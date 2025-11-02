Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a intrat într-un conflict cu un jucător advers.

Tehnicianul crede că o parte din vină o poartă arbitrul central al meciului, Dumitru Mormeci (32 de ani).

Dumbrăvița a obținut victoria, în Ghencea, împotriva celor de la Steaua, grație golului marcat de Păcurariu, în minutul 76.

După ce Bogdan Chipirliu a ratat o lovitură de la 11 metri, în al cincilea minut de prelungiri, Daniel Oprița a intrat în conflict cu Șofan, jucătorul oaspeților.

Iritat de semnele făcute de fotbalist, tehnicianul militarilor a aruncat cu apă spre el și a sprintat spre banca tehnică a celor de la Dumbrăvița.

Conflictul dintre Daniel Oprița și fotbalist a escaladat într-un meleu general.

Printre cei mai vocali fotbaliști a fost extrema de la Steaua, Adrian Ilie. Acesta a avut un dialog aprins cu „centralul” partidei, Dumitru Mormeci.

Atât Șofan, cât și Adrian Ilie au primit cartonașul galben și arbitrul de centru a pus capăt partidei.

După fluierul final, o nouă încăierare a avut loc în fața băncii oaspeților, iar efectivul de la Dumbrăvița a părăsit terenul fiind protejați de stewarzi.

Daniel Oprița: „Au fost foarte mulți nervi”

Antrenorul celor de la Steaua a vorbit despre incidentul din prelungirile partidei și crede că „centralul” Dumitru Mormeci are o parte din vină pentru conflict.

„Ne-am creat ocazii foarte mari, am ratat și un penalty. Probabil că nu a fost, a fost dat în compensație pentru că nici al lor nu a părut că a fost, mie nu îmi place să-mi să dai un penalty dacă ai greșit.

I-am dat un sfat domnului arbitru, fiind tânăr, nu a gestionat cum trebuie și s-a ajuns la o stare de nervozitate și din cauza lui.

Am fost nervos, normal. Un jucător de-al lor a făcut niște semne… nu mai contează acum. S-a ratat și acel penalty, au fost foarte mulți nervi, dar am zis-o, arbitrul putea să gestioneze altfel și nu se mai ajungea aici”, a spus Daniel Oprița, potrivit digisport.ro.

VIDEO Penalty-ul ratat de Chipirliu și imagini cu conflictul

Dumbrăvița scapă de zona retrogradării

După ce și-au adjudecat victoria în Ghencea, oaspeții au acumulat 11 puncte în Liga 2 și au ieșit din zona retrogradării.

„Vă salutăm din Ghencea! Pornim spre Dumbrăvița, cu toate punctele în cont!”, scrie pe pagina de Facebook a clubului.

Clasamentul din Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Corvinul 12 32 2 FC Bihor 12 25 3 ASA Târgu Mureș 12 23 4 Steaua 12 23 5 Metalul Buzău 12 22 6 CSM Reșița 12 22 7 FC Voluntari 11 22 8 Chindia Târgoviște 12 21 9 Poli Iași 12 21 10 Sepsi 11 20 11 Chiajna 11 17 12 CS Afumați 12 17 13 Ceahlăul 12 14 14 CSM Slatina 11 13 15 CS Dinamo 11 11 16 Dumbrăvița 12 11 17 Bacău 12 10 18 Gloria Bistrița 12 10 19 Șelimbăr 12 9 20 Câmpulung 12 8 21 Tunari 12 7 22 CSM Olimpia Satu Mare 12 4

