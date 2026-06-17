Cristiano Ronaldo, tricou special Detaliul inedit apărut pe echipamentul superstarului portughez la CM 2026

Cristiano Ronaldo (41 de ani), superstarul naționalei Portugaliei, are o inserție specială pe tricou, datorită unei reguli FIFA introduse pentru turneul final.

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La Mondialul din 2026, FIFA a introdus mai multe însemne speciale pe tricouri, menite să evidențieze jucătorii cu performanțe importante la edițiile precedente.

Cristiano Ronaldo poartă pe tricoul patch-ul „Legacy”

Pe mâneca dreaptă a tricoului, superstarul portughez poartă o inserție specială, denumită „Legacy Patch”. Aceasta este dedicată jucătorilor care au participat la 5 sau mai multe Mondiale.

Ronaldo e la al 6-lea, la egalitate cu marele său rival, Lionel Messi!

Luka Modric (Croația), Yuto Nagatomo (Japonia)și Manuel Neuer (Germania) poartă și ei această inscripție.

În schimb, e puțin probabil ca Guillermo Ochoa (Mexic) să afișeze această distincție. Aflat la a 6-a participare la un turneu final, portarul de 40 de ani e rezervă.

Kylian Mbappe, Harry Kane și James Rodriguez, câștigătorii Ghetei de Aur la precedente 3 ediții poartă și ei însemne speciale pe tricou.

De asemenea, jucătorii care debutează la Cupa Mondială poartă un însemn dedicat primei apariții la turneul final.

FIFA marchează separat și performanțele portarilor premiați la edițiile precedente. Manuel Neuer, Emiliano Martinez și Thibaut Courtois poartă Mănușa de Aur, trofeul acordat celui mai bun portar al turneului.

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