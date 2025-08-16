„Nu am vrut să mă fac de rușine!” Cristi Mihai a vorbit despre eliminarea din meciul cu UTA: „Nu-mi place ce am făcut!” +40 foto
Cristian Mihai (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Nu am vrut să mă fac de rușine!” Cristi Mihai a vorbit despre eliminarea din meciul cu UTA: „Nu-mi place ce am făcut!”

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 00:15
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 00:23
  • DINAMO - UTA 1-1. Cristian Mihai (20 de ani) a intrat pe teren la începutul reprizei secunde și a fost eliminat în minutul 90: „Nu-mi place ce am făcut”.

Mihai a fost primul transfer realizat de Dinamo pentru sezonul 2025/26. A venit chiar de la UTA, iar în meciul de pe Arena Națională a fost foarte motivat.

„Abdallah e singurul pe care l-am dorit" UTA e neînvinsă după șase etape, iar Mihalcea exultă: „Nu știu ce înseamnă concordat , suntem cu banii la zi"
„Abdallah e singurul pe care l-am dorit" UTA e neînvinsă după șase etape, iar Mihalcea exultă: „Nu știu ce înseamnă concordat, suntem cu banii la zi"
„Abdallah e singurul pe care l-am dorit” UTA e neînvinsă după șase etape, iar Mihalcea exultă: „Nu știu ce înseamnă concordat , suntem cu banii la zi”

DINAMO - UTA 1-1. Cristi Mihai, eliminat: „Nu am vrut să mă fac de rușine”

Mijlocașul central a încasat primul cartonaș galben în minutul 55, după o intrare prin alunecare asupra lui Abdallah, iar „centralul” Sebastian Colțescu l-a eliminat în minutul 90, după ce l-a faultat pe Hrezdac.

„Nu-mi place ce am făcut, mi-am lăsat echipa în inferioritate, dar respect decizia centralului. Așa sunt de fel, mai energic.

Aveam ambiție și daruire pentru că am jucat împotriva fostei echipe. Poate trebuia să fiu mai calculat. Sunt tânăr, din asta învăț.

Am vrut să marchez în seara asta. Fiind fosta echipa, nu am vrut să mă fac de rușine. I-am felicitat pe foștii colegi. Sper să o țină tot așa”, a declarat Mihai la finalul partidei.

Să ne vedem în play-off? Să prindem noi play-off-ul. Dacă vom fi amândouă, va fi cu atât mai bine. Consider că UTA - Dinamo e un derby. Cristian Mihai, mijlocaș Dinamo

Deși Dinamo a terminat meciul în 9 jucători, Mihai nu e mulțumit cu o remiză.

„Ne doream victoria. Voiam să câștigăm. Din păcate atât am putut. Puteam marca și golul doi, dar așa e la fotbal. Ne antrenăm cu ambiție, lucruri tehnice n-am ce să zic, mister (n.r. antrenorul Zeljko Kopic) vă poate spune”.

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg

Galerie foto (40 imagini)

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (1).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (2).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (3).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (4).jpg Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+40 Foto
VIDEO. Cristi Mihai, eliminat în Dinamo - UTA: „Nu-mi place ce am făcut”

„Nu pot să fac asta în fața lor" Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru"
00:05
„Nu pot să fac asta în fața lor" Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru"
„Nu pot să fac asta în fața lor” Abdallah a explicat gestul făcut după ce a marcat cu Dinamo: „M-am simțit mândru”
Debut memorabil pentru Rareș Ilie VIDEO. Fotbalistul român a ratat un penalty în Cupa Italiei, dar s-a revanșat cu un gol de generic
22:25
Debut memorabil pentru Rareș Ilie VIDEO. Fotbalistul român a ratat un penalty în Cupa Italiei, dar s-a revanșat cu un gol de generic
Debut memorabil pentru Rareș Ilie VIDEO. Fotbalistul român a ratat un penalty în Cupa Italiei, dar s-a revanșat cu un gol de generic

dinamo bucuresti Cristian Mihai liga 1 uta arad eliminare
„Îi anunț pe toți dinamoviștii" Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună"
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii" Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună"
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
13:57
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
11:20
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939" UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
11:40
„Criminali din 1939" UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
19:20
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua, în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
LIVE CS Dinamo - CSA Steaua , în etapa #3 din Liga 2 » Spectacol în tribune, intrări dure pe gazon
18:44
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică!
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor,  recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! 
18:00
„Nu vom putea apela la toți" Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
„Nu vom putea apela la toți" Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România
17:58
„Negocieri blocate" Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini"
„Negocieri blocate" Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini"
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
09:59
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Surpriză la națională Mircea Lucescu pregătește o convocare neașteptată » Fotbalistul cu dublă cetățenie ar putea îmbrăca tricoul României
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
10:21
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăpâni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Scene emoționante VIDEO Mohamed Salah nu și-a putut stăp&acirc;ni lacrimile la finalul primul meci din noul sezon
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat"
09:48
Stanciu, gol la debut VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat"
Stanciu, gol la debut  VIDEO Execuție superbă în primul său meci la Genoa: „Sunt foarte impresionat”
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!
15.08
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii" smulg un punct într-un meci pe care îl termină în 9 jucători!
Dinamo - UTA Arad 1-1 „Câinii” smulg un punct într-un meci pe care îl termină în  9 jucători!

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
16.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
