Comisia Antiviolență din Spania propune închiderea parțială a stadionului Sevilliei după încidentele din derby-ul cu Betis.

Programat pe 30 noiembrie, duelul dintre cele două rivale a fost întrerupt timp de 15 minute după ce fanii Sevilliei au aruncat cu diverse obiecte în teren.

Betis a câștigat atunci cu scorul de 2-0. În minutul 80, enervați de rezultat, fanii Sevilliei au aruncat cu sticle și brichete pe teren.

Acest lucru s-a repetat și câteva momente mai târziu, iar arbitrul partidei, Munuera Montero, a oprit jocul pentru a vorbi cu jucătorii și pentru a-i chema, ulterior, la vestiare.

Comisia Antiviolență propune închiderea parțială a stadionului Sevilliei

După două săptămâni de la incidentele de pe stadionul „Ramon Sánchez-Pizjuán”, Comisia Antiviolență din Spania propune închiderea parțială a arenei clubului Sevilla timp de o lună, scrie laopiniondemurcia.es.

Comisia a mai propus și o amendă de 120.000 de euro pentru Sevilla, în timp ce Betis ar putea primi o sancțiune de 30.000 de euro pentru „nerespectarea măsurilor de securitate și control al accesului la antrenamentele deschise publicului înaintea disputării derby-ului”.

Astfel, tribuna „Gol Norte” de pe stadionul Sevilliei ar putea fi închisă timp de o lună din cauza incidentelor din meciul cu Betis.

Ce meciuri ar putea juca echipa pregătită de Matias Almeyda cu acea parte a arenei închisă:

cu Real Oviedo, pe 14 decembrie

cu Levante, pe 4 ianuarie

Cu Celta Vigo, pe 11 ianuarie

În plus, Comisia Antiviolență explică că dosarul întocmit de Poliția Națională „furnizează informații numeroase despre cei care au aruncat obiecte pe teren în timpul meciului și au afișat bannere care incită la ură sau care au legătură cu grupuri radicale”.

Comisia mai subliniază că Sevilla a folosit altă coregrafie decât cea autorizată pentru meciul cu Betis: „Bannerul ocupa tot fundalul stadionului și arăta un desen diferit de cel anunțat”.

În comunicatul transmis de Comisia Antiviolență mai scrie că „în tribuna stadionului «Ramon Sanchez-Pizjuan» au fost detectate alte bannere care incitau la ură”.

FOTO. Imagini cu momentele care au dus la întreruperea meciului Sevilla - Betis

În meciul de pe 30 noiembrie, din cauza fanilor care aruncau cu sticle și brichete pe teren, arbitrul a întrerupt partida timp de 15 minute și chiar i-a chemat pe jucători la vestiare.

🚨 Suspendido momentáneamente el derbi por lanzamiento de objetos



➡️ Munuera Montero indica que ambos conjuntos deben irse a vestuarios#ElGranDerbi#SevillaRealBetis#LaLigaEASports



📻 @CanalSurRadio

🌐 https://t.co/BwO8V8o3CT

📱 App pic.twitter.com/F8vCYadhFW — La Gran Jugada (@lagranjugadacsr) November 30, 2025

Sevilla se află pe locul 13 în La Liga, cu 17 puncte după 15 etape, în timp ce rivala Betis se poziționează pe locul 6, cu 24 de puncte.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport