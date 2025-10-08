Ronaldo, primul fotbalist miliardar  Cristiano bate și recorduri financiare, nu doar pe teren. Ce avere are + anunț de ultimă oră
Cristiano Ronaldo și eternul număr 7 al naționalei Portugaliei Foto: Imago
Ronaldo, primul fotbalist miliardar Cristiano bate și recorduri financiare, nu doar pe teren. Ce avere are + anunț de ultimă oră

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 08.10.2025, ora 15:13
alt-text Actualizat: 08.10.2025, ora 15:13
  • Cristiano Ronaldo se apropie de 41 de ani, dar tot nu se gândește la retragere. Și tocmai a fost inclus în topul oficial al miliardarilor.

La 40 de ani și opt luni, Cristiano Ronaldo continuă să joace. Visul superstarului portughez, să depășească 1.000 de goluri în carieră.

Deocamdată, are 946 la echipele de club și naționala Portugaliei.

„Nu văd această țintă ca pe o obsesie. Dacă m-ați fi întrebat în urmă cu 20 de ani, aș fi răspuns altfel, aș fi zis că vreau să mănânc lumea, dar nu mai văd lucrurile așa astăzi”, spune lusitanul.

Ronaldo, înregistrat de Bloomberg printre miliardari

CR7 se gândește însă la golul 1.000. Și să joace al 6-lea Campionat Mondial, anul viitor. Record după record.

Pentru a-și împlini visul, a semnat un nou contract în Arabia Saudită. Încă doi ani și alte 400 de milioane de euro.

Un căpitan unic în istoria fotbalului Foto: Imago Un căpitan unic în istoria fotbalului Foto: Imago
Un căpitan unic în istoria fotbalului Foto: Imago

Acordul proaspăt cu Al-Nassr îl ajută să depășească și o barieră financiară aproape inimaginabilă.

Cristiano a devenit primul fotbalist activ miliardar! A fost inclus în premieră în Bloomberg Billionaire Index.

1,2 miliarde de euro
este estimarea averii lui Cristiano Ronaldo, potrivit Bloomberg

Ronaldo: „Mă enervez puțin. Nu poate fi sfârșitul”

Noul contract de la Riad, pentru care nu va plăti nicio taxă, și pacturile cu Armani și Nike l-au propulsat în ierarhia miliardarilor.

Toate reflectoarele sunt pe el Foto: Imago Toate reflectoarele sunt pe el Foto: Imago
Toate reflectoarele sunt pe el Foto: Imago

Nu se gândește la final. A primit premiul Prestige în Portugalia și a spus: „Înseamnă acest trofeu sfârșitul carierei? Mă enervez puțin. Nu poate fi sfârșitul”.

A dezvăluit ce i-au transmis apropiații.

Familia îmi zice că e timpul să mă opresc. «Ai făcut totul! De ce-ți mai trebuie să marchezi o mie de goluri?». Eu nu cred că s-a terminat Cristiano Ronaldo, căpitanul Portugaliei

A explicat: „Încă pot oferi lucruri frumoase, pot să-mi ajut clubul și echipa națională. De ce n-aș continua?

Sunt sigur că, atunci când se va încheia cariera, voi fi împlinit, pentru am dat totul. Știu că nu mai am mulți ani pe teren, însă mai am câțiva. Încerc să mă bucur la maximum”.

141 de goluri
a marcat Ronaldo în 223 de meciuri pentru naționala Portugaliei (ambele sunt recorduri)

Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
Departamentul păstrat secret de la ANCOM, din care fac parte soția șefului SRI și soția șefului Autorității
portugalia Echipa Nationala cristiano ronaldo miliardar FINANCIAR al nassr Bloomberg
17:56
