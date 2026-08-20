Decizia lui Rinat Akhmetov Clubul din Superliga are răspunsul la întrebarea: investește sau nu omul de afaceri?

Cristi Munteanu, președintele Oțelului Galați, a vorbit despre posibilitatea ca Rinat Akhmetov (59 de ani), patronul lui Șahtior Donețk și unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina, să ajungă să investească în clubul din Liga 1.

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Subiectul a apărut încă din 2025, în contextul interesului manifestat de Metinvest, grupul controlat de Akhmetov, pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați.

La acel moment, Munteanu spunea că Oțelul ar putea fi „la pachet” cu combinatul, principalul sponsor tradițional al clubului.

Decizia luată de Rinat Akhmetov: „Am sperat că vine”

După eliminarea din Cupa României, 1-5 cu Concordia Chiajna, Cristi Munteanu a fost întrebat din nou despre posibilitatea ca Akhmetov să investească la Galați.

„Nu vine nimeni, nu. Sincer, am tot sperat că vine Akhmetov, ținând cont de faptul că deține o echipă de fotbal, iubește fenomenul…

80% din punctele câștigate acasă vin din valoarea jucătorilor, iar 20% datorită publicului. Asta e realitatea!

Datorită lor suntem neînvinși acasă cu trei echipe importante din fotbalul românesc”, a declarat Cristi Munteanu, conform digisport.ro.

Eu sper ca până în ianuarie - februarie să avem o liniște financiară și să menținem jucătorii valoroși pe care îi avem. Nu vreau să spun mai multe că nu vreau să supăr lumea. Noi avem 7-8 jucători de valoare și tragem de ei 30 de etape. Banii vin 20% din bugetul local și 80% din drepturi TV și ce se descurcă staff-ul administrativ. Cristi Munteanu, președinte Oțelul Galați

Aproximativ 6,7 miliarde de euro este averea lui Rinat Akhmetov, potrivit Forbes, omul de afaceri ucrainean ocupând în prezent locul 501 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Metinvest nu a ieșit însă din cursa pentru Liberty Galați. După două licitații eșuate, combinatul urmează să fie vândut prin negociere directă, iar grupul lui Akhmetov se numără printre investitorii rămași interesați, conform zf.com.

În campionat, Oțelul ocupă locul 10 după primele cinci etape, cu 6 puncte acumulate.

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