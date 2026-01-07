I-a cerut explicații Cine e jucătorul care l-a înfruntat pe Ruben Amorim pentru că nu primea suficiente minute + Reacția neașteptată a portughezului
Ruben Amorim FOTO: IMAGO
I-a cerut explicații Cine e jucătorul care l-a înfruntat pe Ruben Amorim pentru că nu primea suficiente minute + Reacția neașteptată a portughezului

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 07.01.2026, ora 12:35
alt-text Actualizat: 07.01.2026, ora 12:35
  • Ruben Amorim (40 de ani), fostul antrenor al lui Manchester United, ar fi avut un conflict cu Lisandro Martinez (27 de ani), în urmă cu o lună, în timpul unui antrenament.

Ruben Amorim a epuizat toată încrederea conducerii de pe „Old Trafford” și a fost demis din funcția de antrenor al celor de la Manchester United.

Ruben Amorim, conflict cu Lisandro Martinez la antrenamentul lui Manchester United

În afara discuțiilor aprinse dintre Ruben Amorim și directorul clubului, Jason Wilcox, pe tema tacticii și a transferurilor, antrenorul a fost implicat într-un conflict cu un jucător.

În timpul unui antrenament, în apropierea duelurilor cu Crystal Palace și West Ham, Lisandro Martinez i-a reproșat lusitanului că nu avea de gând să-l titularizeze, deși era recuperat după accidentare, scrie sportbible.com.

Ruben Amorim ar fi apreciat atitudinea fundașului argentinian, motiv pentru care l-a introdus în meciul de pe Selhurst Park, 2-1.

Ruben Amorim: „Lisandro Martinez este un tip cu mult caracter”

Portughezul l-a titularizat pe Lisandro Martinez în meciul contra celor de la Newcastle, 1-0.

Fundașul a profitat de șansa primită și a avut o prestație bună.

Lisandro Martinez a contribuit la 10 faze de joc, interceptând un balon, blocând un șut și recuperând posesia de două ori.

7.2
este nota primită de fundașul argentinian pentru prestația din meciul Man U - Newcastle 1-0, potrivit sofascore.com

La finalul partidei, Ruben Amorim l-a lăudat pe Martinez.

„Cred că este un tip cu mult caracter. Este foarte bun la minge. Și cu calitatea pe care o are – a jucat la Cupa Mondială, a câștigat Cupa Mondială – este obișnuit cu acea presiune.

A arătat astăzi că este un jucător de top. Uneori, oamenii vorbesc despre felul în care apără careul pentru că e un tip mic de statură. Dar astăzi s-a descurcat foarte bine împotriva unei echipe în care ai doar jucători înalți”, a spus antrenorul, conform sportbible.com.

35.000.000 de euro
este cota de piață a lui Lisandro Martinez, conform transfermarkt.com

Ruben Amorim, demis de la Manchester United

În primele zile ale lui 2026, conducerea „diavolilor roșii” a decis să îl demită pe Ruben Amorim din funcția de antrenor principal al echipei.

United a anunțat despărțirea printr-un comunicat:

„Ruben Amorim nu mai este antrenor principal al echipei Manchester United.

Ruben a fost numit în noiembrie 2024 și a condus echipa în finala UEFA Europa League de la Bilbao, în luna mai.

Având în vedere că Manchester United ocupă locul șase în Premier League, conducerea clubului a luat cu regret decizia că este momentul potrivit pentru o schimbare. Acest lucru va oferi echipei cea mai bună șansă de a obține cel mai bun rezultat posibil în Premier League.

Clubul dorește să îi mulțumească lui Ruben pentru contribuția sa și îi urează mult succes în viitor.

Darren Fletcher va prelua conducerea echipei în meciul de miercuri împotriva echipei Burnley”.

420 de zile
a durat mandatul lui Ruben Amorim la Manchester United

Manchester United a încheiat sezonul trecut pe locul 15 și a ratat trofeul Europa League, în urma unei finale disputate cu Tottenham, 0-1.

În timpul mandatului lui Ruben Amorim, „diavolii roșii” au obținut 25 de victorii, au pierdut 23 de meciuri și au remizat de 15 ori.

1.43 puncte per meci
est media lui Ruben Amorim la Manchester United, conform transfermarkt.com

Manchester United Premier League Ruben Amorim lisandro martinez
