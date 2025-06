Chivu, primul interviu Obiectiv major în prima lună la Inter: „Sezonul nu e terminat” + mesajul pentru fani

Cristian Chivu (44 de ani) a fost prezentat oficial de Inter Milano.

Tehnicianul român a acordat un amplu interviu în calitate de antrenor al „nerazzurrilor”.

Chivu a vorbit despre emoțiile trăite în momentul în care a fost anunțat ca noul antrenor a lui Inter, dar și despre așteptările pe care le are de la această aventură.

Cristi Chivu: „Trebuie să câștigăm Mondialul Cluburilor”

„Mă simt onorat că am primit acest rol. Simt aceeași pasiune și ambiție ca în prima zi și îmi doresc să le transmit echipei noastre.

Trebuie să ne atingem obiectivele pe care o echipă ca Inter este obligată să le atingă. Să luptăm până la capăt ca să câștigăm trofee. Suntem gata să facem totul.

În primul rând, trebuie să încheiem acest sezon, pentru că este departe de a se fi terminat. Trebuie să fim concentrați și ambițioși, să dăm totul pentru a obține rezultatele”, a declarat Cristi Chivu pentru Inter TV

„Vom începe la Mondialul Cluburilor, pentru că sezonul nu e terminat. Trebuie să ne recuperăm din energie mentală. Vrem să reușim să realizăm o performanță de care o echipă ca Inter este capabilă într-o astfel de competiție. Să ajungem până la capăt și să câștigăm trofeul”, a adăugat Chivu

Sunt factori cruciali. E foarte important să fim ambițioși și să ne dăruim pentru munca noastră. Acești factori hrănesc grupul, le oferă mai multă încredere. Trebuie să lucrăm la asta ca să avem posibilitatea de a ne lupta pentru rezultate pozitive. Cristi Chivu, despre forța grupului

Cristi Chivu, despre experiența la Parma: „E și meritul clubului care a avut încredere în mine”

Tehnicianul român a vorbit și despre lucrurile învățate în scurtul mandat de la Parma.

„Am crezut foarte mult și am făcut tot ce am putut până când am fost convins că ne putem atinge obiectivul. Am avut ambiția și dorința de a juca cât mai bine și de a ne îndeplini obiectivul.

E și meritul clubului care a avut încredere în mine, meritul jucătorilor care au intrat pe teren cu un obiectiv clar în minte. Cu lucrurile astea am rămas după experiența Parma”.

Mesaj pentru fanii lui Inter

Cristi Chivu a avut și un mesaj pentru fanii celor de la Inter pe care îi îndeamnă să fie alături de echipă la fiecare meci.

„Avem nevoie de contribuția tuturor. Toți trebuie să credem în acest proiect, să arătăm pasiunea pentru aceste culori, să fim entuziasmați pentru un sezon care e departe de a se fi încheiat. Trebuie să privim încrezători către viitorul sezon”, a concluzionat Chivu.

Cristi Chivu, debut la Inter la CM al Cluburilor

Tehnicianul român va debuta pe banca celor de la Inter la Campionatul Mondial al Cluburilor. Primul meci al celor de la Inter va fi cu mexicanii de la Monterrey, pe 18 iunie.

Programul lui Inter la Mondialul Cluburilor:

Monterrey - Inter (18 iunie)

Inter - Urawa Red Diamonds (21 iunie)

River Plate - Inter (26 iunie)

