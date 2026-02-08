„Chivu este exact opusul” Ce au observat italienii la antrenorul lui Inter.  Ce nu caută, ce îl enervează
Chivu, altfel decât s-au obișnuit italienii Foto: Imago
„Chivu este exact opusul” Ce au observat italienii la antrenorul lui Inter. Ce nu caută, ce îl enervează

  • Cristi Chivu, lider în Serie A cu Inter Milano, analizat de peninsulari. 
  • Ce face, cum reacționează la diferite situații cu care se confruntă un antrenor. 
  • La ce concluzie au ajuns. Și care e singurul lucru care îl deranjează. 

Cristi Chivu a debutat în urmă cu un an în fotbalul profesionist, ca antrenor.

Pe 18 februarie 2025, semna cu Parma și se implica într-o misiune periculoasă. Salvarea unei echipe în cădere liberă.

De ce e la fel de periculos pentru Chivu la Inter

În cele din urmă, a evitat retrogradarea și, dintr-odată, a răsturnat clasamentul și obiectivul.

Trecând la Inter, trebuie să câștige Serie A. E poate mai primejdios acum. Dacă nu ia titlul, riscă să fie dat afară după prelungirea contractului și mărirea salariului.

Deocamdată însă, tehnicianul în vârstă de 45 de ani stă foarte bine în campionat. Nu doar locul 1. Începe să se distanțeze.

55 de puncte
are Chivu cu Inter în Serie A 2025-2026. Cinci peste Milan și șase deasupra lui Napoli (care a jucat un meci în plus)

„Țin ștacheta jos și găsesc scuze imediat ce nu apar rezultatele. Nu Chivu”

Înaintea confruntării de la Sassuolo, duminică seară, Corriere dello Sport a observat de ce este el altfel.

„Chivu e neconvențional. Majoritatea antrenorilor, și italieni, dar și din alte părți, sunt obișnuiți să țină ștacheta jos și să găsească scuze imediat ce nu apar rezultatele. Tehnicianul nerazzurrilor e exact opusul”, l-a analizat CdS.

Pentru Chivu, nu există alibiuri și nici nu caută scuze de care să se agațe atunci când lucrurile nu funcționează Corriere dello Sport, cotidian italian

Pentru fiecare situație, explică logic, nu exagerează și nu intră în scandaluri. Un singur lucru îl enervează, dar nu are legătură cu el, ci cu jucătorii săi. „Pentru că aici nu e vorba despre mine, ci despre ei”, spune mereu.

Cum reacționează Chivu. Și ce îl deranjează

Jurnaliștii peninsulari au căutat mai multe cauze obișnuite de care se plâng antrenorii compatrioți. Și cum răspunde Chivu în aceste cazuri.

  • „Program aglomerat? E normal pentru o echipă mare, care vrea să fie competitivă în toate competițiile”. 
  • „Nu e o tragedie să treci de play-off pentru a atinge optimile Ligii Campionilor. Calificarea directă ar fi fost mai bună, însă nu e o dramă”. 
  • „Se înmulțesc accidentările? Sunt situații care apar în timpul unui sezon”.
  • „Pierde Inter din cauza unor nedreptăți, penaltyuri incorecte? Aceeași mentalitate”. Nu se plânge, nu atacă. 
În declarațiile lui Chivu, nu există loc de polemici. Nu creează niciuna și nici nu se lasă dus de val când alți antrenori le provoacă Corriere dello Sport, cotidian italian

Ceva nu-i place, îl enervează chiar: „Criticile la adresa jucătorilor săi. La ele răspunde mereu, deseori iritat. Echipa, grupul, mai presus de orice”.

antrenor serie a italia Inter Milano Cristi Chivu
