Ronaldo, acuzații de furt! Cristiano, gest controversat pe bancă + Portughezul, enervat de decizia antrenorului său

- Cristiano Ronaldo (40 de ani), starul portughez de la Al-Nassr, a fost vizibil nemulțumit în momentul în care a fost înlocuit, în derby-ul pierdut cu Al-Hilal, scor 1-3.
- Fotbalistul a fost surprins de camere în momentul în care a făcut un gest interpretat drept o aluzie că echipa sa a fost furată.
Ronaldo a deschis scorul în minutul 42 al partidei din etapa #15 a campionatului Arabiei Saudite.
Atacantul a finalizat din voleu, din interiorul careului, după o pasă excelentă oferită de Kingsley Coman.
Al-Hilal - Al-Nassr 3-1. Cristiano Ronaldo, gest controversat după schimbare
În repriza a doua, gazdele de la Al-Hilal au egalat printr-un penalty transformat de Al Dawsari în minutul 57.
La scurt timp, portarul Al-Nassr, Nawaf Al-Aqidi, a fost eliminat, lăsând echipa în inferioritate numerică.
Al-Hilal a preluat controlul jocului și a marcat încă un gol, prin Mohamed Kanno ('81).
Jorge Jesus a ales să îl trimită pe teren pe brazilianul de 20 de ani, Wesley, iar Cristiano Ronaldo a fost cel înlocuit. Decizia l-a nemulțumit vizibil pe starul portughez.
În minutul 90+2, Al-Hilal a dus scorul la 3–1, după un al doilea penalty, de această dată transformat de Ruben Neves.
Imediat după al treilea gol al gazdelor, Cristiano Ronaldo a fost surprins făcând un gest controversat, interpretat de mulți drept o aluzie la „furt”.
În urma acestui rezultat, Al-Nassr ocupă locul secund în Saudi Pro League, cu 31 de puncte. Clasamentul este condus de Al-Hilal, care a ajuns la 38 de puncte.
Cristiano Ronaldo își continuă cursa spre atingerea pragului de 1.000 de goluri în carieră, reușita din acest meci reprezentând golul cu numărul 959.