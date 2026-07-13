Planurile lui Chivu Ce îmbunătățiri vrea să vadă antrenorul român la Inter: „Trebuie să o regăsim”

Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a susținut prima conferință de presă înainte de startul noului sezon.

Tehnicianul și-ar dori ca „nerazzurrii” să repete performanțele din campionatul precedent și a explicat la ce capitol și-ar dori să vadă îmbunătățiri la echipa sa.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În sezonul său de debut pe banca lui Inter, Cristi Chivu a câștigat campionatul și Cupa Italiei.

După marea performanță reușită, antrenorul român și-a prelungit contractul cu formația din Milano până în anul 2028.

Cristi Chivu, prima conferință la Inter înainte de noul sezon: „Vrem să repetăm performanțele de anul trecut”

Luni, 13 iulie, Cristi Chivu a susținut, la centrul de pregătire al clubului, din Appiano, prima conferință de presă înainte de startul viitoarei stagiuni.

Tehnicianul a precizat că trebuie să o găsească o modalitate prin care jucătorii săi să fie mai motivați în sezonul care urmează să înceapă.

„Motivația. Trebuie să o regăsim și să adăugăm ceva în plus, pentru că entuziasmul și ambiția nu sunt niciodată suficiente.

Vrem să repetăm performanțele de anul trecut. A fost un sezon important, dar nu vrem să ne oprim aici.

Am ajuns la peste 50 de meciuri în Serie A. Ca întotdeauna, voi face tot posibilul să găsesc motivația potrivită și să transmit entuziasm și determinare, aspecte esențiale pentru o echipă care își dorește să lupte pe toate fronturile și să facă mai bine decât anul trecut”, a spus în primă parte Chivu, conform inter.it.

Avem un lot competitiv și un nucleu care se menține de mulți ani. Acești băieți demonstrează ce înseamnă să joci pentru Inter și să îți atingi obiectivele. Transferurile sunt în concordanță cu ideile noastre și cu viitorul echipei, dar și cu ambițiile clubului. Cristi Chivu, antrenor Inter, despre campania de transferuri din vara aceasta

Întrebat dacă Inter va avea un sezon asemănător cu cel din sezonul trecut, Cristi Chivu a răspuns:

„Suntem ambițioși și flexibili. Ne adaptăm în funcție de cerințele fiecărui meci și de adversar și schimbăm lucrurile chiar și pe parcursul partidei.

Este nevoie de intensitate și curaj, fără să ne plângem. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a rămâne competitivi”.

Antrenorul „nerazzurrilor” a explicat că nu se teme de nicio adversară pe care o va întâlni Inter.

„Nu am avut și nu am nimic de demonstrat, în afară de faptul că trebuie să fiu eu însumi și să îi ajut pe acești băieți, răsplătind încrederea pe care clubul mi-a acordat-o.

Responsabilitatea este mare și acum. Eu pornesc întotdeauna de la zero, cu propriile mele îndoieli și responsabilități față de jucători. Ei sunt pe primul loc, apoi vin eu.

Nu ne este teamă de nimeni. Ne preocupă doar noi înșine, progresul și ambițiile noastre. Sunt convins că le vom avea și în acest sezon. Sunt liniștit și nu mă tem de nimic”, a mai spus Chivu.

Cristi Chivu: „Istoria acestui club ne învață că trebuie să luptăm pentru a fi competitivi”

Românul își dorește ca în viitorul sezon Inter să aibă un parcurs mai bun în Liga Campionilor decât în precedentul, atunci când campioana Italiei s-a oprit în play-off-ul competiției.

„În viață nu poți avea totul. Am greșit în acele două meciuri, dar până atunci evoluaserăm foarte bine. Am pierdut pe final la Madrid (n.r. cu Atletico) și împotriva lui Liverpool. La baraj (n.r. cu Bodo/Glimt) mi-am asumat responsabilitatea și poate că și eu am greșit ceva.

Ne-am luptat de la egal la egal cu toate echipele. Uneori ajungi departe, alteori nu. Dar istoria acestui club ne învață că trebuie să luptăm pentru a fi competitivi în toate competițiile”.

Cristi Chivu a explicat și la ce capitol și-ar dori să vadă un progres în rândul jucătorilor săi.

„La curaj, la determinare și la capacitatea de a face lucrurile mai bine în anumite momente.

Să nu facem calcule și să nu ne gândim la meciul următor, ci să tratăm fiecare partidă cu aceeași seriozitate și să fim cea mai bună versiune a noastră în fiecare zi. Avem și vom avea un lot care ne permite să fim competitivi”, a încheiat antrenorul.

Cristi Chivu: „Am pierdut jucători care au scris istorie”

În această vară, Inter s-a despărțit de jucători importanți precum Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Denzel Dumfries și Stefan De Vrij.

Cristi Chivu a declarat că acești jucători au scris istorie la campioana Italiei, dar în acest moment are un lot competitiv, care poate face față în noul sezon.

„Am pierdut jucători care au scris istorie pentru acest club și care au contribuit la succesele din ultimele sezoane.

Le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut, iar realizările lor nu sunt deloc puține. Avem însă la dispoziție un grup format dintr-un amestec de experiență și tinerețe.

Îi așteptăm și pe cei care au participat la Campionatul Mondial, dintre care doi sunt încă implicați în competiție. Lotul nostru este competitiv, ambiția nu ne lipsește și vom face tot posibilul să păstrăm un nivel foarte ridicat”, a mai spus Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Inter va debuta în noul sezon din Serie A pe 22 august, împotriva echipei Monza. Va urma apoi meciul cu Cagliari, de pe 30 august, iar în etapa a treia va avea derby-ul cu Napoli, de pe 5 septembrie.

Până la începerea campionatului, echipa antrenată de Cristi Chivu va disputa 4 meciuri amicale:

Karlsruher (Germania), pe 26 iulie

Manchester City (Anglia), pe 1 august

AC Milan (Italia), pe 5 august

Juventus (Italia), pe 8 august

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport