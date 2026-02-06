Cristi Chivu, 45 de ani, va prelungi în curând cu Inter Milano. Clubul s-a convins după doar opt luni.

Ce ofertă a primit antrenorul de la nerazzurri. Ce salariu va lua după semnarea noului contract.

Inter stă bine când a pătruns în a doua parte a sezonului. A ratat un obiectiv, Supercupa Italiei, dar e în cursă pentru trei trofee: Serie A, Cupa și Liga Campionilor.

Ce a realizat Chivu în opt luni la Inter

Cu un nou antrenor, Cristi Chivu, aflat la prima experiență în fotbalul profesionist de la startul stagiunii, după debutul de cinci luni la Parma, nerazzurrii își fac planuri:

Chivu și căpitanul său, Lautaro Martinez Foto: Imago

Primii în campionat; cinci puncte avans față de Milan și nouă înaintea lui Napoli.

Calificați în semifinalele Cupei.

Înfruntă Bodo/Glimt în play-off-ul Champions, pe 18 și 24 februarie.

38 de meciuri are Cristi Chivu la Inter Milano: 27 de victorii, 3 egaluri, 8 înfrângeri, golaveraj 80-34

Oferta pentru Chivu: doi ani în plus, un milion în plus la salariu

După ce a purtat flacăra olimpică pentru Jocurile de Iarnă de la Milano-Cortina (6-22 februarie), Chivu descoperă altă surpriză.

Chivu, mereu explicând deciziile sale Foto: Imago

Mulțumit de joc, de atmosfera din vestiar și mai ales de implicarea totală a tehnicianului în vârstă de 45 de ani, președintele clubului îi pregătește un nou contract, potrivit site-ului L'Interista.it. La doar opt luni de la prezentarea sa, pe 9 iunie.

Oferta lui Giuseppe Marotta e foarte bună: prelungire pentru încă doi ani, până în 2029, și alt salariu, cu un milion în plus. Pe lângă bonusuri pentru performanțe.

3,5 milioane de euro va fi salariul lui Chivu după semnarea noului contract cu Inter

VIDEO. Cristi Chivu a purtat flacăra olimpică

