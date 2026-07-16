Chivu vrea eroii de la CM 2026 Antrenorul are ținte importante la Inter: colegi de club care s-au duelat în semifinala Mondialului
Chivu și cele două trofee cucerite cu Inter în Serie A și Cupa Italiei. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Chivu vrea eroii de la CM 2026 Antrenorul are ținte importante la Inter: colegi de club care s-au duelat în semifinala Mondialului

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 17:55
  • Cristi Chivu vrea să întărească Inter pentru noul sezon, după ce a cucerit titlul în Serie A și Cupa Italiei în 2025-2026. 
  • Antrenorul își dorește un fundaș dreapta și un stoper de nivelul Champions League. I-a găsit pe amândoi la același club.
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După ce ai câștigat Serie A și Cupa Italiei la primul sezon complet ca antrenor, ce-ți poți dori mai mult? Champions League!

Cristi Chivu, 45 de ani, vrea să repete performanța internă cu Inter Milano și să reușească un traseu mult mai bun în Ligă.

În 2025-2026, nerazzurrii s-au oprit imediat după faza principală, pierzând de două ori în play-off, 1-3 (d) și 1-2 (a) în fața revelației CL Bodo Glimt.

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Chivu îl vizează pe Spence de la Tottenham

Tehnicianul a rămas fără fundașul dreapta Dumfries, transferat la Real Madrid, și fără doi dintre cei cinci stoperi, De Vrij (Panathinaikos) și Acerbi (liber).

A descoperit înlocuitori la același club, Tottenham, rivali la a doua semifinală a Mondialului, Anglia - Argentina 1-2. Nu doar Corriere dello Sport amintește de cei doi. Ci și Gazzetta, și Tuttosport.

Colegii de la club deveniți inamici la Mondial: Spence (în alb) și Romero, la Anglia - Argentina. Foto: Imago Colegii de la club deveniți inamici la Mondial: Spence (în alb) și Romero, la Anglia - Argentina. Foto: Imago
Colegii de la club deveniți inamici la Mondial: Spence (în alb) și Romero, la Anglia - Argentina. Foto: Imago

Principala țintă, un jucător pe flancul drept. Inter are mare nevoie de un titular ca număr 2.

A fost aproape de Palestra (împrumutat stagiunea trecută de Atalanta la Cagliari; cumpărat de Chelsea cu 57 de milioane) și de Khalaili, care a picat examenul medical.

Soluția actuală este Djed Spence, 25 de ani, un jucător versatil, foarte bun pe ambele benzi, internațional englez cu evoluții apreciate la CM 2026.

30 de milioane
de euro este cota lui Djed Spence, conform Transfermarkt. Tottenham pretinde însă 40 de milioane

Chivu și marele vis pentru defensivă: Romero

Cu o apărare în trei, Chivu mai are acum doar trei soluții: Bisseck-Akanji-Bastoni.

Speră să transfere unul mai bun ca toți. Numele său: Cristian Romero, considerat printre cei mai valoroși stoperi ai lumii, nu doar la Tottenham.

Argentinianul, 28 de ani, vrea să părăsească Spurs. Pentru Chivu, ar fi extraordinar.

Romero (dreapta) și Spence, la Tottenham. Foto: Imago Romero (dreapta) și Spence, la Tottenham. Foto: Imago
Romero (dreapta) și Spence, la Tottenham. Foto: Imago

Cotat la 45 de milioane de euro (Transfermarkt), clubul londonez cere minimum 50.

Spence și Romero au fost colegi pe White Hart Lane în 2025-2026.

La Mondial, au jucat în tabere diferite în incendiara confruntare de la Atlanta.

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