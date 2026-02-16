„O să vadă toată Europa!” Planul revoluționar al celor de la FC Argeș, după scandalul Radu Petrescu: „O să fie o premieră! Toate cluburile ne susțin”

Daniel Stanciu (51 de ani), membru în staff-ul administrativ al celor de la FC Argeș , a anunțat că piteștenii sunt gata să meargă în instanță pentru a recupera eventualele sume de bani pierdute ca urmare a erorii grave de arbitraj din meciul cu Petrolul, 1-2 .

Conducerea clubului FC Argeș are un plan și pentru Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor.

În minutul 86, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Daniel Stanciu: „Noi cerem daune”

Daniel Stanciu a anunțat că piteștenii sunt gata să meargă în instanță pentru a cere daune, în cazul în care echipa condusă de Bogdan Andone va rata accederea în play-off.

„Vezi ce spune comunicatul CCA. Ei recunosc că a fost anulat un gol marcat corect. Dacă nu o să fim în play-off, vrem să obținem diferența de bani față de minim locul 6. Pentru că facem calculul cu un punct sau trei puncte din meciul cu Petrolul.

O să fie o premieră! Noi nu cerem schimbarea clasamentului, cerem daune din punct de vedere financiar.

Noi pierdem din punct de vedere financiar. De vineri seara, aproape toate cluburile din Superliga și-au exprimat direct sau indirect sprijinul în acest demers. Toată lumea s-a săturat de greșelile de arbitraj.

Iftime a vorbit astăzi (n.r. luni), domnul Andrei Nicolescu a avut o ieșire incredibil de pertinentă. Domnul Angelescu a ieșit imediat. Sunt foarte multe cluburi care ne susțin, există susținere media, pentru că toată lumea vrea să aibă un fotbal cât mai corect.

În ultima vreme au avut loc foarte multe ieșiri și toate au o consecință comună: sunt aceste greșeli sau erori ale brigăzii de arbitri”, a declarat Daniel Stanciu la Digi Sport, citat de fanatik.ro.

FOTO Radu Petrescu a fluierat înainte de golul lui Sierra, în Petrolul - FC Argeș

Daniel Stanciu: „O să vadă toată Europa. Să vedem dacă rezistă Vassaras”

Oficialul formației din Trivale a anunțat că FC Argeș va pregăti o surpriză pentru Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul Federației Române de Fotbal, la meciul cu Farul, programat duminică, de la ora 15:00.

„O să vadă toată Europa ce pregătește Argeș la meciul următor cu Farul. O să vedeți dacă intrăm în istorie. Dacă domnul Vassaras, atât de bine sprijinit la ramurile astea FIFA și UEFA, va rezista la toată presiunea asta.

Au trecut aproape 70 de ore, în afară de acel comunicat în miez de noapte, în care nu spune nimic, nu iese și nu face nicio declarație. «Da, domnule, a greșit, afară Radu Petrescu, dacă există implicații din partea VAR-ului, pentru că VAR-ul nu avea voie să intervină în acel moment».

El trebuie să facă publice acele discuții. Vă rog să vă uitați (n.r. - la meciul de duminică), va fi ceva pe led-uri. O să vedeți. Dacă vor circ, ăsta e fotbalul românesc, dăm circ”, a concluzionat Daniel Stanciu.

Brigada de la Petrolul - FC Argeș

Arbitru: Radu Petrescu (Bucureşti)

Asistenți: Radu Adrian Ghinguleac (Bucureşti), Imre-Laszlo Bucsi (Sfântu Gheorghe)

VAR: Iulian Dima (Bucureşti), AVAR: Stelian Slabu (Braşov)

