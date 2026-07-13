Planurile lui Chivu  Ce îmbunătățiri vrea să vadă antrenorul român la Inter: „Trebuie să o regăsim” +17 foto
Foto: Imago
Campionate

Planurile lui Chivu Ce îmbunătățiri vrea să vadă antrenorul român la Inter: „Trebuie să o regăsim”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 17:58
  • Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a susținut prima conferință de presă înainte de startul noului sezon.
  • Tehnicianul și-ar dori ca „nerazzurrii” să repete performanțele din campionatul precedent și a explicat la ce capitol și-ar dori să vadă îmbunătățiri la echipa sa.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În sezonul său de debut pe banca lui Inter, Cristi Chivu a câștigat campionatul și Cupa Italiei.

După marea performanță reușită, antrenorul român și-a prelungit contractul cu formația din Milano până în anul 2028.

Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul
Citește și
Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul
Citește mai mult
Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul

Cristi Chivu, prima conferință la Inter înainte de noul sezon: „Vrem să repetăm performanțele de anul trecut”

Luni, 13 iulie, Cristi Chivu a susținut, la centrul de pregătire al clubului, din Appiano, prima conferință de presă înainte de startul viitoarei stagiuni.

Tehnicianul a precizat că trebuie să o găsească o modalitate prin care jucătorii săi să fie mai motivați în sezonul care urmează să înceapă.

„Motivația. Trebuie să o regăsim și să adăugăm ceva în plus, pentru că entuziasmul și ambiția nu sunt niciodată suficiente.

Vrem să repetăm performanțele de anul trecut. A fost un sezon important, dar nu vrem să ne oprim aici.

Am ajuns la peste 50 de meciuri în Serie A. Ca întotdeauna, voi face tot posibilul să găsesc motivația potrivită și să transmit entuziasm și determinare, aspecte esențiale pentru o echipă care își dorește să lupte pe toate fronturile și să facă mai bine decât anul trecut”, a spus în primă parte Chivu, conform inter.it.

Avem un lot competitiv și un nucleu care se menține de mulți ani. Acești băieți demonstrează ce înseamnă să joci pentru Inter și să îți atingi obiectivele. Transferurile sunt în concordanță cu ideile noastre și cu viitorul echipei, dar și cu ambițiile clubului. Cristi Chivu, antrenor Inter, despre campania de transferuri din vara aceasta

Întrebat dacă Inter va avea un sezon asemănător cu cel din sezonul trecut, Cristi Chivu a răspuns:

„Suntem ambițioși și flexibili. Ne adaptăm în funcție de cerințele fiecărui meci și de adversar și schimbăm lucrurile chiar și pe parcursul partidei.

Este nevoie de intensitate și curaj, fără să ne plângem. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a rămâne competitivi”.

Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)

Galerie foto (17 imagini)

Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO) Cristi Chivu, campion în Serie A cu Inter Milano (FOTO: IMAGO) Inter Milano, noua campioană a Italiei (FOTO: IMAGO)
+17 Foto
labels.photo-gallery

Antrenorul „nerazzurrilor” a explicat că nu se teme de nicio adversară pe care o va întâlni Inter.

„Nu am avut și nu am nimic de demonstrat, în afară de faptul că trebuie să fiu eu însumi și să îi ajut pe acești băieți, răsplătind încrederea pe care clubul mi-a acordat-o.

Responsabilitatea este mare și acum. Eu pornesc întotdeauna de la zero, cu propriile mele îndoieli și responsabilități față de jucători. Ei sunt pe primul loc, apoi vin eu.

Nu ne este teamă de nimeni. Ne preocupă doar noi înșine, progresul și ambițiile noastre. Sunt convins că le vom avea și în acest sezon. Sunt liniștit și nu mă tem de nimic”, a mai spus Chivu.

Cristi Chivu: „Istoria acestui club ne învață că trebuie să luptăm pentru a fi competitivi”

Românul își dorește ca în viitorul sezon Inter să aibă un parcurs mai bun în Liga Campionilor decât în precedentul, atunci când campioana Italiei s-a oprit în play-off-ul competiției.

„În viață nu poți avea totul. Am greșit în acele două meciuri, dar până atunci evoluaserăm foarte bine. Am pierdut pe final la Madrid (n.r. cu Atletico) și împotriva lui Liverpool. La baraj (n.r. cu Bodo/Glimt) mi-am asumat responsabilitatea și poate că și eu am greșit ceva.

Ne-am luptat de la egal la egal cu toate echipele. Uneori ajungi departe, alteori nu. Dar istoria acestui club ne învață că trebuie să luptăm pentru a fi competitivi în toate competițiile”.

Cristi Chivu a explicat și la ce capitol și-ar dori să vadă un progres în rândul jucătorilor săi.

„La curaj, la determinare și la capacitatea de a face lucrurile mai bine în anumite momente.

Să nu facem calcule și să nu ne gândim la meciul următor, ci să tratăm fiecare partidă cu aceeași seriozitate și să fim cea mai bună versiune a noastră în fiecare zi. Avem și vom avea un lot care ne permite să fim competitivi”, a încheiat antrenorul.

Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO
Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO

Galerie foto (6 imagini)

Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO Inter - AS Roma 5-2, meci / foto: IMAGO
+6 Foto
labels.photo-gallery

Cristi Chivu: „Am pierdut jucători care au scris istorie”

În această vară, Inter s-a despărțit de jucători importanți precum Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian, Denzel Dumfries și Stefan De Vrij.

Cristi Chivu a declarat că acești jucători au scris istorie la campioana Italiei, dar în acest moment are un lot competitiv, care poate face față în noul sezon.

„Am pierdut jucători care au scris istorie pentru acest club și care au contribuit la succesele din ultimele sezoane.

Le mulțumim pentru tot ceea ce au făcut, iar realizările lor nu sunt deloc puține. Avem însă la dispoziție un grup format dintr-un amestec de experiență și tinerețe.

Îi așteptăm și pe cei care au participat la Campionatul Mondial, dintre care doi sunt încă implicați în competiție. Lotul nostru este competitiv, ambiția nu ne lipsește și vom face tot posibilul să păstrăm un nivel foarte ridicat”, a mai spus Chivu, conform tuttomercatoweb.com.

Inter va debuta în noul sezon din Serie A pe 22 august, împotriva echipei Monza. Va urma apoi meciul cu Cagliari, de pe 30 august, iar în etapa a treia va avea derby-ul cu Napoli, de pe 5 septembrie.

Până la începerea campionatului, echipa antrenată de Cristi Chivu va disputa 4 meciuri amicale:

  • Karlsruher (Germania), pe 26 iulie
  • Manchester City (Anglia), pe 1 august
  • AC Milan (Italia), pe 5 august
  • Juventus (Italia), pe 8 august

Citește și

Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul
Superliga
16:56
Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul
Citește mai mult
Dinamo, acord cu Benfica „Câinii” au pus jumătate de milion de euro pe masă pentru un internațional » De ce ezită jucătorul
Polemică asupra arbitrului finalei Conflict intercontinental. Decizia FIFA divizizează lumea: cine va conduce ultimul act al Mondialului
Campionatul Mondial
16:16
Polemică asupra arbitrului finalei Conflict intercontinental. Decizia FIFA divizizează lumea: cine va conduce ultimul act al Mondialului
Citește mai mult
Polemică asupra arbitrului finalei Conflict intercontinental. Decizia FIFA divizizează lumea: cine va conduce ultimul act al Mondialului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
Nicușor Dan are o mare slăbiciune, oricum s-ar încheia negocierile de la Cotroceni. Efectul de bumerang al „planului Bolojan”
serie a Inter Milano Cristi Chivu conferinta de presa
Știrile zilei din sport
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Superliga
13.07
„90% vine la FCSB” Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Citește mai mult
„90% vine la FCSB”  Transferul lui Drăguș în Liga 1, iminent. Anunțul făcut de Gigi Becali: „O să mai vină alți doi jucători”
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Superliga
13.07
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Citește mai mult
Cerere specială De ce a solicitat Craiova ca LPF să facă o modificare importantă în Liga 1
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Liga Campionilor
13.07
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Citește mai mult
Doar Craiova în grupe? Calculele nu sunt roz pentru calificarea echipelor românești! Ce șanse au să treacă de preliminarii
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Superliga
13.07
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Citește mai mult
Gnahore, prezentat oficial VIDEO FCSB a făcut anunțul transferului  ex-dinamovistului: ce număr va purta + primele imagini
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:22
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
Impresarul lui Drăguș intervine Reacție oficială cu privire la transferul atacantului la FCSB: „Asta e realitatea”
09:00
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
Cătălin Tolontan Cum să ajungă România la Mondial
10:40
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
346.000 de dolari! Sumele absurde cerute de FIFA pentru bilete la semifinala Franța - Spania » Care este cea mai accesibilă variantă
09:58
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Argentina a primit ce a vrut de la FIFA Superstiție sau alegere simbolică? Cum a ajuns un tricou improvizat să devină talismanul fotbalului argentinian
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!

Dan Udrea: Oglinda lui Istvan Kovacs: vezi succesul, se reflectă eșecul!
La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude

Cristian Geambașu: La judecata lui Jude
Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră

Cătălin Tolontan: Unde e naționala noastră
Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui

Cristian Tudor Popescu: Fiecare cu tenisul lui
Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre

Silviu Tudor Samuilă: Doamnelor noastre
Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României

Dan Udrea: Fotografia de la Mondial care dă speranțe României
Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day

Radu Naum: Dependence Day
Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi

Cristian Geambașu: Argentina celor răi
Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea

Dan Udrea: Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun

Silviu Tudor Samuilă: Zlatan, Henry și cazul Balogun
Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului Trump-Infantino

Dan Udrea: Mohammad, omul care a ieșit de sub talpa cuplului <span>Trump-Infantino</span>
A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”

Theodor Jumătate: A dat Trump telefon și pentru arbitrul care nu vede penaltyuri? „Hei, Gianni!”
Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă

Cristian Geambașu: Uzbekul care voia să trimită Franța acasă
Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?

Dan Udrea: Nu mai e valabil «scopul scuză mijloacele»?
Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!

Dan Udrea: Mai rar așa ciomăgari și simulanți!
Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea

Theodor Jumătate: Am văzut Argentina suferind. Dar tot suferind a cucerit lumea
O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare

Cristian Geambașu: O blasfemie și o deconspirare
Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție

Dan Udrea: Eterna și fascinanta Elveție
Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez

Silviu Tudor Samuilă: Noaptea magică a lui Martinez
Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul

Theodor Jumătate: Kane e mare. Dar Anglia nu poate cuceri Mondialul
Top stiri
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Superliga
13.07
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an se despart de club
Citește mai mult
Două plecări de la Dinamo OFICIAL Cel mai vechi dinamovist din lot și atacantul venit acum un an  se despart de club
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Superliga
13.07
Continuă schimbările în Liga 1 Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci + alte modificări importante în sezonul 2026/2027
Citește mai mult
Continuă schimbările în Liga 1  Căpitanii vor da interviuri pe tunel, înainte de meci +  alte modificări importante în sezonul 2026/2027
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
Handbal
13.07
România U20, eșec usturător „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului » Șanse minime de calificare
Citește mai mult
România U20, eșec usturător  „Tricolorii” au luat 53 de goluri în primul meci din faza principală a Europeanului  » Șanse minime de calificare
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
B365
12.07
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie
Citește mai mult
FOTO | Primele teste pe linia de tramvai modernizată de pe Bulevardul Expoziției. Vehiculele Tatra au circulat pe șinele noi înainte să iasă la pensie

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 8 rapid 6 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share