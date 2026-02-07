Ilie Năstase, spectator de lux FOTO. Cum a fost surprins fostul mare tenisment la derby-ul  CFR - U Cluj +8 foto
Ilie Năstase/ Foto: captura Prima Sport
Superliga

Ilie Năstase, spectator de lux FOTO. Cum a fost surprins fostul mare tenisment la derby-ul CFR - U Cluj

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 07.02.2026, ora 22:09
alt-text Actualizat: 07.02.2026, ora 22:56
  • CFR Cluj - U Cluj 3-2. Ilie Năstase (79 de ani) a asistat la derby-ul etapei #26 din Liga 1.
  • Fostul mare tenismen a fost suprins purtând la gât un fular al gazdelor.

Derby-ul Clujului a avut parte de un spectator de lux. Este vorba de Ilie Năstase, primul lider mondial din istoria clasamentului ATP.

„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile” 
Citește și
„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile”
Citește mai mult
„E clar că nu dorește să semneze” Dinamo, pe cale să rateze un mare obiectiv: „Am făcut eforturi inimaginabile” 

CFR Cluj - U Cluj. Ilie Năstase, spectator de lux la derby-ul Ardealului

Înainte de startul partidei, „Nasty” a fost suprins în una din lojele stadionului „Dr Constantin Rădulescu” purtând la gât un fular al celor de la CFR Cluj, deși este fan declarat al campioanei FCSB.

Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg

Galerie foto (8 imagini)

Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport .jpeg Ilie Năstase, prezent la CFR Cluj - U Cluj Foto captura ecran Prima Sport.jpeg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Sub privirile fostului mare tenismen român, CFR Cluj și U Cluj au oferit un adevărat spectacol. „Feroviarii” au început ca din tun și au punctat de două ori în primele 10 minute ale meciului, prin Djokovic și Biliboc.

Dan Nistor a reușit să reducă din handicap în minutul 29, dar Mario Camora a refăcut diferența de două goluri chiar înainte de pauză.

„Șepcile roșii” au presat în repriza secundă, iar Drammeh a punctat pentru 3-2, cu 7 minute înainte de final, însă nu a fost suficient ca formația antrenată de Cristiano Bergodi să plece cu un rezultat pozitiv din Gruia.

Ilie Năstase: „Abia aștept să mă dea Steaua în judecată!

În toamna anului 2024, Ilie Năstase a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro în care a vorbit despre războiul Steaua versus FCSB.

La acea vreme, oficalii „militarilor” îl amenințau cu judecata pe Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României pentru faptul că de fiecare dată alege să spună Steaua în loc de FCSB.

„Păi, atunci să mă dea și pe mine în judecată, că spun asta mereu! De-abia aștept! Să vezi proces! Vai de mine …” declara Ilie Năstase, într-un dialog cu editorialistul GOLAZO.ro, Cristian Geambașu.

64 de titluri ATP
are Ilie Năstase în palmares, inclusiv două titluri de Grand Slam la US Open 1972 și Roland Garros 1973

Citește și

A luat foc Clujul VIDEO+FOTO.  Atmosferă electrizantă la derby-ul  CFR - U
Superliga
20:23
A luat foc Clujul VIDEO+FOTO. Atmosferă electrizantă la derby-ul CFR - U
Citește mai mult
A luat foc Clujul VIDEO+FOTO.  Atmosferă electrizantă la derby-ul  CFR - U
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”
Nationala
19:45
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”
Citește mai mult
„Lasă-l pe Hagi!” L-a sunat pe Lucescu să-i spună să renunțe la națională: „Vorbesc eu cu Gică să accepte!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
Dosarele lui Robert Negoiță. DNA a fost sesizat acum trei ani privind un caz în oglindă cu cel din prezent: un drum făcut de Primărie pe terenul familiei primarului suspendat / Ce s-a întâmplat în acel caz
CFR Cluj Ilie Nastase u cluj superliga
Știrile zilei din sport
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Superliga
09:49
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Citește mai mult
Bergodi ar putea fi sancționat dur! Ce a scris arbitrul Vidican în raport, după scandalul de la Cluj + ce spune regulamentul
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
Opinii
10:32
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
Citește mai mult
Dan Udrea În apărarea „diavolului” Bergodi!
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Superliga
10:43
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!” Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
Citește mai mult
„Bergodi îi striga lui Cordea că-l omoară!”  Daniel Pancu, variantă șocantă despre reacția antrenorului de la U Cluj
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
Campionate
09:31
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
Citește mai mult
„Ăsta nu mai e fotbalul meu!” Daniele de Rossi, furios după ce Genoa - Napoli a fost decis de un penalty în 90+5: „Oferim VAR-ului o putere periculoasă!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:33
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
„Gestul lui Bergodi a lezat un club întreg” CFR Cluj cere ca antrenorul italian să fie pedepsit exemplar: „Îi reamintim asta”
15:00
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar
Bergodi, ședință de ultimă oră la Cluj! Ce le-a spus jucătorilor + de la ce ar fi pornit scandalul în care i-a lovit pe Cordea și Muhar
14:45
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
Kopic sperie oltenii Sorin Cârțu a vorbit la superlativ despre antrenorul lui Dinamo » Cu cine se luptă U Craiova pentru titlu
14:59
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Bernadette Szocs, vicecampioană Românca, învinsă în finala Top 16 Europa » Nu a avut nicio șansă în meciul pentru trofeu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Top stiri din sport
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Jocurile Olimpice
11:21
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic
Citește mai mult
Lux și opulență la JO de Iarnă Prețurile uluitoare la care pot ajunge echipamentele la patinaj artistic 
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Opinii
10:46
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE
Citește mai mult
Cătălin Tolontan Ce a trăit JD VANCE  
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Superliga
11:16
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Citește mai mult
Românii au debutat la Jocurile Olimpice Rezultatele obținute de  sportivii români în primele probe de la Milano-Cortina + Programul de duminică
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Superliga
07.02
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren
Citește mai mult
Scene șocante la Cluj FOTO. Bergodi a sărit la bătaie după meci! I-a luat de gât pe jucătorii CFR-ului! Ultrașii, la un pas să intre pe teren

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 32 rapid 26 Universitatea Craiova 19 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 23

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
08.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share