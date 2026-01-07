Trump râde de sportivii transgender Președintele SUA, discurs batjocoritor: „Soția mea spune că este neprezidențial” +31 foto
Donald Trump
Diverse

Trump râde de sportivii transgender Președintele SUA, discurs batjocoritor: „Soția mea spune că este neprezidențial"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 07.01.2026, ora 12:02
Actualizat: 07.01.2026, ora 12:44
  • Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a ironizat sportivele transgender în timpul unui discurs susținut la Kennedy Center, adresat membrilor republicani ai Camerei Reprezentanților.

Trump a folosit acest prilej pentru a critica participarea sportivelor transgender în competiţiile feminine.

Trump, ironii la adresa halterofilelor transgender: „A părăsit scena în lacrimi”

În cadrul unui discurs de aproximativ 90 de minute, Trump a glumit că ar fi „deschis la minte” pentru a câștiga sprijinul alegătorilor transgender, conform jpost.com.

Ulterior, președintele a mimat o halterofilă care se străduia să ridice greutăți și a descris scena într-un mod batjocoritor, menționând că sportiva „a părăsit scena plângând”, iar pe lângă ea „mama ei plânge, tatăl ei plânge”.

În timp ce parodia sportivele transgender, președintele a scos diverse onomatopee.

Trump a spus că greutatea ridicată era de 50 de kilograme, pe care a numit-o „nebunie”, și a comparat efortul cu cel al unui halterofil, care a ridicat aceeași greutate cu ușurință.

„Tipul se ridică, e întrebat: «Ai mai ridicat înainte?» «Puțin.» Și el ridică bara fără efort.”

De asemenea, Trump a relatat o întâmplare din box, unde a comparat o tânără pugilistă campioană din Italia cu o sportivă transgender.

Potrivit președintelui, pugilista care a făcut tranziția a câștigat lupta într-o competiție în care două sportive transgender (n.r. - nu există dovezi care să susțină că cele două sportive sunt transgender) au obținut medalii de aur, subliniind că, în opinia sa, situația „este ridicolă” și că astfel de rezultate sportive sunt „umilitoare pentru femei”.

Donald Trump a descris o situație asemănătoare cu Jocurile Olimpice din 2024

Președintele SUA, în exemplul său din box, a părut că face referire la situația de la Jocurile Olimpice din 2024, când italianca Angela Carini a înfruntat-o pe Imane Khelif.

Algerianca fusese suspendată la Campionatele Mondiale de Box din cauza nivelurilor ridicate de testosteron detectate în testele antidoping.

„Am urcat în ring și am încercat să lupt. Voiam să câștig. Am primit două lovituri puternice în nas, mi-au făcut foarte rău și nu am mai putut să respir. Am mers la antrenor și, cu maturitate și curaj, i-am cerut să abandonez”, a declarat Angela Carini pentru Gazzetta dello Sport.

În acea perioadă, tatăl sportivei din Algeria a apărut la televiziunea franceză pentru a clarifica situația fiicei sale, și a arătat certificatul de naștere.

Copilul meu e fată. A fost crescută ca o fată. E o fată puternică, am învățat-o să muncească mult și să fie curajoasă. Se antrenează intens”, a afirmat Omar Khelif la BFMTV.

La Jocurile Olimpice de la Paris, Imane Khelif a câștigat medalia de aur la categoria 66 kg, în timp ce la categoria 57 kg, medalia de aur a fost adjudecată de Yu-Ting Lin, sportivă care s-a confruntat cu același tip de acuzații.

Nu există dovezi, însă, că cele două sportive ar fi transgender.

Donald Trump: „Soția mea spune că este neprezidențial. Totuși am ajuns președinte”

În discursul său, Trump a precizat că a fost nevoit să-și tempereze comportamentul și a adăugat: „Soția mea urăște când fac asta. Este o persoană foarte rafinată. Spune: «Este atât de neprezidențial» Dar eu am răspuns: «Totuși am ajuns președinte»”, conform eu.usatoday.com.

Melania Trump a spus că nu îi plac nici dansurile președintelui și i-a amintit de Franklin D. Roosevelt, fostul președinte american din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care afișa o mină serioasă.

Parodia președintelui a fost apreciată de unele activiste pentru sportul feminin, precum Riley Gaines.

Gaines a lăudat modul în care Trump a ironizat halterofilele transgender.

„Nu, nu regret votul meu. Este perfect,” a scris ea pe X.

Anul trecut, Trump a emis măsuri executive pentru a presa școlile să nu permită femeilor transgender să concureze în sporturile feminine.

La scurt timp după realegerea sa, președintele a semnat un ordin executiv menit să împiedice bărbații biologici să participe în competițiile feminine, conform aol.com.

Donald Trump, care a declarat că nu îi place să facă exerciții fizice în afară de golf, se afișează frecvent alături de sportivi, iar cel mai important eveniment sportiv la care a participat recent a fost tragerea la sorți pentru Cupa Mondială 2026, ce va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg
Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg

Galerie foto (31 imagini)

Tragere la sorți CM 2026. Pierluigi Collina. Foto FIFA (1).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (2).jpg Tragere la sorți CM 2026. Donald Trump și Gianni Infantino. Foto FIFA (3).jpg Tragere la sorți CM 2026. Michel Salgado. Foto FIFA (4).jpg Tragere la sorți CM 2026. Kaka și Ronaldo.Foto FIFA (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

