„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu

Jurnaliștii de la Sky Sport Italia au fost surprinși bucurându-se de victoria celor de la Inter împotriva lui Hellas Verona, 2-1.

Microbiștii au criticat dur imaginile din direct, apărute pe rețelele de socializare.

Inter s-a impus împotriva celor de la Hellas Verona, 2-1, grație autogolului lui Martin Frese din minutul 90+3.

Jurnaliștii italieni, surprinși în timp ce se bucurau pentru victoria echipei lui Chivu

În timp ce moderatorul de la Sky Sport Italia transmitea informația autogolului decisiv, imaginile din spate său au stârnit indignarea fanilor.

Mai mulți oameni din redacție au fost surprinși în background, în timp ce se îmbrățișau și celebrau victoria echipei lui Cristi Chivu.

Ahhh ma quanto è bello il tifo … pic.twitter.com/W6sW7SOAJM — Carlo Alvino (@Carloalvino) November 2, 2025

În urma succesului, Inter a urcat temporar pe locul 3 în Serie A, cu 21 de puncte obținute în 10 meciuri.

Comentariile fanilor de pe rețelele de socializare:

„La Sky se bucură în studio, nici măcar la Bar Sport nu vedeai așa ceva! ”

” „«Noi suntem neutri» - Sky Sport care exultă când dă gol Inter cu Verona”

„Imparțialitate în redacția Sky Sport”

„Să plătești 100 de euro abonament lunar ca să vezi fanii lui Inter cum se bucură în direct…”

„Problema e că nu este Inter TV, ci un post TV cu plată. Ar trebui să ne anulăm abonamentele. Fără clienți, Sky nu există. Ridicol”

Cristi Chivu, dezlănțuit după golul de 2-1 : „ Mi-am stricat hainele”

După golul de 2-1, Chivu s-a dezlănțuit. Tehnicianul a alergat pe gazon, plin de bucurie, l-a îmbrățișat pe Bastoni și a încheiat momentul cu o spectaculoasă alunecare pe terenul ud.

„Alunecarea de după golul de 2-1? Mi-am stricat hainele. Canali (n.r. - brandul italian de îmbrăcăminte de lux care sponsorizează clubul) e supărat pe mine .

Să câștigăm în felul acesta înseamnă să acceptăm să suferim în unele meciuri, unele mai ușor de pierdut decât de câștigat”, a declarat Cristi Chivu, la sfârșitul meciului.

VIDEO Rezumatul meciului Verona - Inter 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport