FIFA l-a ajutat pe Ronaldo! Ce pedeapsă a primit după ce a luat „roșu" direct cu Irlanda și cum va putea să joace în primul meci la CM 2026
Cristiano Ronaldo FOTO: IMAGO
Campionatul Mondial

FIFA l-a ajutat pe Ronaldo! Ce pedeapsă a primit după ce a luat „roșu” direct cu Irlanda și cum va putea să joace în primul meci la CM 2026

Gabriel Neagu
Publicat: 25.11.2025, ora 19:21
Actualizat: 25.11.2025, ora 21:55
  • Comisia de Disciplină a FIFA anunțat câte etape de suspendare i-a acordat lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).
  • Fotbalistul a aflat dacă va evolua din prima etapă a Campionatului Mondial 2026.

Comisia de Disciplină a FIFA a decis să îl sancționeze pe Cristiano Ronaldo cu trei etape, dintre care două sunt cu suspendare, după cartonașul roșu încasat direct în meciul cu Irlanda, 0-2.

Cristiano Ronaldo va putea juca la CM 2026

Astfel, lusitanul ar putea reveni pe teren chiar din următorul meci al Portugaliei, însă un nou incident pe parcursul următorului an ar activa suspendarea de încă două meciuri.

„Dacă Cristiano Ronaldo comite o altă încălcare de natură și gravitate similare în perioada de probă, suspendarea prevăzută în decizia disciplinară va fi considerată automat revocată, iar cele două meciuri rămase vor trebui executate imediat”, se arată într-un comunicat transmis de FIFA, potrivit bbc.com.

FOTO. Momentul în care Cristiano Ronaldo primește cartonașul roșu

Astfel, Cristiano Ronaldo este eligibil pentru primul duel pe care Portugalia îl va disputa la Campionatul Mondial din 2026, întrucât și-a executat deja pedeapsa.

Atacantul nu a fost utilizat în ultimul meci al Portugaliei din campania de calificare pentru turneul final din America de Nord, contra Armeniei, 9-1.

Jucătorii și oficialii vor fi suspendați pentru comportament necorespunzător după cum se specifică mai jos… pentru cel puțin trei meciuri sau pentru o perioadă de timp adecvată pentru agresiune, inclusiv lovituri cu cotul, pumni, lovituri cu piciorul, mușcături, scuipături sau lovituri asupra unui adversar sau a unei persoane care nu este oficialul meciului. Codul disciplinar al FIFA, capitolul 2, articolul 14 (i)

Cristiano Ronaldo, eliminat pentru un gest nesportiv în meciul cu Irlanda, 0-2

Ronaldo a fost eliminat în minutul 61 al meciului din preliminariile Mondialului din 2026, după ce l-a lovit cu cotul pe fundașul irlandez Dara O'Shea.

Inițial, Glenn Nyberg i-a arătat cartonașul galben, însă „centralul” a revăzut ce s-a întâmplat pe monitorul VAR și a decis să-l elimine direct pe starul lusitan.

VIDEO. Momentul în care Cristiano Ronaldo primește cartonașul roșu

Ediția din 2026 a Campionatului Mondial se va disputa în trei țări: SUA, Canada și Mexic.

La o săptămână după eliminarea care a făcut înconjurul lumii, Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al celor de la Al-Nassr, a participat la un dineu organizat de Donald Trump (79 de ani), președintele SUA.

Pe lângă Ronaldo, la dineul organizat în cinstea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, au mai participat și Tim Cook, CEO-ul Apple, miliardarul Elon Musk sau președintele FIFA, Gianni Infantino.

Cristiano Ronaldo și Donald Trump FOTO Imago Cristiano Ronaldo și Donald Trump FOTO Imago
Cristiano Ronaldo și Donald Trump FOTO Imago

Naționalele calificate la CM 2026:

  • Țări gazde: SUA, Canada, Mexic
  • America Centrală și Caraibe: Panama, Curacao şi Haiti
  • Asia: Australia, Coreea de Sud, Iran, Japonia, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită
  • Oceania: Noua Zeelandă
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • Africa: Maroc, Tunisia, Algeria, Egipt, Ghana, Insulele Capului Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș
  • Europa: Anglia, Franţa, Croaţia, Portugalia, Norvegia, Germania, Olanda, Belgia, Spania, Scoţia, Austria, Elveţia

