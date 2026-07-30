Europa boicotează Mondialul! UEFA ripostează dur după planul lui Infantino: toate țările, inclusiv România, ar fi de acord!
Aleksander Ceferin și Gianni Infantino/ Foto: IMAGO
Campionate

Europa boicotează Mondialul! UEFA ripostează dur după planul lui Infantino: toate țările, inclusiv România, ar fi de acord!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 30.07.2026, ora 19:56
alt-text Actualizat: 30.07.2026, ora 19:56
  • UEFA și cele 55 de federații membre, printre care și Federația Română de Fotbal, au decis în unanimitate să nu participe la competițiile organizate de FIFA dacă forul mondial își continuă planul.
  • Proiectul prevede atragerea unor investitori privați în compania care ar urma să administreze operațiunile comerciale și organizarea turneelor FIFA.
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Măsura ar afecta toate competițiile FIFA, inclusiv Cupa Mondială, dacă proiectul nu va fi retras complet.

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UEFA ripostează dur după planul lui Infantino

Conflictul a pornit după ce FIFA a anunțat că vrea să înființeze o companie care să gestioneze partea comercială a competițiilor sale.

Forul mondial intenționează să vândă investitorilor privați participații minoritare și să atragă astfel aproximativ 3,7 miliarde de euro.

UEFA susține că implicarea investitorilor privați ar pune profitul înaintea intereselor sportive și ar putea influența deciziile privind calendarul internațional și formatul competițiilor.

„UEFA și cele 55 de federații membre au o poziție comună. Respingem în unanimitate și fără echivoc propunerea FIFA de a transfera către investitori privați participații în Cupa Mondială și în alte competiții organizate de FIFA”, a notat UEFA într-un comunicat.

Cupa Mondială nu poate fi tratată ca un produs de investiții. Este una dintre cele mai importante moșteniri sportive ale fotbalului. A fost construită de-a lungul mai multor generații, de jucători, echipe naționale și suporteri. Nicio parte a acesteia nu ar trebui cedată vreodată unor investitori privați. Cupa Mondială nu este de vânzare UEFA, în comunicatul emis

UEFA a criticat și modul în care FIFA ar fi pregătit proiectul, acuzând lipsa unei consultări reale cu federațiile.

„Este iresponsabil și imposibil de apărat faptul că o propunere atât de importantă pentru fotbal a fost concepută în secret și adusă în pragul aprobării fără nicio consultare reală”, se arată în comunicat.

UEFA acuză FIFA că a pregătit proiectul în secret

UEFA critică dur modul în care FIFA a gestionat proiectul și susține că forul mondial și-ar fi încălcat rolul de protector al fotbalului.

„Este iresponsabil și imposibil de apărat faptul că o propunere atât de importantă pentru fotbal a fost concepută în secret și adusă în pragul aprobării fără nicio consultare reală cu cei cărora le-a fost încredințată administrarea acestui sport.

Nu este vorba doar despre un eșec profund de conducere, ci despre o abandonare a responsabilității FIFA de a proteja fotbalul mondial.

Federațiile din întreaga lume sunt puse acum în fața unui ultimatum: fie acceptă ca cele mai importante competiții ale fotbalului să ajungă în mod ireversibil sub control privat, fie suportă consecințele.

Aceasta nu este o «decizie democratică», ci o conducere bazată pe intimidare, un act de constrângere nedemn de o instituție căreia i-a fost încredințată administrarea fotbalului mondial”, a mai notat forul condus de Aleksander Ceferin.

UEFA: „Fotbalul nu își poate ipoteca viitorul pentru beneficii financiare”

UEFA consideră că simpla prezență a investitorilor ar pune presiune asupra conducerii FIFA pentru obținerea unui profit cât mai mare. În opinia forului european, calendarul internațional și formatele competițiilor ar risca să fie stabilite în funcție de interesele financiare ale acționarilor:

„Opoziția noastră depășește însă cu mult modul în care a fost gestionat acest proces.

În momentul în care investitorii externi dobândesc participații în competițiile FIFA, fotbalul se schimbă pentru totdeauna. Obținerea profitului comercial devine o obligație permanentă. Așteptările investitorilor devin o presiune zilnică.

Din acel moment, fiecare decizie privind calendarul internațional, formatul competițiilor și viitorul fotbalului nu va mai fi luată în funcție de ceea ce este mai bine pentru acest sport, ci de ceea ce servește cel mai bine interesele acționarilor.

Acest model nu își are locul în fotbalul mondial. Viitorul fotbalului nu poate fi dictat de așteptările celor a căror principală obligație este maximizarea profitului financiar.

Nici interesele federațiilor naționale, ligilor, cluburilor, jucătorilor și suporterilor nu pot deveni subordonate câștigurilor investitorilor. Fotbalul nu își poate ipoteca viitorul pentru beneficii financiare”.

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Toate federațiile UEFA amenință cu boicotul

Partea cea mai importantă a comunicatului este amenințarea cu retragerea tuturor echipelor naționale europene din competițiile FIFA.

„Poziția Europei este clară. Nu vom legitima niciodată acest model. Nimeni nu are autoritatea morală de a vinde ceva ce are doar responsabilitatea de a păstra pentru generația următoare.

În urma discuțiilor de astăzi, nicio echipă națională afiliată UEFA nu va participa la competițiile FIFA atât timp cât aceste propuneri rămân în vigoare.

Participarea va fi reluată doar dacă propunerea va fi abandonată în totalitate și dacă vor fi oferite garanții obligatorii că FIFA nu își va mai deschide niciodată structurile de conducere sau competițiile către proprietatea privată.

Nimeni nu ar trebui să aibă vreo îndoială: UEFA și federațiile sale naționale se vor opune acestor planuri cu toată hotărârea”, a mai notat forul.

Unele lucruri sunt pur și simplu prea importante pentru a fi vândute. Cupa Mondială FIFA aparține fotbalului. Îi va aparține întotdeauna. Iar atât timp cât Europa va avea un cuvânt de spus, nu va fi niciodată de vânzare. UEFA, în comunicatul emis

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