Cristi Chivu (44 de ani) a fost ales de Inter pentru a-l înlocui pe Simone Inzaghi.

Clubul a postat un videoclip special cu noul antrenor, în care Chivu amintește de cei 7 ani petrecuți pe „Giuseppe Meazza”.

Cristi Chivu a fost prezentat oficial la Inter, cu care a semnat pentru două sezoane, iar nerazzurrii au publicat un videoclip deosebit cu noul tehnician.

Cristi Chivu, mesaj de luptă pentru fanii lui Inter

Videoclipul publicat de vicecampioana Europei îl are în prim plan pe Chivu, care transmite un mesaj de luptă fanilor nerazzurri.

Fostul fundaș de pe „Giuseppe Meazza” le promite suporterilor că va lupta pentru a readuce succesul la Milano, la fel cum a făcut-o pe teren.

Chivu a petrecut 7 ani în culorile nerazzurrilor, alături de care a câștigat „tripla” în sezonul 2009/2010, împreună cu alte două titluri în Serie A, o Cupă și două Supercupe ale Italiei.

„Am purtat această stemă prin toată lumea. Am apărat-o mai bine de 10 ani. Am purtat-o în peste 100 de bătălii și am ridicat-o în cele mai importante seri. Nu am părăsit-o niciodată cu adevărat.

Și acum, că sunt aici, sunt gata să o apăr din nou. Inter, dintotdeauna!”, a spus Cristi Chivu în videoclipul lui Inter.

Cristi Chivu, debut la Inter la CM al Cluburilor

Tehnicianul român va debuta pe banca celor de la Inter la Campionatul Mondial al Cluburilor. Primul meci al celor de la Inter va fi cu mexicanii de la Monterrey, pe 18 iunie.

Programul lui Inter la Mondialul Cluburilor:

Monterrey - Inter (18 iunie)

Inter - Urawa Red Diamonds (21 iunie)

River Plate - Inter (26 iunie)

