CFR Cluj - U Cluj 3-2. Alexandru Chipciu (36 de ani) și Dan Nistor (37 de ani) au fost autorii unei superfaze, încheiată cu gol în derby-ul ardelean.

După un start în forță al CFR-ului, „șepcile roșii” au reușit să revină în meci grație veteranilor Chipciu și Nistor, porecliți și „dinozauri” datorită longevității.

CFR Cluj - U Cluj. Golul „dinozaurilor”: Chipciu și Nistor, fază de senzație în derby

În minutul 29, elevii lui Daniel Pancu plecaseră pentru contraatac prin Abeid, însă pasa greșită a fundașului din Gruia a fost interceptată de Alexandru Chipciu.

Fundașul lateral al „șepcilor roșii” a plecat, la rândul său, în viteză pe contraatac, l-a driblat fără emoții pe Djokovic, a continuat pe partea stângă, iar apoi l-a găsit cu o pasă perfectă pe Dan Nistor.

Aflat în poziție centrală, Nistor a șutat cu piciorul stâng de la aproximativ 20 de metri și a redus din diferența de pe tabelă, unde CFR conducea cu 2-0.

Deși mingea părea parabilă, portarul Mihai Popa a fost prins pe picior greșit, iar efectul imprimat balonului a făcut ca acesta să nu poată interveni.

