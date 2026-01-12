Denis Ciobotariu (27 de ani), fundaș crescut de Dinamo, și-a declarat atașamentul față de echipa din Giulești.

Fostul internațional de tineret are planuri ambițioase în tricoul alb-vișiniu.

Liviu Ciobotariu, tatăl lui Denis, a evoluat pentru Dinamo timp de 3 sezoane și a cucerit titlul de campioană a României în sezonul 1999-2000.

Fostul fundaș de la începutul mileniului a ocupat și postul de antrenor al „câinilor”, fiind ultimul tehnician al clubului care a rezistat 19 etape pe primul loc în Liga 1.

Denis Ciobotariu, fost „câine”, surprinde: „Sunt rapidist acum”

Deși a fost crescut în academia celor de la Dinamo și a evoluat timp de un sezon pentru prima echipă a „câinilor”, Denis Ciobotariu a îngropat sentimentele pentru Dinamo și s-a atașat de actuala sa echipă.

„Nu mă gândeam. Însă asta e viața. Nu poți să știi unde ajungi. Acum sunt la Rapid, sunt rapidist” , a spus Denis Ciobotariu, potrivit gsp.ro.

Întrebat ce decizie ar lua în cazul în care ar fi ofertat de FCSB, stoperul a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu. Acum sunt rapidist”.

Prestațiile sale în tricoul celor de la Rapid i-a convins pe fanii giuleșteni să treacă cu vederea rădăcinile sale dinamoviste.

După un an petrecut în tricoul alb-vișiniu, Denis Ciobotariu alege atmosfera creată de suporterii din Giulești.

„Sunt ușor diferiți fani. Cred că fiecare galerie e unică. Dar tind să cred că Rapid are o galerie specială, parcă fanii iubesc mai mult echipa.

Să ne uităm și la cum m-au primit. Le mulțumesc! Mă simt foarte fericit că sunt la o echipă uriașă a României”, a spus fundașul celor de la Rapid.

Denis Ciobotariu vrea să câștige trofee la Rapid

De-a lungul timpului, mai mulți dinamoviști au făcut parte din loturile giuleștenilor care au cucerit trofee.

Denis Ciobotariu, crescut în academia celor de la Dinamo, vrea să își treacă numele pe lista selectă alături din nume importante precum: Mircea Lucescu, Mircea Rednic, Dănuț Lupu, Ioan Ovidiu Sabău și nu numai.

„ Sper să fiu și eu unul dintre cei cu trecut dinamovist care câștigă trofee cu Rapid. Sunt la un club de tradiție, e un club uriaș. Și se simte presiunea suporterilor. Vezi câtă lume iubește acest club”, a mai spus stoperul giuleștenilor.

35 de meciuri a jucat Denis Ciobotariu pentru Rapid

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport