„Nu am vrut să mă fac de rușine!” Cristi Mihai a vorbit despre eliminarea din meciul cu UTA: „Nu-mi place ce am făcut!”

DINAMO - UTA 1-1. Cristian Mihai (20 de ani) a intrat pe teren la începutul reprizei secunde și a fost eliminat în minutul 90: „Nu-mi place ce am făcut”.

Mihai a fost primul transfer realizat de Dinamo pentru sezonul 2025/26. A venit chiar de la UTA, iar în meciul de pe Arena Națională a fost foarte motivat.

DINAMO - UTA 1-1 . Cristi Mihai, eliminat: „Nu am vrut să mă fac de rușine”

Mijlocașul central a încasat primul cartonaș galben în minutul 55, după o intrare prin alunecare asupra lui Abdallah, iar „centralul” Sebastian Colțescu l-a eliminat în minutul 90, după ce l-a faultat pe Hrezdac.

„Nu-mi place ce am făcut, mi-am lăsat echipa în inferioritate, dar respect decizia centralului. Așa sunt de fel, mai energic.

Aveam ambiție și daruire pentru că am jucat împotriva fostei echipe. Poate trebuia să fiu mai calculat. Sunt tânăr, din asta învăț.

Am vrut să marchez în seara asta. Fiind fosta echipa, nu am vrut să mă fac de rușine. I-am felicitat pe foștii colegi. Sper să o țină tot așa”, a declarat Mihai la finalul partidei.

Să ne vedem în play-off? Să prindem noi play-off-ul. Dacă vom fi amândouă, va fi cu atât mai bine. Consider că UTA - Dinamo e un derby. Cristian Mihai, mijlocaș Dinamo

Deși Dinamo a terminat meciul în 9 jucători, Mihai nu e mulțumit cu o remiză.

„Ne doream victoria. Voiam să câștigăm. Din păcate atât am putut. Puteam marca și golul doi, dar așa e la fotbal. Ne antrenăm cu ambiție, lucruri tehnice n-am ce să zic, mister (n.r. antrenorul Zeljko Kopic) vă poate spune”.

