Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe” +46 foto
Macheta stadionului din Constanța. Foto: farulconstanta.com
Superliga

Promite stadion, deși nu are bani Primarul din Constanța avansează un termen pentru startul lucrărilor: „Primul care începe”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 10:31
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 10:32
  • Primarul Constanței, Vergil Chițac (63 de ani), a spus că stadionul din oraș va fi primul dintre cele opt aprobate de Guvern care va fi construit. Asta în ciuda faptului că nu există, în acest moment, suma necesară pentru startul lucrărilor.
  • Primarul caută sprijinul Consiliului Județean, din cauza lipsei fondurilor.

La doi ani de la demolarea vechii arene, construcția noului stadion încă nu a început.

Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției
Citește și
Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției
Citește mai mult
Tragedie în presa din SUA Fosta reporteră de sport Christina Chambers a fost găsită fără suflare în propria casă » Ce spune ancheta Poliției

Primarul Constanței a explicat cum pot fi obținuți banii pentru startul lucrărilor la noua arenă

Atât Primăria, cât și conducerea clubului Farul Constanța au anunțat mai multe termene, dar niciunul nu a fost respectat.

Problema principală este lipsa finanțării. Guvernul României a anunțat că nu va aloca fonduri pentru stadioane până în 2027, iar autoritățile locale trebuie să contribuie cu cel puțin 25% din bugetul total pentru ca lucrările să poată începe.

Primarul Chițac a precizat că va solicita sprijinul Consiliului Județean pentru a acoperi diferența.

„Lucrările vor începe anul viitor, în prima parte a anului. Și primul, dintre toate cele opt stadioane aprobate prin Hotărâre de Guvern, la care vor începe o să fie la Constanța”, a spus Chițac pentru Dotto TV.

Tocmai din perspectiva faptului că presiunile pe bugetul Primăriei sunt mari, pentru proiecte precum stadionul, care nu deservesc doar constănțenii din oraș, ci pe cei din întreg judeţul Constanţa, să colaborăm și să vedem cât pot și cei de la județ să suporte această cofinanțare, care nu este deloc mică. Vorbim de aproximativ 90 de milioane (n.r. - de lei) Vergil Chițac

Noua arenă din Constanța: detalii tehnice și facilități

  • Capacitate: 18.200 locuri 
  • Suprafață desfășurată: aproximativ 64.000 mp
  • Clasificare UEFA: nivel 4, cel mai înalt standard
  • Valoare investiție: aproximativ 379 milioane lei (fără TVA), cu o contribuție locală de 25%
  • Durată estimată a lucrărilor: 28 de luni

Facilități suplimentare

  • teren de antrenament pentru fotbal și atletism (pistă cu 6 culoare)
  • tribună de aproximativ 1.000 de locuri pentru antrenamente
  • săli de antrenament pentru atletism indoor, squash, tenis de masă și fitness
  • centru de conferințe și spațiu expozițional
  • spații administrative, comerciale și zone de loisir

FOTO: Vechiul stadion din Constanța a fost demolat

Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu

Galerie foto (46 imagini)

Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu Stadionul din Constanța FOTO GOLAZO.ro/Iosif Popescu
+46 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

DAN UDREA O țară, scuze, bolnavă la cap!
Opinii
08:25
DAN UDREA O țară, scuze, bolnavă la cap!
Citește mai mult
DAN UDREA O țară, scuze, bolnavă la cap!
Alt Duckadam, după 39 de ani! PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și are 6 trofee în 2025. Safonov, 4 penaltyuri apărate în finală
Campionate
22:42
Alt Duckadam, după 39 de ani! PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și are 6 trofee în 2025. Safonov, 4 penaltyuri apărate în finală
Citește mai mult
Alt Duckadam, după 39 de ani! PSG a cucerit Cupa Intercontinentală și are 6 trofee în 2025. Safonov, 4 penaltyuri apărate în finală

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
După o noapte de discuții, liderii UE au renunțat la varianta activelor rusești și vor ajuta altfel Ucraina / Moscova a reacționat imediat: „O mare lovitură pentru eșuata Ursula”
farul constanta STADION virgil chitac consiliul judetean
Știrile zilei din sport
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Special
09:29
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
Citește mai mult
„Un Rolex cadou pentru Lipă” Ca să fie siguri că iau prime, oameni din Federația de Canotaj au strâns bani pentru a lua cadouri de lux șefilor
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Superliga
13:22
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Citește mai mult
FCSB și Rapid nu vor Liga 1 cu 12 echipe Becali și Angelescu atacă planul lui Gino Iorgulescu: „De ce vorbește degeaba?!”
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Stranieri
13:15
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Citește mai mult
Toți turcii îl vor pe Akdag Alt club mare din Super Lig e gata să-l transfere în ianuarie pe stoperul dorit la naționala României
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Conference League
11:55
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Citește mai mult
Prima lui Marin a crescut într-o clipă! FOTO. Ce a făcut patronul lui AEK Atena în vestiar după victoria în fața Craiovei
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:55
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
„Mai bine mă abțin” Motivul pentru care MM Stoica a refuzat să comenteze premiul primit de Steaua la gala CSA: „Aș avea multe de spus”
19:19
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
„Baronul Deltei”, lângă Hagi! FOTO. Fanii Farului au luat foc și au boicotat ultima acțiune » Ce personaj controversat din politică a fost prezent
17:54
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
Pas uriaș pentru noul stadion Dinamo FOTO. CNI a aprobat planul de cofinanțare a arenei » Când ar putea începe lucrările
20:02
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj, în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
LIVE FC Botoșani - CFR Cluj , în etapa #21 din Liga 1 » Deschidere rapidă de scor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
Top stiri din sport
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Conference League
13:18
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Citește mai mult
„Vreau să fac o plângere la UEFA!” Emil Grădinescu, furios după AEK - U Craiova: „Nu e în regulă!” » Ce l-a nemulțumit pe comentatorul TV
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Conference League
09:52
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Citește mai mult
Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Campionatul Mondial
11:42
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
Citește mai mult
Hațegan, la un pas de CM 2026 Arbitrul român a fost inclus de FIFA pe o listă importantă » Pe ea apare și o arbitră din România
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Superliga
11:00
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu
Citește mai mult
CFR Cluj, probleme cu licența Iuliu Mureșan: „Există pericolul insolvenței! De-asta am fost chemat la echipă” » Cum ar putea ajuta Louis Munteanu

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 24 rapid 25 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 2 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
19.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share