Spectacol în Spania VIDEO. Momentul în care eclipsa solară „cucerește” stadionul înainte de meciul Deportivo la Coruna - Real Madrid

Pentru prima dată în ultimii 27 de ani, Europa a avut parte de o eclipsă totală de soare.

Fenomenul astronomic a putut fi vizibil în totalitate în Spania, inclusiv în timpul amicalului Deportivo la Coruna - Real Madrid 0-1.

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Suporterii de pe „Estadio Riazor” au avut parte de momente spectaculoase înaintea fluierului de start a duelului cu Real Madrid.

Eclipsa de soare, vizibilă la amicalul Deportivo la Coruna - Real Madrid

Eclipsa totală de soare a putut fi admirată de fani chiar în timpul încălzirii jucătorilor. Cerul s-a întunecat brusc în timpul eclipsei, pentru ca lumina să revină câteva momente mai târziu.

☀️🌑 ASÍ SE VIVIÓ EL ECLIPSE SOLAR TOTAL EN RIAZOR DURANTE EL CALENTAMIENTO DEL DEPOR Y EL REAL MADRID 🥰@as_delariva pic.twitter.com/20ybA9FdXW — Diario AS (@diarioas) August 12, 2026

Pe lângă Spania, eclipsa totală de soare a mai putut fi observată cel mai bine în regiuni din nordul Rusiei, Oceanul Arctic, Groenlanda și Islanda.

În România, eclipsa de Soare a fost vizibilă parțial, în nord-vestul țării, scrie hotnews.ro.

Real Madrid, victorie cu Deportivo

Pe teren, formația antrenată de Jose Mourinho s-a impus, scor 1-0, după un gol marcat de Brahim Diaz în prelungirile primei reprize.

La finalul meciului, Real Madrid a primit un trofeu uriaș spre amuzamentul tuturor jucătorilor. Federico Valverde a a avut nevoie de ajutor pentru a-l ridica.

⚖️ ¡Levantar el Trofeo Teresa Herrera es cosa de dos! pic.twitter.com/RNLu7DbPAI — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 12, 2026

„Galacticii” mai au programat un singur amical înaintea startului noului sezon, cu Schalke, pe 16 august.

Stagiunea 2026-2027 din La Liga va începe în acest weekend, dar meciul celor de la Real Madrid cu Real Sociedad din prima etapă a fost amânat pentru 26 august, pentru ca jucătorii care se află în vacanță după Campionatul Mondial să poată reveni la echipă.

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