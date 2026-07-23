„Nu ne ascundem” Cum pregătește Chivu noul sezon cu Inter. Ce face special în cantonamentul din Germania

Cristi Chivu și Inter înfruntă Italia cu alt motto, de campioni. Singuri contra tuturor pentru încă un event Serie A-Cupă.

Cum urmărește antrenorul jucătorii în timpul pregătirii de la Donaueschingen.

Ce trebuie să facă după cantonamentul din Germania.

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În așteptarea transferurilor promise de club, sperând la trei lovituri în Premier League, Romero (Tottenham, stoper), Spence (Tottenham, fundaș dreapta) și Jones (Liverpool, mijlocaș), Cristi Chivu continuă pregătirea noului sezon.

Chivu, același loc cu al Spaniei la Euro 2024

Cantonamentul e într-o regiune deosebită, în Germania, la Donaueschingen, la izvorul Dunării în regiunea montană Pădurea Neagră, acolo unde a pregătit și naționala Spaniei titlul european în 2024.

Gazzetta dello Sport a descoperit motto-ul cu care nerazzurrii înfruntă Peninsula după ce au cucerit eventul.

„Nu ne ascundem”, spun antrenorul și jucătorii lui. La fel, președintele clubului, Giuseppe Marotta. Sunt singuri contra tuturor în încercarea de a câștiga al doilea an la rând Serie A și Cupa Italiei.

Chivu analizează antrenamentele filmate din dronă

Potrivit Gazzetta.it, Chivu coordonează o pregătire foarte intensă, mult antrenament fizic, dar și tehnico-tactic.

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani apelează la tehnologie în cantonament.

O dronă înregistrează toate exercițiile, imagini pe care Chivu le urmărește pentru a analiza fiecare mișcare a jucătorilor în timpul stagiului.

Înregistrările de la înălțime îl ajută să vadă mai bine întreaga poziționare și respectarea schemelor tactice.

Chivu și reintegrarea celor prezenți la Mondial

Antrenorul va avea o misiune și mai importantă după cantonament. Reintegrarea interiștilor care vor reveni din vacanța prelungită după Campionatul Mondial.

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A avut cinci jucători la CM 2026: Lautaro Martinez (Argentina), Marcus Thuram (Franța), Ange-Yoan Bonny (Cote d’Ivoire), Hakan Calhanoglu (Turcia) și Manuel Akanji (Elveția).

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