„Săgeți" către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă"
Federico Dimarco și Chivu FOTO: IMAGO
Campionate

„Săgeți" către Inzaghi Federico Dimarco îl laudă pe Cristi Chivu pentru forma lui Inter: „Îmbunătățire semnificativă"

Gabriel Neagu
Publicat: 12.01.2026, ora 22:41
Actualizat: 12.01.2026, ora 22:41
  • Federico Dimarco (29 de ani), fundașul celor de la Inter, pune transformarea echipei pe seama muncii lui Cristi Chivu (46 de ani).
  • Fotbalistul „nerazzurrilor” a dat un alt randament sub conducerea tehnicianului român.

Inter a terminat turul campionatului pe prima poziție, iar forma echipei dă speranțele cuceririi unui nou titlu de campioană a Italiei.

Federico Dimarco, laude pentru Cristi Chivu: „Vedem o îmbunătățire semnificativă”

Întrebat despre evoluția celor de la Inter, Federico Dimarco crede că era necesară demisia lui Simone Inzaghi, după ce „nerazzurrii” au pierdut titlul în Serie A și Liga Campionilor în numai o săptămână.

„În opinia mea, această echipă ar fi putut câștiga mai mult în ultimii ani. Am luptat în fiecare meci, mereu punct cu punct… cu excepția anului cu Scudetto al lui Spalletti (n.r. 2022-2023). Anul trecut, nu am câștigat nimic.

A fost corect să începem cu un antrenor nou, pentru a ne reîmprospăta mentalitatea, eram obosiți psihic”, a spus fundașul celor de la Inter la Sky Sports, citat tuttomercatoweb.com.

Federico Dimarco simte că actualul antrenor, Cristi Chivu, a adus forma de joc de care Inter ar fi avut nevoie și în trecut:

Acum vedem o îmbunătățire semnificativă, o echipă care domină timp de 90 de minute.

Asta nu schimbă faptul că sub Inzaghi am avut sezoane și meciuri grozave, dar anul acesta dominăm toate cele 90 de minute”.

De asemenea, statisticile fundașului stânga îi oferă încredere că va încheia campionatul cu cea mai bună performanță din ultimele 5 sezoane:

  • 2021-2022: 2 goluri și 4 pase decisive
  • 2022-2023: 6 goluri și 10 pase decisive
  • 2023-2024: 6 goluri și 8 pase decisive
  • 2024-2025: 4 goluri și 11 pase decisive
  • 2025-2026: 4 goluri și 5 pase decisive până acum

Federico Dimarco nu a ratat șansa de a-l ironiza fin pe Simone Inzaghi: „Nu mai sunt înlocuit după 60 de minute? Nu voi spune nimic, altfel vom începe o controversă”.

13 meciuri
din 25 a fost integralist Federico Dimarco în mandatul lui Cristi Chivu

Cristi Chivu, jumătate de sezon de vis la Inter

Cristi Chivu a avut parte de o jumătate de an de vis la cârma celor de la Inter. În mandatul său, antrenorul român a pierdut numai de 4 ori în campionat

O singură înfrângere a fost suferită împotriva unui adversar care era mai slab cotat: Udinese, în luna august, 1-2.

2.10 puncte per meci
este media celor de la Inter cu Cristi Chivu pe bancă

De la instalarea românului, „nerazzurrii” au câștigat 19 meciuri și au pierdut 7.

Sub comanda lui Cristi Chivu, Inter a marcat 67 de goluri în 31 de meciuri, însemnând o medie de peste 2 reușite per partidă.

De asemenea, „nerazzurrii” au primit doar 30 de goluri, având o medie de sub un gol primit per meci.

