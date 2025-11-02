- Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul „militarilor”, a intrat într-un conflict cu un jucător advers.
- Tehnicianul crede că o parte din vină o poartă arbitrul central al meciului, Dumitru Mormeci (32 de ani).
Dumbrăvița a obținut victoria, în Ghencea, împotriva celor de la Steaua, grație golului marcat de Păcurariu, în minutul 76.
Steaua - Dumbrăvița 0-1. Daniel Oprița a sărit la un jucător advers
După ce Bogdan Chipirliu a ratat o lovitură de la 11 metri, în al cincilea minut de prelungiri, Daniel Oprița a intrat în conflict cu Șofan, jucătorul oaspeților.
Iritat de semnele făcute de fotbalist, tehnicianul militarilor a aruncat cu apă spre el și a sprintat spre banca tehnică a celor de la Dumbrăvița.
Conflictul dintre Daniel Oprița și fotbalist a escaladat într-un meleu general.
Printre cei mai vocali fotbaliști a fost extrema de la Steaua, Adrian Ilie. Acesta a avut un dialog aprins cu „centralul” partidei, Dumitru Mormeci.
Atât Șofan, cât și Adrian Ilie au primit cartonașul galben și arbitrul de centru a pus capăt partidei.
După fluierul final, o nouă încăierare a avut loc în fața băncii oaspeților, iar efectivul de la Dumbrăvița a părăsit terenul fiind protejați de stewarzi.
Daniel Oprița: „Au fost foarte mulți nervi”
Antrenorul celor de la Steaua a vorbit despre incidentul din prelungirile partidei și crede că „centralul” Dumitru Mormeci are o parte din vină pentru conflict.
„Ne-am creat ocazii foarte mari, am ratat și un penalty. Probabil că nu a fost, a fost dat în compensație pentru că nici al lor nu a părut că a fost, mie nu îmi place să-mi să dai un penalty dacă ai greșit.
I-am dat un sfat domnului arbitru, fiind tânăr, nu a gestionat cum trebuie și s-a ajuns la o stare de nervozitate și din cauza lui.
Am fost nervos, normal. Un jucător de-al lor a făcut niște semne… nu mai contează acum. S-a ratat și acel penalty, au fost foarte mulți nervi, dar am zis-o, arbitrul putea să gestioneze altfel și nu se mai ajungea aici”, a spus Daniel Oprița, potrivit digisport.ro.
VIDEO Penalty-ul ratat de Chipirliu și imagini cu conflictul
Dumbrăvița scapă de zona retrogradării
După ce și-au adjudecat victoria în Ghencea, oaspeții au acumulat 11 puncte în Liga 2 și au ieșit din zona retrogradării.
„Vă salutăm din Ghencea! Pornim spre Dumbrăvița, cu toate punctele în cont!”, scrie pe pagina de Facebook a clubului.
Clasamentul din Liga 2
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Corvinul
|12
|32
|2
|FC Bihor
|12
|25
|3
|ASA Târgu Mureș
|12
|23
|4
|Steaua
|12
|23
|5
|Metalul Buzău
|12
|22
|6
|CSM Reșița
|12
|22
|7
|FC Voluntari
|11
|22
|8
|Chindia Târgoviște
|12
|21
|9
|Poli Iași
|12
|21
|10
|Sepsi
|11
|20
|11
|Chiajna
|11
|17
|12
|CS Afumați
|12
|17
|13
|Ceahlăul
|12
|14
|14
|CSM Slatina
|11
|13
|15
|CS Dinamo
|11
|11
|16
|Dumbrăvița
|12
|11
|17
|Bacău
|12
|10
|18
|Gloria Bistrița
|12
|10
|19
|Șelimbăr
|12
|9
|20
|Câmpulung
|12
|8
|21
|Tunari
|12
|7
|22
|CSM Olimpia Satu Mare
|12
|4