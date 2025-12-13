Vin Diesel (58 de ani), celebrul actor american, a anunțat că lui Cristiano Ronaldo (40 de ani) i s-a propus un rol în viitorul film Fast & Furious, care ar putea apărea în 2026.

Fast & Furious este o serie de filme, axată pe cursele ilegale de mașini. Prima parte a apărut în 2001 și a fost urmată de alte 9 producții, ultima fiind lansată în 2023.

Ronaldo ar putea apărea în Fast & Furious

Cristiano Ronaldo ar putea apărea în următorul film Fast & Furious, care ar urma să apară în 2026.

Vin Diesel, actorul cunoscut pentru rolul lui Dominic Toretto, a confirmat că jucătorului lui Al Nassr i s-a propus un rol.

„Toată lumea se întreba dacă va apărea în mitologia Fast... Trebuie să vă spun că este un tip tare. Am scris un rol pentru el...”, a scris Vin Diesel pe rețelele de socializare.

Astfel, Ronaldo ar putea apărea în Fast & Furious 11, despre care se vehiculează că se va numi „Fast Forever”, scrie goal.com.

Cristiano Ronaldo chiar și-a îndreptat atenția spre industria cinematografică. Portughezul a anunțat, în luna aprilie a acestui an, lansarea propriului studio de film numit „UR•MARV”, alături de regizorul și producătorul Matthew Vaughn.

We are happy to announce New project for film making soon @Cristiano @MathewVaughan pic.twitter.com/h0uliq9ZQb — Ur•Marv (@UrMarv_) April 12, 2025

La lansarea studioului de film s-a dezvăluit că Ronaldo și Vaughn au creat deja două filme împreună și lucrează la un al treilea, cu promisiunea că „vedete de la Hollywood” vor apărea în acest proiect.

Matthew Vaughn, renumit pentru munca sa la franciza Kingsman și X-Men, a spus în aprilie: „Cristiano a creat povești pe terenul de fotbal pe care eu nu le-aș fi putut scrie niciodată și abia aștept să creez filme inspiratoare împreună cu el, este un super-erou în viața reală.”

954 de goluri a reușit până acum Cristiano Ronaldo în carieră

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport