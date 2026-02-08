Scenele de după derby-ul Clujului sunt reprobabile, dar un antrenor mai are voie să și greșească.

Până să fie arestat, cum cere Pancu, Bergodi e demis de mulți dintre cei care s-au exprimat în spațiul public.

De ce e nevoie de o suspendare drastică

Scenele de după terminarea meciului CFR-U Cluj sunt reprobabile. Chiar șocante, pentru că nu vezi prea des ca un antrenor să-și iasă din minți și să vrea să agreseze fizic un jucător advers. Bergodi e vinovat. Trebuie să plătească. Și va plăti.

Chiar e indicată o suspendare mare, pentru ca astfel de episoade să nu se mai repete, dar nu doar pentru acest lucru. Ci pentru a valida o conduită civilizată, decentă și, mai important, pentru a demonstra că există reguli.

Bergodi să fie sancționat ar fi ceva corect. Bergodi să fie criticat, iarăși e corect! Bergodi să fie demis, denigrat și eventual și expulzat din țară, așa cum vrea Pancu, cu așa ceva nu rezonez și nu mi se mai pare corect!

Exemplele Lyon și Real Madrid

„Dacă e un club serios, U Cluj ar trebui să-l demită” a susținut Ionel Dănciulescu la Digi Sport. Eu cred că un club serios își susține un antrenor la greu, în nici un caz nu se debarasează de el.

De exemplu, Lyon e un club mai serios decât sunt toate la un loc cele din România și nu și-a abandonat antrenorul într-o speță asemănătoare.

Paulo Fonseca a avut, în martie 2025, o ieșire urâtă la adresa unui arbitru. De fapt, o ieșire atât de necontrolată, încât aproape a agresat fizic un central. A fost suspendat. 9 luni!!!

Dar Lyon n-a renunțat la el. L-a păstrat și portughezul e și azi în funcție. Iar decizia s-a a dovedit a fi una în beneficiul clubului: Lyon a termina pe primul loc tabloul principal din Europa League, e pe podium în Ligue 1 și calificată în sferturile Cupei Franței.

Vă aduceți aminte de scenele, la fel de șocante, din 2011, dintr-un Real Madrid - Barcelona, când Mourinho i-a băga degetele în ochi secundului lui Guardiola, Tito Vilanova? Real l-a demis pe Jose? Nu, portughezul a fost suspendat, dar a continuat să fie antrenor la Madrid!

Dacă Pancu n-ar fi avut parte de clemență…

La fel ca Fonseca și Mourinho, Bergodi a greșit. Rău. Dar munca lui bună de până acum, pe banca Universității, ar trebui să conteze mai mult decât o greșeală. Pentru că, dincolo de cele externe, avem și noi exemple în România.

Fix cel care astăzi cere ca Bergodi să fie pedepsit, în principal fiindcă e străin, a comis și el greșeli mari în anii trecuți. Pancu a fost autorul unor declarații scadaloase despre cum apreciază tradițiile cecenilor lui Kadârov, care își omoară femeile când vor, dar și ieșirea necontrolată de pe banca naționalei U21.

A fost pedepsit de fiecare dată, nu trecut pe lista neagră a celor care nu mai au voie să antreneze.

Inclusiv, chiar mai ales, ca jucător, Pancu a avut parte de clemență și înțelegere din partea unor antrenori, în frunte cu Mircea Lucescu. Dacă s-ar fi aplicat principiul: Pancu să fie dat afară la prima abatere gravă, atunci n-ar mai fi existat cariera de fotbalist pe care a avut-o.

Bergodi nu trebuie decapitat profesional

Un antrenor nu trebuie decapitat, a se înțelege demis (cred că precizarea e necesară din moment ce textul conține trimitere și la „tradițiile” din Cecenia), atunci când comite o abatere cum a fost cea a lui Bergodi de sâmbătă seara. Pentru că un antrenor mai și greșește. Așa cum ni se întâmplă și nouă, tuturor, să mai și greșim!