FARUL - DINAMO 2-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă, revenind pe tabelă după ce au fost conduși de două ori.

Kopic a ținut să laude prestația lui Denis Alibec și a recunoscut faptul că formația sa a avut mai multe probleme pe faza defensivă.

FARUL - DINAMO 2-3 . Zeljko Kopic: „A fost foarte importantă mentalitatea”

„Înainte de meci știam că va fi greu și, așa cum ne așteptam, Farul a început jocul foarte agresiv. Ei știau ce fac, încercau să creeze situații de doi contra doi, iar Alibec a făcut o treabă foarte bună păstrând posesia.

Dar, din nou, acesta este riscul pe care ni-l asumăm atunci când jucăm unu la unu.

Am avut unele probleme, dar am simțit că, pe măsură ce jocul a avansat, am devenit din ce în ce mai buni. În prima repriză am marcat acel gol din corner.

În repriza a doua, sentimentul meu a fost încă de la început că am început să dominăm, că am fost echipa mai bună după penalty și după 1–2.

A fost foarte, foarte importantă mentalitatea pe care am arătat-o, spiritul de echipă, faptul că suntem pregătiți să luptăm și să schimbăm. Desigur, aceasta este o victorie foarte, foarte importantă”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

Zeljko Kopic: „Sunt foarte mulţumit de acest grup”

Întrebat despre cum s-au descurcat Valentin Țicu (25 de ani) și Matteo Duțu (20 de ani), aflați la debutul în tricoul lui Dinamo, croatul a replicat:

„Întotdeauna se vorbeşte de transferuri, dar mai spun încă o dată, că sunt foarte mulţumit de acest grup pe care îl am aici.

Duţu s-a adaptat, am încredere totală în el. Bineînţeles, e un jucător tânăr. Am un sentiment bun în ceea ce îl priveşte. Ţicu îşi revine, e din ce în ce mai bine. Este foarte profesionist.

Victoria de astăzi e victoria relaţiilor dintre jucători, a conectării dintre ei”.

Antrenorul lui Dinamo a fost chestionat și cu privire la șansele „câinilor” la titlu.

„Mai sunt multe meciuri. Am avut două prestații bune cu U Cluj și Hermannstadt, iar după aceea nu am câștigat cu Petrolul.

Aveam la începutul campionatului 3 meciuri fără victorie şi victoria cu FCSB a fost foarte importantă. Meciul ăsta a fost unul dintre cele mai importante, aici e foarte greu de câştigat.

De obicei controlăm meciurile, jucăm împotriva unei echipe care se apără”, a afirmat Kopic.

Zeljko Kopic: „Am mult respect pentru toată lumea”

Tehnicianul croat a reacționat entuziast la golul victoriei, marcat de Alexandru Pop în minutul 89, iar la finalul partidei a sărbătorit victoria alături de fanii care au făcut deplasarea la Ovidiu:

Întrebat despre presupusele tensiuni între el și suporterii Farului, la finalul primei reprize, Kopic a negat orice întâmplare de acest gen:

„Am mult respect pentru toată lumea. Nu a fost niciun fel de tensiune nici la pauză. Am sărbătorit acolo, pe teren, cu suporterii noştri. Fiecare îşi doreşte să câştige, dar nu a fost nimic de genul ăsta”.

În urma acestui succes, Dinamo a urcat pe locul 2, cu 48 de puncte, la egalitate cu liderul Rapid, dar cu un golaveraj mai slab.

