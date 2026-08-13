Detaliile nunții lui Cristiano cu Georgina Au avut doar 5 invitați! Cine sunt + Unde a avut loc evenimentul, în timp ce în Madeira fanii au luat cu asalt catedrala din Funchal

Cristiano Ronaldo (41 de ani) și Georgina Rodriguez (32 de ani) s-au căsătorit marți, 11 august 2026, într-o ceremonie civilă privată organizată la Cascais, localitate de coastă aflată în apropiere de Lisabona.

Evenimentul a fost descris drept unul discret și intim. Toate detaliile, în articol.

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Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au spus „da” după aproape 10 ani de relație.

Cei doi au ales o ceremonie civilă secretă și extrem de intimă, în Cascais, Portugalia, iar alături de ei au fost cei cinci copii ai familiei. Cuplul a reușit să păstreze momentul departe de ochii publicului.

Detaliile nunții lui Cristiano cu Georgina: doar 5 invitați!

Ronaldo și Georgina reprezintă unul dintre cele mai mediatizate cupluri din lumea sportului, însă pentru căsătorie au preferat exact opusul: intimitate, familie și cât mai puține detalii publice.

Vestea căsătoriei a fost confirmată de echipa lui Ronaldo, iar fotbalistul a ales să își anunțe singur fanii printr-o imagine simplă: o fotografie cu mâinile celor doi și verighetele, iar mesajul care însoțește fotografia este la fel de scurt: „C ❤️ G”.

Fotografia a adunat în două zile 29,2 milioane de like-uri și peste un milion de comentarii pe Instagram.

Unul dintre cele mai importante detalii confirmate despre ceremonie este prezența celor cinci copii ai familiei.

Este vorba despre Cristiano Ronaldo Jr., gemenii Eva și Mateo, Alana Martina și Bella Esmeralda. Ronaldo este tatăl biologic al primilor trei, în timp ce Georgina este mama biologică a Alanei Martina și a Bellei Esmeralda.

În aprilie 2022, familia a trecut printr-o pierdere cumplită, după ce unul dintre gemenii Georginei și ai lui Ronaldo, băiețelul Angel, a murit la naștere. Sora lui geamănă, Bella Esmeralda, a supraviețuit.

Potrivit informațiilor oferite de reprezentanții cuplului, ceremonia a fost una restrânsă. Euronews descrie ceremonia drept una discretă, cu ușile închise, în care Ronaldo și Georgina au reușit să evite atenția publică.

Nunta care a păcălit presa și fanii. Farsa anului în Madeira

Înaintea ceremoniei, au existat numeroase speculații despre locul în care Ronaldo urma să se căsătorească.

O mare parte din atenție s-a îndreptat către Madeira, insula portugheză unde s-a născut Ronaldo. Presa și fanii au urmărit zvonurile potrivit cărora nunta urma să aibă loc la Funchal, iar oamenii au ajuns chiar să creadă că vor putea asista la ceremonie.

Ronaldo și Georgina au reușit însă să păstreze secretul. În timp ce atenția era concentrată în altă parte, cei doi s-au căsătorit la Cascais, la aproximativ 30 de kilometri de Lisabona.

Data aleasă pentru nuntă are și o semnificație specială: la exact un an de la anunțul logodnei. Atunci, anunțul a atras atenția inclusiv prin spectaculosul inel primit de Georgina.

Bijuteria, cu un diamant oval impresionant, a fost estimată de presa de specialitate la aproximativ 37 de carate, deși dimensiunea exactă și valoarea nu au fost confirmate oficial de cuplu.

Georgina și Cristiano s-au cunoscut într-un magazin de lux din Madrid

Povestea de dragoste dintre cei doi a început în 2016, la Madrid.

Georgina lucra atunci ca asistentă de vânzări într-un magazin Gucci. Ulterior, relația a evoluat discret.

În ianuarie 2017, au apărut împreună în public la ceremonia premiilor FIFA, confirmând practic relația.

În anii care au urmat, Georgina a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități din lumea modei și a divertismentului, în timp ce povestea de dragoste cu Ronaldo a transformat-o într-o prezență constantă în presa internațională.

Povestea lor a fost urmărită și în documentarul Netflix „I Am Georgina”, care a oferit publicului o perspectivă asupra vieții sale alături de fotbalist și asupra familiei lor.

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