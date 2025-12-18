Și-a anunțat demisia de la ANS  Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul
Bogdan Matei
Și-a anunțat demisia de la ANS Președintele Agenției Naționale pentru Sport renunță la funcție » Care e motivul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 18.12.2025, ora 10:52
alt-text Actualizat: 18.12.2025, ora 10:52
  • Bogdan-Constantin Matei (45 de ani) și-a anunțat demisia din funcția de președinte a Agenției Naționale pentru Sport (ANS).

Bogdan Matei a devenit președintele Agenției Naționale pentru Sport la începutul acestui an, după ce, în decembrie 2024, fosta șefă a sportului, Elisabeta Lipă, a devenit parlamentar și a fost nevoită să renunțe la ANS.

Bogdan Matei și-a anunțat demisia de la ANS

Bogdan Matei a anunțat miercuri seară, pe Facebook, că nu va mai fi președintele ANS. Conform surselor GOLAZO.ro, Matei va mai ocupa funcția până pe 28 decembrie.

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc.

Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu!

Sărbători binecuvântate tuturor!”.

Demisia președintelui ANS vine într-un moment plin de probleme pentru sportul românesc.

„Ordinul Novak”, care presupune ca fiecare club sportiv să utilizeze minim 40% sportivi români pe teren, a trecut de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională, la mijlocul lunii noiembrie.

Cu toate acestea, în urma unei petiții formulate de deputatul PNL Ionuț Stroe, care a contestat legea încă din prima zi, „Ordinul Novak” a fost atacat de președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională a României (CCR).

CCR va analiza sesizarea lansată de președintele Nicușor Dan pe 4 februarie 2026.

În plus, în sportul românesc ia amploare și scandalul legat de premierile ilegale acordate în perioada în care Elisabeta Lipă se afla la conducerea Federației Române de Canotaj.

GOLAZO.ro a dezvăluit în urmă cu aproximativ o săptămână un raport al Curții de Conturi în care FRC a făcut premieri ilegale (2,8 milioane de euro) pentru angajații din departamente extrasportive.

Și Eduard Novak, fost ministru al Sportului, este implicat în scandalul premierilor ilegale.

Ministerul Tineretului și Sportului, care a devenit ulterior ANS, a fost găsit vinovat pentru că în 2021 și 2024 au oferit premieri, în valoare de 2,4 milioane de euro, către persoane care n-aveau nicio calitate pentru a fi recompensate.

În lista bonusurilor care n-au respectat legea se află și cei 90.000 de euro cu care Elisabeta Lipă a fost premiată pentru JO de la Tokyo, lucru contrazis de fosta sportivă.

