Al Fateh - Al-Nassr 0-2. Cristiano Ronaldo (41 de ani) a marcat în primul meci jucat pentru formația sa, după scandalul de la club.

Ronaldo a pus capăt protestului de la Al-Nassr, după ce a refuzat să joace în ultimele 3 partide, fiind nemulțumit de modul în care Fondul Public de Investiții al Arabiei Saudite gestionează situația la clubul său, comparativ cu alte cluburi rivale pe care le mai administrează.

Al Fateh - Al-Nassr 0-2 . Cristiano Ronaldo, gol la revenirea pe gazon

Starul lusitan a revenit pe teren pentru formația sa și a reușit să deschidă scorul, după doar 18 minute, din pasa lui Sadio Mane, reușind primul gol la vârsta de 41 de ani.

Senegalezul a centrat de pe partea stângă, iar Ronaldo a pus atent latul la marginea careului de 6 metri, trimițând în plasa laterală, fără speranțe pentru portar.

Golul al doilea al echipei din capitala Arabiei Saudite a fost marcat de tânărul Ayman Yahya, în minutul 78.

Cristiano Ronaldo a ajuns la borna 962 și continuă cursa pentru golul cu numărul 1.000, având nevoie de încă 38 de reușite.

18 goluri a marcat Cristiano Ronaldo în campionat, în 19 apariții în actualul sezon pentru Al-Nassr

Recent, în același scandal, Cristiano a fost nemulțumit și din cauza situației conaționalilor săi care lucrează la club, Simao Coutinho, director sportiv, și Jose Semedo, CEO, ale căror puteri de decizie au fost înghețate la începutul lunii ianuarie, printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație.

VIDEO. Rezumatul meciului Al-Fateh - Al-Nassr 0-2

