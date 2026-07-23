Premier rupe toate barierele A depășit miliardul la jumătatea mercato. Trei transferuri de peste 100 de milioane! Top 10 în această vară
Morgan Rogers (dreapta, în duel cu Mbappe la Mondial), cel mai scump transfer din Premier League și Europa în 2026. Foto: Imago
Campionate

Premier rupe toate barierele A depășit miliardul la jumătatea mercato. Trei transferuri de peste 100 de milioane! Top 10 în această vară

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.07.2026, ora 10:32
alt-text Actualizat: 23.07.2026, ora 10:32
  • Premier League a mai bătut un record când de-abia am trecut de jumătatea mercato în această vară.
  • 3 tranzacții care depășesc 100 de miliarde și alta de 99 milioane, toate interne!
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În vara Campionatului Mondial, prima ligă engleză continuă investițiile masive în transferuri.

Ce ascunde Mondialul cu 64 de echipe Motivul secret pentru care FIFA ar vrea 16 naționale în plus la CM 2030
Citește și
Ce ascunde Mondialul cu 64 de echipe Motivul secret pentru care FIFA ar vrea 16 naționale în plus la CM 2030
Citește mai mult
Ce ascunde Mondialul cu 64 de echipe Motivul secret pentru care FIFA ar vrea 16 naționale în plus la CM 2030

Opt din primele 10 transferuri ale Europei făcute în Anglia în 2026

De-abia am trecut de jumătatea mercato și cluburile din Premier League au depășit miliardul pentru achizițiii.

  • 1,054 miliarde de euro este suma plătită până acum de grupările elitei britanice.

În Top 10 transferuri făcute în Europa, opt au destinația Anglia, toate împreună valorând 720 de milioane.

Elliot Anderson va juca la Manchester City după „ciocnirea” cu Leo Messi la CM 2026. Foto: Imago Elliot Anderson va juca la Manchester City după „ciocnirea” cu Leo Messi la CM 2026. Foto: Imago
Elliot Anderson va juca la Manchester City după „ciocnirea” cu Leo Messi la CM 2026. Foto: Imago

Numai primele patru din Premier se apropie de jumătate de miliard (479). Cu al 5-lea, trec peste această limită (542,6).

Rogers și Anderson, direct în Top 6 all-time

Două au intrat deja în Top 6 all-time. Recorduri pentru noile cluburi.

  • Morgan Rogers, cumpărat de Chelsea cu 137 de milioane de la Aston Villa. 
  • Elliot Anderson, doar două milioane mai puțin, ajuns la Manchester City (de la Nottingham Forest). 

Ambii jucători au evoluat pentru naționala Angliei la CM 2026. Și unul, și altul știau unde se vor muta când încă erau la Mondial.

Tottenham și Chelsea, peste 250 de milioane fiecare

Două cluburi au sărit de 250 de milioane de euro:

  • Tottenham - 267.
  • Chelsea - 257,4. 

Manchester City nu este departe de 200 de milioane (175,2). Iar Brighton (126,4), Aston Villa (105,5) și Liverpool (103,6) au cheltuit mai mult de 100 de milioane.

Top 10 transferuri 2026 în Europa

  1. Morgan Rogers (de la Aston Villa la Chelsea) - 137 milioane de euro. 
  2. Elliot Anderson (Nottingham - Manchester City) - 135
  3. Sandro Tonali (Newcastle - Tottenham) - 108
  4. Mateus Fernandes (West Ham - Tottenham) - 99
  5. Anthony Gordon (Newcastle - Barcelona) - 80
  6. Goncalo Ramos (PSG - Milan) - 74
  7. Jeremy Jacquet (Rennes - Liverpool) - 63,6
  8. Jean Paul van Hecke (Brighton - Tottenham) - 60
  9. Johan Manzambi (Freiburg - Aston Villa) - 60
  10. Marco Palestra (Atalanta - Chelsea) - 57

Top 10 transferuri all-time în Europa

  1. Neymar (de la Barcelona la PSG, în 2017) - 222 milioane de euro
  2. Kylian Mbappe (Monaco - PSG, 2017) - 180
  3. Ousmane Dembele (Dortmund - Barcelona, 2017) - 148
  4. Alexander Isak (Newcastle - Liverrpool, 2025) - 145
  5. Morgan Rogers (Aston Villa - Chelsea, 2026) - 137
  6. Elliot Anderson (Nottingham - Manchester City, 2026) - 135
  7. Philippe Coutinho (Liverpool - Barcelona, 2018) - 135
  8. Joao Felix (Benfica - Atletico Madrid, 2019) - 127,2
  9. Jude Bellingham (Dortmund - Real Madrid, 2023) - 127
  10. Florian Wirtz (Leverkusen - Liverpool, 2025) - 125

Citește și

Se mută marile dueluri la națională?! Antrenorii care au schimbat fotbalul la nivel de club sunt gata de confruntare. Ce șocuri vom avea!
Campionatul Mondial
13:39
Se mută marile dueluri la națională?! Antrenorii care au schimbat fotbalul la nivel de club sunt gata de confruntare. Ce șocuri vom avea!
Citește mai mult
Se mută marile dueluri la națională?! Antrenorii care au schimbat fotbalul la nivel de club sunt gata de confruntare. Ce șocuri vom avea!
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost  ultimul său meci pentru Argentina
Campionatul Mondial
12:08
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost ultimul său meci pentru Argentina
Citește mai mult
Când s-ar putea retrage Messi Finala Mondialului nu a fost  ultimul său meci pentru Argentina

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
Premieră la Pro TV: Serialul care aduce echipa ce a lucrat la „Game of Thrones” pe ecranele din România
anglia Premier League transferuri mercato Elliot Anderson morgan rogers
Știrile zilei din sport
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Campionate
18:32
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Citește mai mult
A pariat pe golul portarului? Scandal imens cu 17 oficiali reținuți! Clubul îi amenință pe cei care „răspândesc informații false” online
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Campionate
16:44
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant FOTO: Cum arată noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
Citește mai mult
Barca, omagiu pentru Kobe Bryant  FOTO: Cum arată  noul tricou de deplasare al catalanilor: costă 125 de euro și are o inspirație specială
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Conference League
14:38
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
Citește mai mult
FCSB duce Pro TV direct pe podium Doar două meciuri, în care au evoluat români, au avut audiență mai mare decât FCSB - Auda în 2026. Comparația cu Mondialul
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Baschet
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Citește mai mult
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:23
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
LeBron James, mutare-șoc Pentru cine a ales să joace în NBA superstarul de 41 de ani. Renunță la peste 90% din salariu!
20:08
Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”
Colapinto, dezlănțuit! Pilotul argentinian din Formula 1 îi critică pe spanioli: „Poartă tricoul doar când câștigă. N-au nici cântece, o rușine!”
18:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
LIVE UTA - Oțelul, în etapa #2 din Liga 1 » FC Argeș o întâlnește pe Petrolul de la 21:30
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc

Cristian Geambașu: Ce mai vinde fotbalul românesc
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Mondial

Cătălin Țepelin: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Mondial
Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania

Theodor Jumătate: Ce poate învăța Gică Hagi de la Spania
Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă

Dan Udrea: Mondial fabulos, cu o excepție mizerabilă
Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități

Cristian Geambașu: Campioana unei mari umanități
Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială

Silviu Tudor Samuilă: Noua ordine mondială
Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?

Cristian Geambașu: Ultima impresie. Contează?
Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!

Radu Naum: Argentina, ce rușine!
Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate

Cătălin Țepelin: Argentina, campioana fără demnitate
Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!

Cătălin Tolontan: Monologul victorios al unei mari țări: Felicitări, Spania!
Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră

Cristian Geambașu: Situația este albastră
Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?

Dan Udrea: Rezistă Messi? Sau cedează ca Pele?
10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie

Cătălin Tolontan: 10 goluri pentru istorie
Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți

Cristina Negrilă: Toți pentru Messi și Messi pentru toți
Evadarea

Radu Naum: Evadarea

Radu Naum: Evadarea
Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei

Cătălin Țepelin: Trei imagini care explică remontada Argentinei
Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!

Dan Udrea: Unii cu Messi, alții cu Vasile Brătianu al Angliei!
Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații

Cristian Geambașu: Infatuații
Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței

Silviu Tudor Samuilă: Blestemul Franței
Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial

Cătălin Tolontan: Cum să ajungă România la Mondial
Top stiri
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Campionate
19:30
Vin mai scump decât un iaht Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
Citește mai mult
Vin mai scump decât un iaht  Ferran Torres și Marcos Llorente au sărbătorit succesul de la CM 2026 în Ibiza, cu una dintre cele mai rare și scumpe băuturi din lume
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Superliga
14:35
„Greu de înlocuit” VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Citește mai mult
„Greu de înlocuit”  VIDEO Pancu, despre cele două plecări de la Rapid: „Mi-ar fi convenit să se întâmple înainte să începem campionatul”
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Campionate
11:54
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
Citește mai mult
Klopp, noul selecționer al Germaniei Antrenorul, prezentat oficial: „Dacă vă luați de familia mea, plec!”. Ce a oferit Federația în schimbul „eliberării” sale
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
B365
06:56
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”
Citește mai mult
BREAKING | Primarul Ciucu acuză Termoenergetica de practici incorecte, care ne țin cu lunile fără apă caldă. „Mint, maschează lucrări de investiții în intervenții la avarii!”

Echipe/Competiții

fcsb 58 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 13 rapid 27 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Campionatul Mondial
20.07

L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal

Citește mai mult
L-au răpus pe rege! Spania este noua campioană mondială! Argentina lui Messi s-a ferit două ore de fotbal
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share