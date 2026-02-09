Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026
Chivu și Dimarco, unul intre vicecăpitanii săi la Inter Foto: Imago
Secretul lui Chivu Apărătorul care uimește Italia în acest sezon, cu antrenorul român la Inter. E peste toți în 2026

  • Federico Dimarco, 28 de ani, e în cel mai bun sezon al carierei sale, cu cele mai multe goluri influențate. 
  • De la începutul lui 2026, i-a depășit și pe colegii din atac la Inter, dublu față de Lautaro Martinez și Thuram. 
  • Ce rol a avut Cristi Chivu la transformarea fundașului stânga în actuala stagiune. 

Federico Dimarco a crescut la academia lui Inter Milano, dar a rămas definitiv la nerazzurri din 2021.

Până atunci, a fost împrumutat, readus, vândut, răscumpărat, din nou cedat împrumut și reprimit pe „Meazza”.

50 de milioane de euro
este cota lui Federico Dimarco, potrivit Transfermarkt

Jocul lui Chivu îi oferă libertate lui Dimarco la Inter

Fundașul stânga a impresionat mereu cu calitățile sale ofensive, însă niciodată ca acum, în acest sezon.

Dimarco și mingea pe care o împinge mereu înainte Foto: Imago Dimarco și mingea pe care o împinge mereu înainte Foto: Imago
Dimarco și mingea pe care o împinge mereu înainte Foto: Imago

De când a venit Cristi Chivu, s-a eliberat, pentru că jocul, stilul, strategia antrenorului în vârstă de 45 de ani îl aduc pe internaționalul italian foarte aproape de poarta adversă. Mai ales în primele 40 de zile din 2026!

În noul an, apărătorul s-a transformat într-o forță de atac.

11 goluri a influențat
Dimarco la Inter în 2026 (4 reușite, 7 assisturi) în nouă întâlniri. Are 19 în actuala stagiune în toate competițiile (6-13)

Până acum, a atins maximum în 2022-2023, cu 16 goluri decise de el (6-10). În 50 de meciuri. Astăzi are doar 31 de partide în 2025-2026.

Dimarco e deasupra tuturor în 2026 la Inter

La Inter, nimeni nu a influențat mai multe goluri decât el de la startul lui 2026.

Golgeterul echipei, Lautaro Martinez, are șase (5-1), Thuram 3-3, Esposito 2-2 în atac.

Dimarco are 4 goluri și 7 assisturi în 2026. Thuram, 3 goluri și 3 pase decisive Foto: Imago Dimarco are 4 goluri și 7 assisturi în 2026. Thuram, 3 goluri și 3 pase decisive Foto: Imago
Dimarco are 4 goluri și 7 assisturi în 2026. Thuram, 3 goluri și 3 pase decisive Foto: Imago

La mijloc, Zielinski 3-0. Trei reușite, nicio pasă decisivă!

În apărare, Bisseck are 1-1. Un gol, un assist.

Serie A îi place cel mai mult lui Dimarco

Dimarco iese maximum în evidență în Serie A. Campionatul e competiția care-i aprinde cel mai tare calitățile în careul rivalilor.

În 2026, are 3 goluri marcate, șapte create. Plus alt gol în Champions League.

De la începutul sezonului, a înscris de șase ori și a pasat de 13. Dintre ele, 5-13 au fost în Serie A!

10 pase decisive
are Dimarco la naționala Italiei (plus 3 goluri) în 36 de selecții

Inter are 8 puncte peste Milan și 9 deasupra lui Napoli

Forma extraordinară a lui Dimarco e și o explicație a situației lui Inter în campionat.

Echipa lui Chivu e lider în Serie A, cu opt puncte peste Milan (care are o restanță de jucat) și nouă deasupra lui Napoli.

58 de puncte
are Inter după 24 de etape. În medie, 2,4 puncte pe meci

