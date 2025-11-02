Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus +15 foto
Cristi Chivu FOTO: IMAGO
Campionate

Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 18:35
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 20:13
  • Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, l-a felicitat pe Giovane Santana (21 de ani), atacantul celor de la Hellas Verona.
  • Inter a învins-o pe Verona în meciul din etapa #10 a Serie A și a revenit la un punct distanță de Napoli, ocupanta primei poziții.

Echipa tehnicianului român s-a impus grație unui autogol comis de Martin Frese în minutul 2 al prelungirilor.

Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram  împotriva acelei scheme”
Citește și
Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram împotriva acelei scheme”
Citește mai mult
Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram  împotriva acelei scheme”

Cristi Chivu l-a felicitat pe atacantul echipei adverse: „Mi-a spus că am făcut un meci grozav”

La finalul partidei, Cristi Chivu l-a oprit pe atacantul brazilian și a purtat un scurt dialog cu acesta în care l-a felicitat pentru jocul pe care l-a făcut.

Giovane a povestit ulterior tot ce a discutat cu tehnicianul „nerazzurrilor”, chiar la flash-interviul de după meci.

„Chivu m-a oprit la sfârșitul meciului și mi-a spus că am făcut un meci grozav.

Vin după o perioadă dificilă, în Brazilia nu am jucat opt ​​luni, pentru că nu am acceptat să îmi prelungesc contractul.

Îi mulțumesc antrenorului de la Inter, sunt fericit.

E păcat de golul pe care l-am primit la final, puteam obține mai mult”, a declarat Giovane, la finalul partidei, conform fcinternews.it.

Giovane: „Sunt foarte fericit că am marcat primul meu gol”

Aflat la primul său gol în Serie A, Giovane Santana a vorbit despre experiența de a marca împotriva uneia dintre forțele Italiei, dar și despre adaptarea sa la fotbalul italian.

„Sunt foarte fericit pentru primul meu gol, care a venit împotriva unei echipe mari precum Inter. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot.

Studiez de trei sau patru ori pe săptămână cu un profesor și încerc să învăț limba. Sunt în Italia și este normal să vorbesc limba italiană”, a mai spus Giovane.

Am primit complimente de la Chivu și de la adversari, dar punctele contează. Este o dezamăgire imensă, dar sunt foarte mândru Paolo Zanetti, antrenor Hellas Verona

VIDEO Golul lui Giovane din Verona - Inter 1-2

Cine este Giovane Santana

În vârstă de 21 de ani, Giovane s-a remarcat în Brazilia, acolo unde a evoluat pentru Corinthians, unul dintre cele mai importante cluburi din țară.

Acesta a evoluat până acum pentru selecționatele U20 și U23 ale Braziliei, acolo unde a reușit să marcheze două goluri.

Giovane a ajuns la Hellas în această vară, liber de contract după ce a refuzat să își prelungească angajamentul cu cei de la Corinthians.

FOTO. Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona, printr-o schemă ieșită din comun

Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea
Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea

Galerie foto (15 imagini)

Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea
+15 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
Superliga
22:35
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off, Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #15 Oțelul a urcat pe loc de play-off,  Craiova și Rapid au remizat. Programul + Clasamentul actualizat
„Cea mai bună veste pentru CFR”  Patronul clujenilor ia măsuri pentru a redresa echipa: „O să aduc situația clubului la zero”
Superliga
17:39
„Cea mai bună veste pentru CFR” Patronul clujenilor ia măsuri pentru a redresa echipa: „O să aduc situația clubului la zero”
Citește mai mult
„Cea mai bună veste pentru CFR”  Patronul clujenilor ia măsuri pentru a redresa echipa: „O să aduc situația clubului la zero”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
serie a Inter Milano Cristi Chivu hellas verona giovane santana
Știrile zilei din sport
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Superliga
02.11
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Citește mai mult
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Superliga
02.11
Final incredibil în Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty în prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n Bănie! U Craiova - Rapid 2-2, cu penalty &icirc;n prelungiri! Rădoi a plecat la vestiare mai devreme, plin de nervi
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Stranieri
02.11
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Citește mai mult
Defilează în Cipru Vlad Dragomir a marcat 4 goluri în ultimele 4 meciuri din campionat » Ce record a atins românul
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Campionate
02.11
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Citește mai mult
Chivu, gest surprinzător Antrenorul român al lui Inter l-a oprit pe jucătorul rivalei imediat după meci: ce i-a spus
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
07:05
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
23:38
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Dan Udrea Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
00:18
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
„Mirel a plecat de furie și frustrare” Rotaru acuză arbitrajul din U Craiova - Rapid 2-2: „Îl respectăm pe Vassaras, dar cerem să fim și noi respectați!”
22:59
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Extremele lui Mirel Rădoi FOTO. GOLAZO.ro a stat cu ochii pe antrenorul de la U Craiova la meciul cu Rapid: nervi, calm, copil de mingi, înjurat și îmbrățișări
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Superliga
02.11
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Citește mai mult
Conflict Varga - Trică Patronul CFR-ului, despre antrenor: „E un analfabet care se ruga de mine să-l angajez” » Răspunsul tehnicianului
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Stranieri
02.11
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
Citește mai mult
Ghinion pentru Ionuț Radu Portarul s-a accidentat salvând o execuție fabuloasă și riscă să rateze convocarea la națională
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Campionate
02.11
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Citește mai mult
„Ne anulăm abonamentele!” VIDEO. Jurnaliștii unei televiziuni din Italia, criticați dur după ce au fost surprinși  bucurându-se pentru victoria echipei lui Chivu
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Tenis
02.11
Se întoarce Halep? Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis
Citește mai mult
Se întoarce Halep?  Ce a răspuns Simona când a fost întrebată dacă și-ar dori să revină în tenis

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 48 dinamo bucuresti 36 rapid 21 Universitatea Craiova 24 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share