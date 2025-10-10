Amicalul cu Moldova i-a propus cel puțin două variante serioase pentru meciul oficial cu Austria - Moruțan și Ianis Hagi. De asemena și certitudinea că Eissat și Opruț pot sta în tribună.

După ce toată săptămâna Mircea Lucescu ne-a tăiat cheful de meciul cu Moldova, așa după cum încercase și înainte de amicalul cu Canada, era interesant ce vor face cei 11 jucători trimiși în teren.

Despre care tot mai posacul nostru selecționer ne avertizase că nu jucaseră niciodată împreună, deci nema omogenitate. Din tonul mereu iritat al lui Lucescu, se mai subînțelegea și că titularii de joi cu Moldova nu vor fi și titularii de duminică împotriva Austriei. Cum să ai poftă de ospăț când ți se dau vomitive înainte de masă?

Avem niște jucători, cum facem cu ei?

Problemele pentru domnul selecționer au rezultat tocmai din acest meci nedorit cu frații de peste Prut. Cred că nu greșesc numindu-le probleme, pentru că încerc să mă plasez în sistemul lui de referință, unul în care lumea nu e demnă de el.

O problemă este că unii oameni au jucat bine, dincolo de nivelul asumat modest al adversarului. Rafinamentul tehnic și apetitul pentru fotbal lui Moruțan (minunată pasa pentru Ianis de la golul 2 al României), prezența vie în teren a lui Ianis, versatilitatea lui cunoscută și renăscută, plus golul înscris de Louis Munteanu dintr-o jumătate de ocazie ar trebui să fie tot atâtea subiecte de meditație pentru Lucescu.

Ce faci cu ei, îi păstrezi ca variante de rezervă pentru partida foarte importantă cu Austria sau mergi până într-acolo încât să-i titularizezi?

„Certitudinile”

În afara „problemelor” Ianis Hagi, Moruțan sau Munteanu, amicalul cu Moldova a mai dat niște răspunsuri. Câțiva jucători nu sunt oameni de națională. Sau nu sunt deocamdată. Ori le-a trecut timpul. Cazul lui Cristi Manea, la care se vede că în mod normal este rezervă la club).

Eissat, debutantul israelian cu bunică din Dorohoi, este energic, puțin cam pufos dacă nu greșesc, și lipsit de soluții atunci când încearcă acțiuni verticale. Toate se opreau în fața primului adversar și urma inevitabila pasă la alibi, înapoi.

Al treilea pe listă Opruț care ratează încă o șansă de a demonstra ceva la națională, senzație accentuată de prestația solidă a celui care l-a înlocuit, Kevin Ciubotaru. Și uite cum vorbim despre aproape toată linia defensivă.

Mai ales dacă îl adăugăm aici pe Ionuț Radu, odinioară specialistul mesajelor motivaționale, iar acum al săritului în contratimp cu atacantul advers. Nu a fost nici vorbă de fault la portar la golul moldovenilor, ci greșeala portarului de la Celta. Totuși, cum apără acolo?

Victoria cu 2-1 în fața Moldovei contează că nu ne mai afundă în clasamentul pe națiuni. Și pentru că îi oferă niște teme de meditație lui Mircea Lucescu. Deși el are numai certitudini.