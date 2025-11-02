Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus

Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, l-a felicitat pe Giovane Santana (21 de ani), atacantul celor de la Hellas Verona.

Inter a învins-o pe Verona în meciul din etapa #10 a Serie A și a revenit la un punct distanță de Napoli, ocupanta primei poziții.

Echipa tehnicianului român s-a impus grație unui autogol comis de Martin Frese în minutul 2 al prelungirilor.

Cristi Chivu l-a felicitat pe atacantul echipei adverse: „ Mi-a spus că am făcut un meci grozav”

La finalul partidei, Cristi Chivu l-a oprit pe atacantul brazilian și a purtat un scurt dialog cu acesta în care l-a felicitat pentru jocul pe care l-a făcut.

Giovane a povestit ulterior tot ce a discutat cu tehnicianul „nerazzurrilor”, chiar la flash-interviul de după meci.

„Chivu m-a oprit la sfârșitul meciului și mi-a spus că am făcut un meci grozav.

Vin după o perioadă dificilă, în Brazilia nu am jucat opt ​​luni, pentru că nu am acceptat să îmi prelungesc contractul.

Îi mulțumesc antrenorului de la Inter, sunt fericit.

E păcat de golul pe care l-am primit la final, puteam obține mai mult”, a declarat Giovane, la finalul partidei, conform fcinternews.it.

Giovane: „Sunt foarte fericit că am marcat primul meu gol”

Aflat la primul său gol în Serie A, Giovane Santana a vorbit despre experiența de a marca împotriva uneia dintre forțele Italiei, dar și despre adaptarea sa la fotbalul italian.

„Sunt foarte fericit pentru primul meu gol, care a venit împotriva unei echipe mari precum Inter. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot.

Studiez de trei sau patru ori pe săptămână cu un profesor și încerc să învăț limba. Sunt în Italia și este normal să vorbesc limba italiană”, a mai spus Giovane.

Am primit complimente de la Chivu și de la adversari, dar punctele contează. Este o dezamăgire imensă, dar sunt foarte mândru Paolo Zanetti, antrenor Hellas Verona

VIDEO Golul lui Giovane din Verona - Inter 1-2

Cine este Giovane Santana

În vârstă de 21 de ani, Giovane s-a remarcat în Brazilia, acolo unde a evoluat pentru Corinthians, unul dintre cele mai importante cluburi din țară.

Acesta a evoluat până acum pentru selecționatele U20 și U23 ale Braziliei, acolo unde a reușit să marcheze două goluri.

Giovane a ajuns la Hellas în această vară, liber de contract după ce a refuzat să își prelungească angajamentul cu cei de la Corinthians.

FOTO. Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona, printr-o schemă ieșită din comun

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport