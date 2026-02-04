Kopic, despre ce a făcut diferența  Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit secretul revenirii  „câinilor” în meciul cu Farul + Imagini de senzație cu el la final +19 foto
Zeljko Kopic/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Kopic, despre ce a făcut diferența Antrenorul lui Dinamo a dezvăluit secretul revenirii „câinilor” în meciul cu Farul + Imagini de senzație cu el la final

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.02.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 04.02.2026, ora 23:32
  • FARUL - DINAMO 2-3. Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă, revenind pe tabelă după ce au fost conduși de două ori.

Kopic a ținut să laude prestația lui Denis Alibec și a recunoscut faptul că formația sa a avut mai multe probleme pe faza defensivă.

Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa  lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!”
Citește și
Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!”
Citește mai mult
Musi a răbufnit Ieșire nervoasă la adresa  lui Horațiu Feșnic, după victoria cu Farul: „Nu mă interesează! Să verifice!”

FARUL - DINAMO 2-3. Zeljko Kopic: „A fost foarte importantă mentalitatea”

„Înainte de meci știam că va fi greu și, așa cum ne așteptam, Farul a început jocul foarte agresiv. Ei știau ce fac, încercau să creeze situații de doi contra doi, iar Alibec a făcut o treabă foarte bună păstrând posesia.

Dar, din nou, acesta este riscul pe care ni-l asumăm atunci când jucăm unu la unu.

Am avut unele probleme, dar am simțit că, pe măsură ce jocul a avansat, am devenit din ce în ce mai buni. În prima repriză am marcat acel gol din corner.

În repriza a doua, sentimentul meu a fost încă de la început că am început să dominăm, că am fost echipa mai bună după penalty și după 1–2.

A fost foarte, foarte importantă mentalitatea pe care am arătat-o, spiritul de echipă, faptul că suntem pregătiți să luptăm și să schimbăm. Desigur, aceasta este o victorie foarte, foarte importantă”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

FOTO. Farul - Dinamo 2-3

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (6).jpg
Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (6).jpg

Galerie foto (19 imagini)

Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (1).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (2).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (3).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (4).jpg Farul - Dinamo FOTO Sportpictures (5).jpg
+19 Foto
labels.photo-gallery

Zeljko Kopic: „Sunt foarte mulţumit de acest grup

Întrebat despre cum s-au descurcat Valentin Țicu (25 de ani) și Matteo Duțu (20 de ani), aflați la debutul în tricoul lui Dinamo, croatul a replicat:

„Întotdeauna se vorbeşte de transferuri, dar mai spun încă o dată, că sunt foarte mulţumit de acest grup pe care îl am aici.

Duţu s-a adaptat, am încredere totală în el. Bineînţeles, e un jucător tânăr. Am un sentiment bun în ceea ce îl priveşte. Ţicu îşi revine, e din ce în ce mai bine. Este foarte profesionist.

Victoria de astăzi e victoria relaţiilor dintre jucători, a conectării dintre ei”.

Antrenorul lui Dinamo a fost chestionat și cu privire la șansele „câinilor” la titlu.

„Mai sunt multe meciuri. Am avut două prestații bune cu U Cluj și Hermannstadt, iar după aceea nu am câștigat cu Petrolul.

Aveam la începutul campionatului 3 meciuri fără victorie şi victoria cu FCSB a fost foarte importantă. Meciul ăsta a fost unul dintre cele mai importante, aici e foarte greu de câştigat.

De obicei controlăm meciurile, jucăm împotriva unei echipe care se apără”, a afirmat Kopic.

Zeljko Kopic: „Am mult respect pentru toată lumea”

Tehnicianul croat a reacționat entuziast la golul victoriei, marcat de Alexandru Pop în minutul 89, iar la finalul partidei a sărbătorit victoria alături de fanii care au făcut deplasarea la Ovidiu:

Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (4).jpg
Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (4).jpg

Galerie foto (8 imagini)

Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (1).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (2).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (3).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (4).jpg Farul Constanta - Dinamo Foto Sportpictures (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre presupusele tensiuni între el și suporterii Farului, la finalul primei reprize, Kopic a negat orice întâmplare de acest gen:

„Am mult respect pentru toată lumea. Nu a fost niciun fel de tensiune nici la pauză. Am sărbătorit acolo, pe teren, cu suporterii noştri. Fiecare îşi doreşte să câştige, dar nu a fost nimic de genul ăsta”.

  • În urma acestui succes, Dinamo a urcat pe locul 2, cu 48 de puncte, la egalitate cu liderul Rapid, dar cu un golaveraj mai slab.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pop în meciul Farul - Dinamo 2-3

Citește și

Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Superliga
22:13
Protest la Ovidiu Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Citește mai mult
Protest la Ovidiu  Ce i-a nemulțumit pe suporterii „marinarilor”, care au părăsit stadionul la meciul cu Dinamo
Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 
Superliga
21:59
Pierdere mare pentru Dinamo FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova
Citește mai mult
Pierdere mare pentru Dinamo  FOTO. Golgheterul „câinilor” va fi suspendat la derby-ul cu Universitatea Craiova 

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
Percheziţii DNA la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, acuzat că a construit din bani publici un drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar
farul constanta dinamo superliga zeljko kopic
Știrile zilei din sport
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Superliga
18:08
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
Citește mai mult
Cum ajunge FCSB în play-off Campioana nu își permite pași greșiți în fața rivalelor directe! Cum arată calculele
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Special
17:28
„Potec ia trei salarii plus renta” Un fost vicecampion european o acuză și-a mărit salariul. Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
Citește mai mult
„Potec ia trei salarii plus renta”  Un fost vicecampion european o acuză că și-a mărit salariul.  Campioana olimpică: „Nu știu exact cât iau”
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Superliga
18:38
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko
Citește mai mult
„Mergem la comisii!” Andrei Nicolescu a criticat arbitrajul după Farul - Dinamo: „Asta vom face” + Ce spune despre suspendarea lui Karamoko 
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Superliga
16:51
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Citește mai mult
Palmaresul, înapoi la Mititelu! Ce a decis azi Curtea de Apel Timișoara în cazul disputei Universitatea Craiova - FCU. Rotaru: „Mergem la Înalta Curte”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:04
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
PE PLACUL PATRONULUI FOTO Cum a fost surprins Joao Paulo la primul meci pe banca FCSB-ului: detaliul care a atras atenția
20:31
LIVE FCSB - FC Botoșani, în etapa #25 din Liga 1 » Campioana se află în avantaj la pauză
LIVE  FCSB - FC Botoșani , în etapa #25 din Liga 1 » Campioana se află în avantaj la pauză
19:09
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
Acuzații grave înainte de Jocurile Olimpice Apel la TAS pentru că nu a fost selecționată! Motivul pentru care își caută dreptatea la Tribunal
20:10
Gâlcă a ridicat tonul Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Gâlcă a ridicat tonul  Ce l-a deranjat pe antrenorul Rapidului: „Eu spun același lucru”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
Top stiri din sport
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Special
11:53
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Citește mai mult
Bărbosu, suspectată de dopaj? Gimnasta n-a fost găsită de ofițerii anti-doping. GOLAZO.ro a verificat informația: „Nu există, deocamdată, un caz”
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Superliga
13:18
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Citește mai mult
Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Diverse
09:59
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Citește mai mult
Percheziții la Primăria Sectorului 3 Primarul Robert Negoiță, în vizorul DNA: drum construit din bani publici pentru fratele său, fost acționar la Dinamo
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Opinii
14:54
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Citește mai mult
Dan Udrea Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Echipe/Competiții

fcsb 93 CFR Cluj 15 dinamo bucuresti 36 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 28

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
05.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share