„Chivu nu pupă-n fund” Antonio Cassano, descriere diferită a antrenorului: „Nu-l merităm. Îmi amintește de Luis Enrique”

Cristi Chivu, 45 de ani, antrenorul apreciat pentru abordarea sa deosebită la Inter.

Antonio Cassano, fost internațional italian cu un stil foarte direct, evidențiază calitățile tehnicianului, neobișnuite în Peninsulă.

La primul său sezon la Inter Milano, Cristi Chivu surprinde tot mai mult. Are curaj ca antrenor, un discurs puternic, nonconformist, și rezultate.

Când Serie A a trecut de jumătatea sezonului, e pe primul loc, după opt meciuri la rând fără înfrângere (7 victorii și egalul cu Napoli, 2-2).

Trei puncte distanță de Milan (locul 2), șase de Napoli (3), șapte de Juventus (4) și Roma (5).

Cassano: „Chivu are curajul marilor antrenori”

În analiza pentru canalul de YouTube Viva el Futbol, preluată de linterista.it, Antonio Cassano a reliefat calitățile lui Chivu, total diferite pentru fotbalul italian.

Cunoscut pentru reacțiile lui directe, tăioase, ironice, fostul atacant al squadrei azzurra a început de la ultimul meci al Interului, 1-0 cu Lecce.

Antonio Cassano (în spate), fost atacant italian, actual analist sportiv Foto: Imago

„Celălalt antrenor a schimbat atacant cu atacant, mijlocaș cu mijlocaș.

Chivu a făcut exact opusul. A jucat cu trei atacanți și Zielinski în linia mediană. Apoi, la zece minute după gol, a înlocuit un atacant și a revenit la sistemul de bază”, a declarat Cassano.

Asta arată curaj. Chivu are curajul marilor antrenori. Nu-i pasă de nimic, vorbește cum vrea, face ce crede bazându-se pe jucători și nu pupă-n fund pe nimeni Antonio Cassano, fost internațional italian

Cassano: „În Italia, ne plac lingușitorii, șerpii alunecoși și fotbalul defensiv”

Peninsularul l-a comparat cu tehnicianul momentului în fotbal.

„Când îl aud vorbind pe Chivu, îmi amintește de Luis Enrique (n.r. 6 trofee cucerite în 2025 cu PSG). A fost criticat pentru că nu făcea cantonamente (n.r. la Roma, în 2011-2012). A plecat și a câștigat tot.

În Italia, nu suntem obișnuiți cu ceva mai bun sau diferit. Ne plac lingușitorii, șerpii alunecoși și fotbalul defensiv”.

„Chivu și Fabregas sunt făcuți să antreneze marile echipe ale Europei”

A adăugat despre Chivu: „A câștigat și acest meci dinainte. L-a câștigat pentru cum se prezintă, pentru cum joacă echipa și pentru credibilitatea creată de el.

Chivu a câștigat datorită impactului său și pentru că a făcut jurnaliștii să înțeleagă anumite lucruri”.

Cassano îl pune pe Chivu la același nivel cu spaniolul Cesc Fabregas, de la Como.

Chivu și Fabregas sunt diferiți. Destinul lor e în altă parte. Italia nu-i merită. Sunt făcuți să antreneze marile echipe ale Europei Antonio Cassano, fost internațional italian

