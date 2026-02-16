Spalletti, atac la Chivu Antrenorul lui Juventus continuă scandalul după înfrângerea din derby-ul cu Inter: „L-a tratat prostește! E inacceptabil” +9 foto
Luciano Spalletti/ Foto: IMAGO
Campionate

Spalletti, atac la Chivu Antrenorul lui Juventus continuă scandalul după înfrângerea din derby-ul cu Inter: „L-a tratat prostește! E inacceptabil”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.02.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 16.02.2026, ora 22:22
  • Luciano Spalleti (66 de ani), antrenorul celor de Juventus, a lansat un atac la adresa românului Cristi Chivu (45 de ani), omologul său de la Inter.

Continuă scandalul după Derby d'Italia, partidă câștigată de Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, scor 3-2, în fața celor de la Juventus.

Totul a plecat după decizia bizară a arbitrului Federico La Penna, care a decis să-l elimine pe Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”, la scorul de 1-1, pentru al doilea cartonaș galben, în urma unui fault inexistent.

Luciano Spalletti, replică pentru Chivu: „Trebuie să-și fi dat seama de greșeala sa

La pauza partidei de pe „Giuseppe Meazza”, antrenorul Luciano Spalletti, managerul Damien Comolli și legendarul Giorgio Chiellini l-au așteptat furioși la intrarea în tunel pe „central”.

Tehnicianul italian a decis să nu comunice cu presa la finalul partidei, dar a făcut-o înaintea duelului cu Galatasaray, din play-off-ul pentru optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Spaletti i-a luat apărarea lui Kalulu și i-a dat replica lui Cristi Chivu, fostul său elev de la AS Roma, în prezent antrenorul celor de la Inter.

„Este dezamăgitor. Nu pot antrena ceea ce creează anumite situații, dar pot să-mi fac jucătorii puternici, astfel încât alții să nu profite de ocazie pentru a-ți crea dificultăți.

Îmi pare rău că un tip bun ca Kalulu, după ce a suferit două nedreptăți colosale, trebuie să fie tratat prostește de Chivu.

Și asta este greu de acceptat, altfel ar trebui să mi se permită și mie să vorbesc despre jucătorii lui Inter.

Îl cunosc bine pe Cristian. Trebuie să-și fi dat seama de greșeala sa”, a spus Luciano Spalletti, potrivit Tuttomercatoweb.

Este un jucător de națională, nu poți să pui la îndoială faptul că simte un contact, chiar dacă este unul ușor. A simțit lovitura, pleca pe contraatac și de acolo se putea naște o fază importantă. Acum este pus la îndoială un jucător care nu simulează. Cristi Chivu, antrenor Inter

FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg
Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg

Galerie foto (9 imagini)

Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (1).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (2).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (3).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (4).jpg Inter - Juventus. Kalulu, eliminat pentru un fault inexistent. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

În minutul 42, la scorul de 1-1, echilibrul s-a rupt când „centralul” i-a arătat lui Kalulu al doilea cartonaș galben.

Francezul a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia lui Federico La Penna a stârnit proteste vehemente din tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat. Deși reluările au arătat că torinezi aveau dreptate, Bastoni plonjase fără să fie atins!

VAR nu poate interveni!

În ciuda rugăminților lui Kalulu, care îi cerea „centralului” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, VAR-ul nu intervine în astfel de situații.

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Putea fi „roșu” pentru Inter!

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus!

Chivu n-a riscat nimic și l-a schimbat pe Bastoni la pauză, pentru a nu risca o eliminare în partea secundă.

VIDEO Rezumatul meciului Inter - Juventus 3-2

JUVENTUS Inter Milano Cristi Chivu Luciano Spalletti pierre kalulu
