Așa ai fost tot meciul”.

Rodrygo, unul dintre cei mai indignați de pe teren, i-a transmis și el „centralului”: „Trebuie să arăți respect, uită-te unde ești”, arătând spre stemă și spre terenul de pe „Bernabeu”.

Nici Valverde nu a ezitat să comenteze: „Nu-l poți elimina”, i-a spus uruguayanul.

Cele mai vehemente proteste au venit din partea lui Vinicius, cunoscut pentru contrele sale cu arbitrii și adversarii sau chiar cu suporterii.

„Mai multe, mai multe cartonașe roșii. Dă-ne afară pe toți! Dă-le tuturor cartonaș roșu. Sunteți mereu la fel, dar noi nu scăpăm niciodată nepedepsiți. Este lipsă de respect că sunt doar 5 minute de prelungire”, a reproșat brazilianul, potrivit as.com.

Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras
Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras

Galerie foto (15 imagini)

Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras Eliminările lui Fran Garcia și Alvaro Carreras
+15 Foto
labels.photo-gallery

Mbappe a mers și el la arbitru să-i ceară o explicație, nedumerit și el de decizii: „Acest cartonaș e clar, dar primul...”.

Bellingham, alt jucător madrilen care a mai avut și alte ieșiri nepotrivite, i-a spus arbitrului de rezervă: „Ești un idiot nenorocit!”, în timp ce se îndrepta spre tunel, mai scrie sursa citată.

Citește și

Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă  pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”
Campionate
15:50
Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”
Citește mai mult
Salah, pus la zid de Wayne Rooney Fostul atacant de la Manchester United nu-l iartă  pe starul lui Liverpool: „Ar fi trist să arunce totul la gunoi”
FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte
Superliga
15:38
FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte
Citește mai mult
FCSB reia pista Emerllahu Campioana îl dorește din nou pe mijlocașul CFR-ului și va face o ofertă. Cum ar arăta primul 11 cu el și cu Duarte

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
CCR decide astăzi dacă magistrații se vor putea pensiona în continuare la 50 de ani și cu pensii ca acum / „Dezbaterile care au început sunt puternice” / Tensiune în Guvernul Bolojan
Real Madrid Celta Vigo eliminare rodrygo vinicius junior alvaro carreras fran garcia
Știrile zilei din sport
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
Înot
09.12
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu când nu ești recompensat”
Citește mai mult
David Popovici nu și-a primit banii Campionul olimpic vorbește despre problemele sportivilor români: „E greu  când nu ești recompensat”
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Liga Campionilor
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Citește mai mult
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Nationala
09.12
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Citește mai mult
Unde se joacă Turcia - România Decizie surprinzătoare: stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Superliga
09.12
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale: „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Citește mai mult
Petrila, în topul ratangiilor din Liga 1 Ocazia irosită de rapidist, comparată cu alte ratări colosale:  „Costescu și Zicu rămân «regii ratărilor»”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
Prejudiciu: 2,4 milioane €! Curtea de Conturi arată cum, sub comanda lui Novak și Lipă, MTS și ANS au scurs bani fără acoperire legală
09:58
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool: „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
„Este o rușine!” Fabio Capello, furios după penalty-ul care a decis Inter - Liverpool:  „E scandalos” + Îl critică și pe Cristi Chivu
09:25
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
„E de Oscar!” Analiștii, șocați de penalty-ul primit de Liverpool: „La nivelul ăsta?!” + Acuzații: „Un neamț dă penalty altui neamț”
00:42
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
„Luptăm împotriva injustiției” FOTO: Cristi Chivu nu s-a abținut după faza controversată care a decis soarta meciului cu Liverpool
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Top stiri din sport
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Superliga
09.12
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Citește mai mult
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Stranieri
09.12
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
Citește mai mult
Olăroiu, victorie în Cupa Arabiei  Naționala Emiratelor Arabe Unite s-a calificat în sferturile turneului final
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Superliga
09.12
„Aș desființa prostia asta!” Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
Citește mai mult
„Aș desființa prostia asta!”  Mihai Stoica i-a răspuns lui Burleanu, după înțepăturile președintelui FRF la adresa FCSB
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Handbal
09.12
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026
Citește mai mult
FRH a decis Cine va fi selecționerul naționalei României de handbal feminin la EURO 2026

Echipe/Competiții

fcsb 74 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 33 rapid 15 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi 1 uta arad 10 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
10.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share