Scandal în Ghencea  FOTO. Steaua a pierdut cu Dumbrăvița și Oprița a sărit la un adversar:  „Au fost foarte mulți nervi” +19 foto
Daniel Oprița FOTO: SportPictures
Liga 2

Scandal în Ghencea FOTO. Steaua a pierdut cu Dumbrăvița și Oprița a sărit la un adversar: „Au fost foarte mulți nervi”

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 02.11.2025, ora 17:48
alt-text Actualizat: 02.11.2025, ora 17:49
  • Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a intrat într-un conflict cu un jucător advers.
  • Tehnicianul crede că o parte din vină o poartă arbitrul central al meciului, Dumitru Mormeci (32 de ani).

Dumbrăvița a obținut victoria, în Ghencea, împotriva celor de la Steaua, grație golului marcat de Păcurariu, în minutul 76.

Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița a sărit la un jucător advers

După ce Bogdan Chipirliu a ratat o lovitură de la 11 metri, în al cincilea minut de prelungiri, Daniel Oprița a intrat în conflict cu Șofan, jucătorul oaspeților.

Iritat de semnele făcute de fotbalist, tehnicianul militarilor a aruncat cu apă spre el și a sprintat spre banca tehnică a celor de la Dumbrăvița.

Conflictul dintre Daniel Oprița și fotbalist a escaladat într-un meleu general.

Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV
Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV

Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV Scandal la finalul meciului Steaua - Dumbrăvița. Foto: Captură YouTube, @STEAUA TV
Printre cei mai vocali fotbaliști a fost extrema de la Steaua, Adrian Ilie. Acesta a avut un dialog aprins cu „centralul” partidei, Dumitru Mormeci.

Atât Șofan, cât și Adrian Ilie au primit cartonașul galben și arbitrul de centru a pus capăt partidei.

După fluierul final, o nouă încăierare a avut loc în fața băncii oaspeților, iar efectivul de la Dumbrăvița a părăsit terenul fiind protejați de stewarzi.

Daniel Oprița: „Au fost foarte mulți nervi”

Antrenorul celor de la Steaua a vorbit despre incidentul din prelungirile partidei și crede că „centralul” Dumitru Mormeci are o parte din vină pentru conflict.

„Ne-am creat ocazii foarte mari, am ratat și un penalty. Probabil că nu a fost, a fost dat în compensație pentru că nici al lor nu a părut că a fost, mie nu îmi place să-mi să dai un penalty dacă ai greșit.

I-am dat un sfat domnului arbitru, fiind tânăr, nu a gestionat cum trebuie și s-a ajuns la o stare de nervozitate și din cauza lui.

Am fost nervos, normal. Un jucător de-al lor a făcut niște semne… nu mai contează acum. S-a ratat și acel penalty, au fost foarte mulți nervi, dar am zis-o, arbitrul putea să gestioneze altfel și nu se mai ajungea aici”, a spus Daniel Oprița, potrivit digisport.ro.

VIDEO Penalty-ul ratat de Chipirliu și imagini cu conflictul

Dumbrăvița scapă de zona retrogradării

După ce și-au adjudecat victoria în Ghencea, oaspeții au acumulat 11 puncte în Liga 2 și au ieșit din zona retrogradării.

Vă salutăm din Ghencea! Pornim spre Dumbrăvița, cu toate punctele în cont!”, scrie pe pagina de Facebook a clubului.

Clasamentul din Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1Corvinul1232
2FC Bihor1225
3ASA Târgu Mureș1223
4Steaua1223
5Metalul Buzău1222
6CSM Reșița1222
7FC Voluntari1122
8Chindia Târgoviște1221
9Poli Iași1221
10Sepsi1120
11Chiajna1117
12CS Afumați1217
13Ceahlăul1214
14CSM Slatina1113
15CS Dinamo1111
16Dumbrăvița1211
17Bacău1210
18Gloria Bistrița1210
19Șelimbăr129
20Câmpulung128
21Tunari127
22CSM Olimpia Satu Mare124

liga 2 steaua bucuresti Daniel Oprita csc dumbravita
