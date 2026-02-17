„M-am trezit cu conturile blocate” Conducător din Liga 1, amenințat cu executarea silită » „Recuperarea creanței, nu prin înfometare”

Cristian Munteanu (51 de ani), președintele Oțelului Galați, a avut parte de o surpriză neplăcută la finalul lunii ianuarie.

Contul bancar în care își primește salariul a fost blocat prin decizia unui executor judecătoresc. Fostul portar a contestat măsura în instanță.

Cristi Munteanu, fost portar și actual președinte al Oțelului Galați, s-a trezit la finalul lunii ianuarie cu contul în care își încasează salariul blocat prin poprire.

Cristi Munteanu, implicat într-un proces de executare silită

„Babicu” este implicat într-un dosar de executare silită pentru suma de 158.953,69 lei, aproximativ 32.000 de euro, acțiune inițiată din 2014, la cererea NBG Leasing INF S.A.

Conducătorul Oțelului Galați a contestat decizia de executare silită, iar Judecătoria Măcin a hotărât, pe 9 februarie 2026, suspendarea temporară a măsurii până la soluționarea contestației.

„E un rest de plată de o mie și ceva de euro. Le fac plângere penală”

Contactat de GOLAZO.ro, Cristi Munteanu a explicat că litigiul este unul vechi și că suma datorată este relativ mică, precizând totodată că intenționează să ia măsuri legale împotriva executorului judecătoresc.

„M-am trezit cu conturile blocate și le voi face plângere penală pentru modul în care au acționat.

Cazul este de 12 ani, când eram vicepreședinte la Constanța. E un rest de plată de o mie și ceva de euro, de la o mașină luată în leasing de soție.

Mi-au blocat conturile pe 12 ianuarie, și pe 28 ianuarie am primit hârtie că am la dispoziție 15 zile să plătesc ca să nu-mi blocheze contul, dintr-un dosar din 2014. Decizia este suspendată până se termină procesul.

Zici că n-am fost în România timp de 12 ani și că n-am fost angajat. Nu se poate așa ceva. La apel, când am depus contestația, ei n-au venit să conteste decizia Judecătoriei.

Practic, executorul a demarat procedura de executare silită fără să verifice calitatea de creditor a societății de leasing”.

Cristi Munteanu susține că situația actuală nu are legătură cu dosarul privind presupuse înșelăciuni cu autoturisme obținute în leasing, cauză derulată în perioada 2011–2014, în care a primit inițial o condamnare de cinci ani, dar care a fost ulterior închisă după împăcarea părților.

Acuză caracterul abuziv al unor clauze din contractul de leasing încheiat în 2008

Cristi Munteanu a cerut instanței anularea executării silite, spunând că datoria nu este clar stabilită.

Potrivit susținerilor sale, există îndoieli privind modul de calcul al penalităților, precum și caracterul abuziv al unor clauze din contractul de leasing încheiat la 3 iunie 2008.

Motivarea instanței: „Recuperarea creanței, nu poate fi exercitată prin înfometare”

Instanța a apreciat, potrivit motivării, că blocarea conturilor i-ar fi afectat grav subzistența conducătorului de club.

„Este adevărat faptul că deși creditorul are dreptul de a-și recupera creanța, acest drept nu poate fi exercitat prin înfometarea debitorului sau prin privarea acestuia de mijloacele minime de existență.

Suspendarea provizorie nu anulează datoria, ci doar amână executarea până la verificarea legalității titlului de către instanța de judecată”, a subliniat Judecătoria Măcin.

Instanța a explicat considerentele care au stat la baza deciziei, arătând de ce a fost necesară suspendarea executării până la soluţionarea contestaţiei la executare:

„Cu privire la temeinicie, instanţa apreciază că executarea poate aduce prejudicii contestatorului prin blocare de conturi personale, fiindu-i blocate disponibilităţile bănești necesare pentru traiul zilnic, plata utilităților, întreținerea familiei.

Instanţa reţine că sumele aflate în conturile bancare poprite reprezintă venituri de natură salarială, care au un caracter alimentar.

Blocarea integrală sau parțială a acestora îl pun în imposibilitate pe contestator de a-şi asigura nevoile minime de trai, precum hrană, medicamente, igienă”.

6.000 de lei a plătit Cristi Munteanu drept cauțiune pentru ca instanța să poată judeca contestația lui împotriva executării silite

Avocatul lui Cristi Munteanu: „Are și sechestru pe un bun imobil”

Apărătorul lui Cristi Munteanu a susținut că executorul judecătoresc a acționat cu rea-credință și că există indicii privind nelegalitatea executării, motiv pentru care a cerut suspendarea temporară a acesteia până la soluționarea contestației.

Avocatul directorului general al Oțelului Galați a argumentat în fața instanței că poprirea conturilor i-ar bloca veniturile necesare pentru întreținere și subzistență.

„Măsura urgenței în prezenta cauză o reprezintă faptul că poprirea dispusă de către executorul judecătoresc afectează subzistența contestatorului, acesta fiind directorul general al echipei de fotbal Oțelul Galați, respectiv blochează disponibilitățile bănești necesare pentru traiul zilnic, plata utilităților, întreținerea familie”, a pledat avocatul celui poreclit „Babicu”.

De asemenea, asupra lui Cristi Munteanu a fost instituit și un sechestru pe un bun imobil, situație semnalată în proces cu înscrisuri doveditoare.

„Poprire dispusă printr-un SMS de la bancă”

Potrivit apărătorului fostului portar, executarea silită a fost demarată la începutul lunii ianuarie, iar oficialul Oțelului Galați a aflat de poprirea dispusă printr-un SMS de la bancă, pe 26 ianuarie 2026.

Ulterior, i-a fost transmisă somația de executare și titlul executoriu.

Cristi Munteanu a câștigat patru trofee cu Dinamo

Născut pe 10 noiembrie 1974, la Isaccea, județul Tulcea, Cristian Munteanu și-a început cariera la Farul Constanța, echipă pentru care a debutat în Liga 1 în 1997.

De-a lungul carierei, „Babicu” a mai evoluat la Dinamo, FC Național, Oțelul Galați, AEK Larnaca, CS Otopeni, Astra Giurgiu. S-a retras în 2010 de la Dinamo.

4 trofee a cucerit Cristi Munteanu cu Dinamo: un titlu de campion (2003/2004) și trei Cupe ale României (2002/2003, 2003/2004, 2004/2005)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport