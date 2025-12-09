„Dă-ne afară pe toți!” / „Idiot nenorocit” Jucătorii lui Real Madrid au sărit la arbitri: „Uită-te unde ești, trebuie să arăți respect!”

Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Furioși că pierdeau meciul și că arbitrul Gonzalez Quintero a eliminat doi jucători, fotbaliștii madrileni au sărit la „central”.

Cu eșecul de duminică, Real Madrid a rămas la patru puncte în spatele rivalei Barcelona și riscă să piardă inclusiv locul doi în fața lui Villarreal, care are un meci mai puțin disputat.

Arbitrul, asaltat de jucătorii de la Real Madrid: „ Uită-te unde ești! Trebuie să arăți respect”

Reacțiile jucătorilor lui Real Madrid la adresa arbitrului Gonzalez Quintero, după ce acesta le-a arătat cartonașul roșu lui Fran Garcia și Alvaro Carreras, au ieșit la iveală.

După ce a fost eliminat, Carreras i-a spus arbitrului: „Ești groaznic. Așa ai fost tot meciul”.

Rodrygo, unul dintre cei mai indignați de pe teren, i-a transmis și el „centralului”: „Trebuie să arăți respect, uită-te unde ești”, arătând spre stemă și spre terenul de pe „Bernabeu”.

Nici Valverde nu a ezitat să comenteze: „Nu-l poți elimina”, i-a spus uruguayanul.

Cele mai vehemente proteste au venit din partea lui Vinicius, cunoscut pentru contrele sale cu arbitrii și adversarii sau chiar cu suporterii.

„Mai multe, mai multe cartonașe roșii. Dă-ne afară pe toți! Dă-le tuturor cartonaș roșu. Sunteți mereu la fel, dar noi nu scăpăm niciodată nepedepsiți. Este lipsă de respect că sunt doar 5 minute de prelungire”, a reproșat brazilianul, potrivit as.com.

Mbappe a mers și el la arbitru să-i ceară o explicație, nedumerit și el de decizii: „Acest cartonaș e clar, dar primul...”.

Bellingham, alt jucător madrilen care a mai avut și alte ieșiri nepotrivite, i-a spus arbitrului de rezervă: „Ești un idiot nenorocit!”, în timp ce se îndrepta spre tunel, mai scrie sursa citată.

