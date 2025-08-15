„Abdallah e singurul pe care l-am dorit” UTA e neînvinsă după șase etape, iar Mihalcea exultă: „Nu știu ce înseamnă concordat , suntem cu banii la zi” +40 foto
Adrian Mihalcea (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
„Abdallah e singurul pe care l-am dorit” UTA e neînvinsă după șase etape, iar Mihalcea exultă: „Nu știu ce înseamnă concordat, suntem cu banii la zi”

alt-text Silviu Dumitru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 15.08.2025, ora 23:55
alt-text Actualizat: 16.08.2025, ora 00:04
  • DINAMO - UTA 1-1. Adrian Mihalcea (49 de ani), antrenorul oaspeților, s-a declarat mulțumit de rezultat, deși echipa sa a jucat în superioritate numerică în ultimele minute.
  • Tehnicianul i-a lăudat pe atacantul Hakim Abdallah (27 de ani) și fundașul Andrea Padula (29 de ani).

UTA a bifat patru victorii și două remize în primele etape din Liga 1 și e una dintre cele trei echipe care încă nu au pierdut în acest sezon, alături de Universitatea Craiova și Rapid.

DINAMO - UTA 1-1. Adrian Mihalcea: „Orice contraatac devenea periculos”

„Pe final au rămas în nouă oameni, dar deja pierdusem energie și luciditatea, orice contraatac al lor devenea periculos.

Am acceptat acest joc, am încercat să scoatem mingile la margine și să venim cu centrări. Dar, una peste alta, sunt mulțumit, continuăm această serie, un punct pe un teren unde a pierdut campioana acum o săptămână, e totul ok după această partidă.

Am știut ce tip de jucători am, dar vedeți când trebuie să facem schimbări că avem unele probleme. La pauză aș fi zis că putem câștiga, acum că s-a terminat egal e la fel de bine, nu am de ce să mă plâng”, a spus Mihalcea la Digi Sport.

Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (7).jpg
Dinamo - UTA. Foto - Raed Krishan (7).jpg

Adrian Mihalcea i-a lăudat pe Hakim Abdallah și Andrea Padula

Abdallah a ajuns la UTA în această vară, după două sezoane petrecute la Dinamo, și a marcat golul celor de la UTA pe Arena Națională.

„Pe Abdallah am vrut să-l iau într-o mega combinație astă-iarnă la Slobozia, nu s-a mai realizat, nici nu aveam banii necesari să-l iau.

L-am dorit de la început, e singurul jucător aflat sub contract pe care pentru care am vorbit, știa campionatul României, are calități fantastice și joacă pe mai multe posturi, iar astăzi a avut o ambiție suplimentară.

El s-a simțit bine la Dinamo, n-a avut niciun moment în care a părut că vrea să se răzbune. E un jucător profesionist și de asemenea jucători avem nevoie pentru a tinde la mai mult”, a mai spus Mihalcea.

Antrenorul a vorbit și despre Andrea Padula, fundaș stânga care a ajuns în atenția selecționerului Mircea Lucescu.

M-aș bucura pentru el, cei care sunt la echipa națională sunt ferm convins că l-au analizat bine, mă mulțumește că își aduce aportul foarte mult la echipă și are o creștere de formă. Adrian Mihalcea, antrenor UTA

UTA Arad, revelația sezonului: „Publicul ne aplaudă și la 0-3

Mihalcea a încercat să explice parcursul excelent al echipei sale din acest start de sezon.

„Ușor-ușor ne aflăm într-o poziție unde ne obligă să ne menținem de la etapă la etapă. Va începe presiunea pusă din mai multe părți.

UTA are 12 puncte, un joc bun, dar nu pe tot parcursul jocului. Are un public care ne aplauda la 0-3 în prima etapă (n.r. cu Universitatea Craiova, scor final 3-3), ne-au încurajat, dacă plecau la dezastrul care se preconiza, nu știu cum am fi scos cămașa. Se simte căldura, și astăzi au venit 100.

Rezultatele pozitive îți dau această încredere de sine, avem o stabilitate care ne oferă antrenorilor posibilitatea să muncim foarte bine cu ei”.

Adrian Mihalcea nu vrea să vorbească despre „lucrurile administrative”

Din cauza datoriilor, UTA Arad a intrat vineri în concordat preventiv. Adrian Mihalcea a evitat să comenteze subiectul, însă a dezvăluit că toate plățile sunt la zi.

„Nu știu ce înseamnă, nu mă interesează sunt doar antrenor, sper să nu afecteze, suntem cu banii la zi în momentul de față, mă depășesc lucrurile administrative, birocratice.

Încerc și voi antrena echipa cu aceeași dorință în orice condiții, când nu va mai depinde de mine, atunci vom vedea, dar momentan nu se pune problema”, a concluzionat tehnicianul.

