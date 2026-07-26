Ofertă tentantă din Rusia Rapid, aproape să se despartă de un fundaș » Salariu fabulos pentru românul cu 8 meciuri jucate sezonul trecut

Cristi Ignat (23 de ani), fundașul central al Rapidului, ar putea pleca din Giulești în această vară.

Fotbalistul a primit o ofertă din Rusia, unde ar putea încasa peste 360.000 de euro într-un singur sezon.

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Ignat a fost rezervă neutilizată în victoria Rapidului cu Sepsi, scor 1-0, din prima etapă a noului sezon.

Cristi Ignat, ofertă tentantă din Rusia

Negocierile cu formația din Rusia au șanse mari să se finalizeze. Ignat ar putea primi un salariu lunar ce poate depăși 30.000 de euro, iar situația sa s-ar putea clarifica la începutul săptămânii viitoare, conform gsp.ro.

Pe lângă varianta din Rusia, fundașul s-ar mai afla pe listele unor formații din Grecia și Cipru.

În centrul apărării, Daniel Pancu îi mai are la dispoziție pe Lars Kramer, Alexandru Pașcanu, Denis Ciobotariu, Daniel Graovac și pe nou-venitul Alin Celik.

FOTO. Rapid - Sepsi 1-0

Cristi Ignat a petrecut a doua parte a sezonului trecut la Petrolul, sub formă de împrumut.

Fundașul, care este cotat la 700.00 de euro de Transfermarkt, a disputat opt meciuri pentru formația ploieșteană, după care a revenit în Giulești și a participat la cantonamentul de vară al Rapidului din Austria.

37 de meciuri a disputat Ignat pentru Rapid, echipă la care a ajuns în 2021. Contractul său cu formația giuleșteană este valabil până în vara anului 2028

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