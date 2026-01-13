Chivu i-a surprins pe italieni Decizia luată de tehnicianul român înaintea meciului cu Lecce: „Fără precedent”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, i-a luat prin surprindere pe jucătorii săi, înaintea partidei cu Lecce din Serie A.

Cristi Chivu a decis să le acorde liber jucătorilor săi, înainte de următorul meci.

Cristi Chivu, decizie „fără precedent”

Tehnicianul român a decis să le ofere jucătorilor săi un moment de respiro chiar în ajunul meciului cu Lecce.

Astfel, aceștia se vor reuni miercuri, chiar pe „Giuseppe Meazza”.

„O decizie fără precedent. În ajunul unui meci, Cristian Chivu a decis să acorde echipei o zi liberă”, notează fcinter1908.it

❗️There will be no training today at Appiano Gentile.



The team will meet directly tomorrow morning before heading to San Siro for the Lecce game. 🤯



It’s a historical first for Serie A on the eve of a match. pic.twitter.com/GlUoWoG8Ke — Nerazzurri Society (@nerazzurriSoci_) January 13, 2026

Inter a jucat ultima dată duminică, atunci când a remizat scor 2-2 în derby-ul cu Napoli și se pare că decizia lui Chivu are legătură cu această partidă.

„Chivu a decis să le acorde jucătorilor săi câteva ore libere pentru că a văzut că sunt puțin obosiți psihic.

Dar și pentru că este în secret mulțumit de atitudinea arătată de Inter împotriva lui Napoli în ceea ce privește dăruirea și personalitatea.

A spus clar acest lucru în spatele ușilor închise, în vestiar, recunoscând totodată erorile de concentrare și poziționare care le-au permis duetului Hojlund-McTominay să destabilizeze apărarea în multe momente ale meciului”, au scris jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport.

Înaintea partidei de miercuri, Inter ocupă fotoliu de lider în Serie A, cu 43 de puncte, trei mai multe decât AC Milan și patru față de Napoli.

De precizat că partida cu Lecce e o restanță din etapa #16 din Serie A.

Meciul ar fi trebuit să se desfășoare în weekendul 19 - 21 decembrie 2025, dar a fost reprogramat, deoarece Inter a participat la Supercupa Italiei, competiție care a avut loc în acea perioadă.

A fost eliminată în semifinale de Bologna, după loviturile de departajare. „Nerazzurrii” și-au luat revanșa în campionat, unde au câștigat, scor 3-1.

