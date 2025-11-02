Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram  împotriva acelei scheme” +15 foto
Cristian Chivu. Foto: Imago
Euforic după victorie VIDEO Chivu și-a „supărat” sponsorul + Nu și-a asumat meritele pentru golul superb înscris de Inter: „Eu eram împotriva acelei scheme”

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.11.2025, ora 18:27
Actualizat: 03.11.2025, ora 07:42

Partida părea că se va încheia la egalitate, dar un autogol al lui Frese a adus victoria „nerazzurrilor” în minutul 90+3.

Hellas Verona - Inter Milano 1-2. Cristi Chivu: „Alunecarea de după golul de 2-1? Mi-am stricat hainele”

După golul de 2-1, Chivu s-a dezlănțuit. Tehnicianul a alergat pe gazon, plin de bucurie, l-a îmbrățișat pe Bastoni și a încheiat momentul cu o spectaculoasă alunecare pe terenul ud.

„Alunecarea de după golul de 2-1? Mi-am stricat hainele. Canali (n.r. - brandul italian de îmbrăcăminte de lux care sponsorizează clubul) e supărat pe mine.

Să câștigăm în felul acesta înseamnă să acceptăm să suferim în unele meciuri, unele mai ușor de pierdut decât de câștigat.

Sărbătorim pentru că am luptat până la final, conștienți că putea fi și mai rău”, a declarat Cristi Chivu, după meci, conform fcinter1908.it.

Cristi Chivu: „Eu eram împotriva acelei scheme. Este meritul staffului”

Formația lui Chivu a reușit deschidă scorul în minutul 16 prin Zielinski, cu o lovitură superbă, de la 16 metri. Polonezul a „tăiat” din prima mingea trimisă perfect de Calhanoglu, din corner.

„Primul gol? Angelo Palombo (n.r. - membru din stafful tehnic) este artizanul, fără îndoială, mai ales că eu eram împotriva acelei scheme, de teamă să nu fim prinși pe contraatac.

Este meritul staffului meu, care muncește mereu să aducă ceva nou la fazele fixe. Apoi, când ai doi jucători ca Calhanoglu și Zielinski, totul devine mai ușor. Trebuie să felicităm acest staff, care muncește și studiază.

Ei ne-au așteptat cu apărarea jos, iar noi voiam să-i facem să iasă după gol. Am avut ocazii, dar nu am reușit să închidem meciul”, a mai spus Chivu.

Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea
Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea

Galerie foto (15 imagini)

Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea Primul gol marcat de Inter în partida cu Hellas Verona. Foto: Captură YouTube, @seriea
+15 Foto
labels.photo-gallery

Spre finalul reprizei, Verona a reușit să egaleze prin Giovane, în minutul 40, cu un șut imparabil din interiorul careului.

„După egalare, s-a schimbat inerția jocului. Uneori, când ești lent, pierzi contactul cu realitatea meciului.

Ei au jucat bine, îi felicit, sunt bine antrenați și conștienți de limitele lor: când fac ceva, o fac bine și cu calitate”, a mai spus Chivu.

Chivu i-a luat apărarea lui Lautaro Martinez, care nu a mai marcat în campionat de patru meciuri:

Lautaro? Nu a marcat de o săptămână, dar la Bruxelles a înscris. Nu trebuie să facem un caz din asta. Ca lider, este un exemplu pentru toți, nu este niciodată ușor să joci la fiecare trei zile. Să nu inventăm o problemă acolo unde nu e nevoie. Ceea ce contează pentru mine este că el este un lider, un jucător care trage echipa după el. O săptămână fără goluri nu e o dramă. Patru meciuri fără gol în Serie A? Da, dar am și Champions League de jucat… Cristi Chivu

Inter este pe locul al treilea în Serie A, cu 21 de puncte din 10 meciuri, la doar un punct distanță de liderul Napoli.

VIDEO Rezumatul meciului Verona - Inter 1-2

serie a Inter Milano Cristi Chivu hellas verona
