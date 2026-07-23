„Nu ne ascundem” Cum pregătește Chivu noul sezon cu Inter. Ce face special în cantonamentul din Germania
Cristi Chivu, în timpul cantonamentului de la Donaueschingen. Foto: Instagram
Campionate

„Nu ne ascundem” Cum pregătește Chivu noul sezon cu Inter. Ce face special în cantonamentul din Germania

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 12:08
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 13:48
  • Cristi Chivu și Inter înfruntă Italia cu alt motto, de campioni. Singuri contra tuturor pentru încă un event Serie A-Cupă. 
  • Cum urmărește antrenorul jucătorii în timpul pregătirii de la Donaueschingen. 
  • Ce trebuie să facă după cantonamentul din Germania.
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În așteptarea transferurilor promise de club, sperând la trei lovituri în Premier League, Romero (Tottenham, stoper), Spence (Tottenham, fundaș dreapta) și Jones (Liverpool, mijlocaș), Cristi Chivu continuă pregătirea noului sezon.

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Chivu, același loc cu al Spaniei la Euro 2024

Cantonamentul e într-o regiune deosebită, în Germania, la Donaueschingen, la izvorul Dunării în regiunea montană Pădurea Neagră, acolo unde a pregătit și naționala Spaniei titlul european în 2024. 

Gazzetta dello Sport a descoperit motto-ul cu care nerazzurrii înfruntă Peninsula după ce au cucerit eventul.

„Nu ne ascundem”, spun antrenorul și jucătorii lui. La fel, președintele clubului, Giuseppe Marotta. Sunt singuri contra tuturor în încercarea de a câștiga al doilea an la rând Serie A și Cupa Italiei.

Chivu analizează antrenamentele filmate din dronă

Potrivit Gazzetta.it, Chivu coordonează o pregătire foarte intensă, mult antrenament fizic, dar și tehnico-tactic.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani apelează la tehnologie în cantonament.

O dronă înregistrează toate exercițiile, imagini pe care Chivu le urmărește pentru a analiza fiecare mișcare a jucătorilor în timpul stagiului.

Înregistrările de la înălțime îl ajută să vadă mai bine întreaga poziționare și respectarea schemelor tactice.

Chivu și reintegrarea celor prezenți la Mondial

Antrenorul va avea o misiune și mai importantă după cantonament. Reintegrarea interiștilor care vor reveni din vacanța prelungită după Campionatul Mondial.

Colegi la club, rivali la Mondial: Lautaro Martinez vs Akanji în Argentina - Elveția 3-1 după prelungiri, în „sferturile” CM 2026. Foto: Imago Colegi la club, rivali la Mondial: Lautaro Martinez vs Akanji în Argentina - Elveția 3-1 după prelungiri, în „sferturile” CM 2026. Foto: Imago
Colegi la club, rivali la Mondial: Lautaro Martinez vs Akanji în Argentina - Elveția 3-1 după prelungiri, în „sferturile” CM 2026. Foto: Imago

A avut cinci jucători la CM 2026: Lautaro Martinez (Argentina), Marcus Thuram (Franța), Ange-Yoan Bonny (Cote d’Ivoire), Hakan Calhanoglu (Turcia) și Manuel Akanji (Elveția).

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