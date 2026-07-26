Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, susține că Arena Națională trebuie să rămână, în primul rând, un stadion destinat fotbalului.

În același timp, el crede că organizarea concertelor în timpul verii este necesară pentru acoperirea unei părți din costurile de întreținere.

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Subiectul provoacă nemulțumiri în rândul fanilor FCSB și Dinamo, formații care nu pot folosi stadionul în perioadele rezervate concertelor.

Ciprian Ciucu: „Pretenția este să joci pe Arena Națională cu 15.000 de specatori”

„E mult prea mic (n.r. – prețul plătit de echipe precum FCSB și Dinamo). Pretenția este ca, dacă ai un meci cu 15.000 de spectatori, să joci pe Arena Națională pe un preț nesemnificativ în raport cu costul de mentenanță al arenei.

Arena Națională este o gaură de 30 de milioane (n.red. de lei) pe an. E mult. Ce se întâmplă? Arena Națională trebuie să fie, în principal, folosită pentru evenimente sportive, cu asta sunt de acord. Mai ales de toamna până la sfârșitul primăverii și începutul verii.

Dar trebuie să aducă venituri din concerte, cum ar fi cele ale trupelor Metallica sau Iron Maiden. Au fost și alții, care să ne ajute să ținem pe linia de plutire o suportabilitate a costurilor”, a declarat Ciprian Ciucu la podcastul „Încotro ne îndreptăm”, găzduit de Andrei Ciobanu.

11.340 de spectatori a fost media generală a FCSB-ului la meciurile disputate pe teren propriu în toate competițiile, în sezonul 2025-2026. În faza principală din Europa League, media a fost de 21.238 de spectatori, iar în preliminarii, de 18.362

Ciprian Ciucu: „ Le-am spus celor de la FRF și LPF: « V-o dau. O luați?»”

Ciucu a susținut că municipalitatea ar fi dispusă să cedeze administrarea stadionului către structurile fotbalului românesc, cu condiția ca acestea să își asume toate cheltuielile.

„Eu le-am zis celor de la FRF sau LPF: «Din punctul meu de vedere, eu v-o dau. O luați? Vă asumați să o întrețineți și să faceți doar evenimente sportive?».

Prioritizăm, în special de la sfârșitul verii până la începutul verii, sportul, pentru că ai nevoie de gazon, iar în rest lăsăm să se întâmple peste vară și concerte.

Pentru că la Arena Națională nu au contribuit doar fanii sportului, ci au contribuit și fanii rockului”, a mai declarat acesta.

55.000 de locuri are Arena Națională, toate pe scaune

Concertele organizate pe Arena Națională în acest an au atras un public numeros, conform HotNews.ro.

Metallica a adunat aproximativ 65.000 de oameni, un record pentru stadion.

La show-ul Iron Maiden au asistat în jur de 32.000 de spectatori.

FOTO. Primarul general Ciprian Ciucu a inspectat Arena Națională

În aprilie s-a discutat despre majorarea tarifului pentru închirierea Arenei Naționale, de la aproximativ 35.000 de euro la 42.000 de euro pentru un meci.

235 de milioane de euro a costat construcția Arenei Naționale (2008-2011)

Arena Națională a înregistrat un deficit de 4 milioane de euro în cel mai profitabil an din istoria sa

În 2025, veniturile obținute din închirierea stadionului au ajuns la aproximativ 1,81 milioane de euro, în creștere față de cele 1,12 milioane de euro înregistrate în 2024, conform gsp.ro.

A fost cel mai productiv an din punct de vedere al încasărilor de la deschiderea stadionului.

Sumele au provenit din organizarea a 60 de evenimente, dintre care:

48 de meciuri de fotbal, care au generat aproximativ 1,38 milioane de euro ;

; 12 evenimente non-sportive, care au adus în jur de 432.000 de euro.

Astfel, un meci de fotbal a produs, în medie, 28.750 de euro, în timp ce un eveniment non-sportiv a generat aproximativ 36.000 de euro.

Totuși, costurile totale pentru întreținerea și funcționarea stadionului au ajuns la 29,3 milioane de lei (aproximativ 5,81 milioane de euro), de 3,2 ori mai mult decât veniturile obținute.

Printre cele mai importante cheltuieli se numără:

întreținerea gazonului - aproximativ 1,55 milioane de euro , o sumă mai mare decât veniturile generate de toate meciurile de fotbal din 2025

, o sumă mai mare decât veniturile generate de toate meciurile de fotbal din 2025 serviciile de mentenanță - circa 1,47 milioane de euro , care includ reviziile tehnice și funcționarea sistemelor interne

, care includ reviziile tehnice și funcționarea sistemelor interne utilitățile (energie electrică, gaze, apă și canalizare) - aproximativ 1,03 milioane de euro

De asemenea, municipalitatea a achitat aproximativ 61.000 de euro pentru înlocuirea scaunelor deteriorate sau uzate.

Diferența dintre venituri și cheltuieli arată că Arena Națională a generat în 2025 un deficit de aproximativ 4 milioane de euro.

Singurul an în care pierderile au fost mai ridicate a fost 2020, când stadionul a găzduit foarte puține evenimente din cauza pandemiei, deficitul ajungând la aproximativ 4,5 milioane de euro.

Datele financiare indică un dezechilibru constant: de la inaugurarea stadionului și până în 2025, cheltuielile totale au depășit 40,8 milioane de euro, în timp ce veniturile au însumat aproximativ 13,07 milioane de euro.

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