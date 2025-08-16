Dinamo – UTA 1-1. Hakim Abdallah (27 de ani), atacantul arădenilor, a reușit să marcheze împotriva fostei sale echipe.

Acesta nu s-a bucurat după gol, fiind aplaudat de cei 10.000 de fani ai „câinilor” prezenți pe Arena Națională.

Hakim Abdallah, fost jucător al lui Dinamo, a trăit un meci cu totul special. A reușit să înscrie în poarta lui Epassy, însă a ridicat mâinile în aer, refuzând să se bucure. La finalul partidei, vârful născut în Franța a explicat de ce a recurs la acest gest.

Dinamo - UTA 1-1 . Abdallah a refuzat să se bucure după gol: „Nu pot să fac asta în fața lor”

„Am jucat două sezoane la Dinamo, primul club din România. E normal să nu sărbătoresc. Normal, m-am bucurat pentru gol, dar nu pot sărbători în fața suporterilor lui Dinamo.

Mă bucur că am reușit să plecăm cu un punct la Arad. A fost un sentiment incredibil când am văzut că sunt aplaudat de fanii lui Dinamo. Am fost foarte fericit și m-am simțit mândru de ce am făcut aici”, a spus Hakim Abdallah.

Eram fericit la Dinamo. Să spunem că n-am jucat prea mult în ultimele 6 luni. Nu spun că domnul Kopic nu mi-a dat încredere, pentru că e un antrenor foarte bun, dar era timpul pentru mine să plec. Mă bucur că am ales să vin la Arad. Acum sunt eu însumi, sunt fericit Hakim Abdallah, despre plecarea de la Dinamo

N-a dat informații despre Dinamo

Întrebat dacă a vorbit înainte de meci cu Adrian Mihalcea, pentru a-i oferi detalii despre Dinamo, Abdallah a început să râdă și a spus că a preferat să nu dea informații:

„N-am vrut să-i spun domnului Mihalcea multe despre ce face Dinamo. Pentru că eu puteam să spun că fac asta, asta și asta, iar ei să n-o facă. Atunci era vina mea”.

