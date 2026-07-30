„Nu încă!” FOTO: Cristiano Jr. crede că se apropie de nivelul tatălui. CR7 îl pune la punct +28 foto
Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook)
Campionate

„Nu încă!” FOTO: Cristiano Jr. crede că se apropie de nivelul tatălui. CR7 îl pune la punct

alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 23:54
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 23:54
  • Așchia nu sare departe de trunchi, iar în cazul lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) și al fiului său cel mare, Cristiano Jr. (16 ani), comparația pare mai potrivită ca niciodată.
  • Cele mai recente imagini cu cei doi pozând cu abdomenul la vedere arată un adolescent care nu doar că visează să devină fotbalist de top, ci încearcă să adopte același stil de viață care l-a transformat pe tatăl său într-o legendă.
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Superstarul portughez a postat imagini de pe plajă, cu fiul său cel mare, Cristiano Jr, și cu logodnica sa, Georgina.

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FOTO: Cristiano Jr. crede că se apropie de nivelul tatălui. CR7 îl pune la punct

Fotografiile îi înfățișează pe Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr. la bustul gol, etalând o condiție fizică impresionantă.

Fotbalistul de la Al Nassr s-a amuzat pe seama încercării fiului său de a-l ajunge din urmă la capitolul „pătrățele”: „Nu încă” i-a transmis.

Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook)
Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook)

Galerie foto (28 imagini)

Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo, Georgina și Cristiano Jr (foto: Facebook) Cristiano Ronaldo, fizic de invidiat (foto: Instagram)
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Deși are doar 16 ani, juniorul afișează deja un abdomen bine definit, semn că petrece multe ore în sala de forță și acordă o atenție deosebită pregătirii fizice.

Cristiano Jr. nu încearcă doar să joace fotbal ca tatăl său, ci pare hotărât să-l copieze la fiecare detaliu. De la rutina de antrenament și grija pentru alimentație până la obsesia pentru un corp sculptat, adolescentul urmează modelul impus de unul dintre cei mai disciplinați sportivi din istorie.

Portughezul este cunoscut pentru faptul că respectă cu strictețe un regim alimentar și evită produsele pe care le consideră nocive pentru performanță.

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Unul dintre alimentele pe care starul lui Al-Nassr le-a eliminat complet din dietă este laptele de vacă.

Ronaldo preferă alternative precum băuturile vegetale sau alte surse de proteine, considerând că acestea se potrivesc mai bine stilului său de viață și programului de pregătire.

De altfel, meniul său este bazat pe carne slabă, pește, ouă, fructe și legume, iar zahărul și produsele ultraprocesate sunt aproape inexistente.

Fiul lui CR7 încearcă, la rândul lui, să-și construiască un nume. Evoluează la academia lui Al-Nassr și este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale, după ce a trecut și prin grupele de juniori ale lui Juventus și Manchester United, urmând traseul tatălui său.

În urmă cu 6 ani, Ronaldo povestea că fiul său cel mare nu este întotdeauna la fel de disciplinat ca el în privința dietei:

Vom vedea dacă fiul meu va ajunge un mare jucător. Uneori bea sucuri și mănâncă chipsuri, iar el știe că nu-mi place. Îi spun că după alergare trebuie să facă recuperare în apă rece, dar nici asta nu-i place. Este normal, are doar 10 ani. Are potențial, este rapid și driblează bine, dar asta nu este de ajuns. Este nevoie de multă muncă și dedicare. Îi spun asta tot timpul.” Cristiano Ronaldo, despre Cristiano Jr

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