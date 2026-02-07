CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ilie Năstase (79 de ani) a asistat la derby-ul etapei #26 din Liga 1.

Fostul mare tenismen a fost suprins purtând la gât un fular al gazdelor.

Derby-ul Clujului a avut parte de un spectator de lux. Este vorba de Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria clasamentului ATP.

CFR Cluj - U Cluj. Ilie Năstase, spectator de lux la derby-ul Ardealului

Înainte de startul partidei, „Nasty” a fost suprins în una din lojele stadionului „Dr Constantin Rădulescu” purtând la gât un fular al celor de la CFR Cluj, deși este fan declarat al campioanei FCSB.

Sub privirile fostului mare tenismen român, CFR Cluj și U Cluj au oferit un adevărat spectacol. „Feroviarii” au început ca din tun și au punctat de două ori în primele 10 minute ale meciului, prin Djokovic și Biliboc.

Dan Nistor a reușit să reducă din handicap în minutul 29, dar Mario Camora a refăcut diferența de două goluri chiar înainte de pauză.

„Șepcile roșii” au presat în repriza secundă, iar Drammeh a punctat pentru 3-2, cu 7 minute înainte de final, însă nu a fost suficient ca formația antrenată de Cristiano Bergodi să plece cu un rezultat pozitiv din Gruia.

Ilie Năstase: „Abia aștept să mă dea Steaua în judecată!”

În toamna anului 2024, Ilie Năstase a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro în care a vorbit despre războiul Steaua versus FCSB.

La acea vreme, oficalii „militarilor” îl amenințau cu judecata pe Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României pentru faptul că de fiecare dată alege să spună Steaua în loc de FCSB.

„Păi, atunci să mă dea și pe mine în judecată, că spun asta mereu! De-abia aștept! Să vezi proces! Vai de mine …” declara Ilie Năstase, într-un dialog cu editorialistul GOLAZO.ro, Cristian Geambașu.

64 de titluri ATP are Ilie Năstase în palmares, inclusiv două titluri de Grand Slam la US Open 1972 și Roland Garros 1973

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport