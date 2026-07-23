Premier rupe toate barierele A depășit miliardul la jumătatea mercato. Trei transferuri de peste 100 de milioane! Top 10 în această vară

- Premier League a mai bătut un record când de-abia am trecut de jumătatea mercato în această vară.
- 3 tranzacții care depășesc 100 de miliarde și alta de 99 milioane, toate interne!
În vara Campionatului Mondial, prima ligă engleză continuă investițiile masive în transferuri.
Opt din primele 10 transferuri ale Europei făcute în Anglia în 2026
De-abia am trecut de jumătatea mercato și cluburile din Premier League au depășit miliardul pentru achizițiii.
- 1,054 miliarde de euro este suma plătită până acum de grupările elitei britanice.
În Top 10 transferuri făcute în Europa, opt au destinația Anglia, toate împreună valorând 720 de milioane.
Numai primele patru din Premier se apropie de jumătate de miliard (479). Cu al 5-lea, trec peste această limită (542,6).
Rogers și Anderson, direct în Top 6 all-time
Două au intrat deja în Top 6 all-time. Recorduri pentru noile cluburi.
- Morgan Rogers, cumpărat de Chelsea cu 137 de milioane de la Aston Villa.
- Elliot Anderson, doar două milioane mai puțin, ajuns la Manchester City (de la Nottingham Forest).
Ambii jucători au evoluat pentru naționala Angliei la CM 2026. Și unul, și altul știau unde se vor muta când încă erau la Mondial.
Tottenham și Chelsea, peste 250 de milioane fiecare
Două cluburi au sărit de 250 de milioane de euro:
- Tottenham - 267.
- Chelsea - 257,4.
Manchester City nu este departe de 200 de milioane (175,2). Iar Brighton (126,4), Aston Villa (105,5) și Liverpool (103,6) au cheltuit mai mult de 100 de milioane.
Top 10 transferuri 2026 în Europa
- Morgan Rogers (de la Aston Villa la Chelsea) - 137 milioane de euro.
- Elliot Anderson (Nottingham - Manchester City) - 135
- Sandro Tonali (Newcastle - Tottenham) - 108
- Mateus Fernandes (West Ham - Tottenham) - 99
- Anthony Gordon (Newcastle - Barcelona) - 80
- Goncalo Ramos (PSG - Milan) - 74
- Jeremy Jacquet (Rennes - Liverpool) - 63,6
- Jean Paul van Hecke (Brighton - Tottenham) - 60
- Johan Manzambi (Freiburg - Aston Villa) - 60
- Marco Palestra (Atalanta - Chelsea) - 57
Top 10 transferuri all-time în Europa
- Neymar (de la Barcelona la PSG, în 2017) - 222 milioane de euro
- Kylian Mbappe (Monaco - PSG, 2017) - 180
- Ousmane Dembele (Dortmund - Barcelona, 2017) - 148
- Alexander Isak (Newcastle - Liverrpool, 2025) - 145
- Morgan Rogers (Aston Villa - Chelsea, 2026) - 137
- Elliot Anderson (Nottingham - Manchester City, 2026) - 135
- Philippe Coutinho (Liverpool - Barcelona, 2018) - 135
- Joao Felix (Benfica - Atletico Madrid, 2019) - 127,2
- Jude Bellingham (Dortmund - Real Madrid, 2023) - 127
- Florian Wirtz (Leverkusen - Liverpool, 2025) - 125