Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe”

Primarul Constanței, Vergil Chițac (63 de ani), a spus că stadionul din oraș va fi primul dintre cele opt aprobate de Guvern care va fi construit. Asta în ciuda faptului că nu există, în acest moment, suma necesară pentru startul lucrărilor.

Primarul caută sprijinul Consiliului Județean, din cauza lipsei fondurilor.

La doi ani de la demolarea vechii arene, construcția noului stadion încă nu a început.

Primarul Constanței a explicat cum pot fi obținuți banii pentru startul lucrărilor la noua arenă

Atât Primăria, cât și conducerea clubului Farul Constanța au anunțat mai multe termene, dar niciunul nu a fost respectat.

Problema principală este lipsa finanțării. Guvernul României a anunțat că nu va aloca fonduri pentru stadioane până în 2027, iar autoritățile locale trebuie să contribuie cu cel puțin 25% din bugetul total pentru ca lucrările să poată începe.

Primarul Chițac a precizat că va solicita sprijinul Consiliului Județean pentru a acoperi diferența.

„Lucrările vor începe anul viitor, în prima parte a anului. Și primul, dintre toate cele opt stadioane aprobate prin Hotărâre de Guvern, la care vor începe o să fie la Constanța”, a spus Chițac pentru Dotto TV.

Tocmai din perspectiva faptului că presiunile pe bugetul Primăriei sunt mari, pentru proiecte precum stadionul, care nu deservesc doar constănțenii din oraș, ci pe cei din întreg judeţul Constanţa, să colaborăm și să vedem cât pot și cei de la județ să suporte această cofinanțare, care nu este deloc mică. Vorbim de aproximativ 90 de milioane (n.r. - de lei) Vergil Chițac

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

Capacitate: 18.200 locuri

18.200 locuri Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp

aproximativ 64.000 mp Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard

nivel 4, cel mai înalt standard Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%

aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25% Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)

tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente

săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness

centru de conferințe și spațiu expozițional

spații administrative, comerciale și zone de loisir

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

