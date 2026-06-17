Avertisment legat de Mondial Un steag arborat greșit acasă ar putea aduce o amendă de aproape 3.000 de euro!
Suporterii englezi care vor să își decoreze casele cu steagul național în timpul Cupei Mondială 2026 trebuie să fie atenți la reguli
Campionate

Avertisment legat de Mondial Un steag arborat greșit acasă ar putea aduce o amendă de aproape 3.000 de euro!

alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 18:37
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 18:37
  • Suporterii englezi care vor să își decoreze casele cu steagul național în timpul Cupei Mondială 2026 trebuie să fie atenți la reguli.
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Deși autoritățile încurajează afișarea simbolurilor naționale ale Angliei, anumite dimensiuni sau moduri de montare pot duce la sancțiuni costisitoare.

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Azi este debutul „leilor” la turneul final și tot mai mulți microbiști se pregătesc să afișeze steagul cu Crucea Sfântului Gheorghe pe fațadele locuințelor.

Totuși, proprietarii riscă amenzi de până la 2.500 de lire (2.890 de euro) dacă steagul nu respectă normele privind dimensiunea și amplasarea. În fiecare zi în care steagul nu este scos, proprietarul va mai achita 250 de lire (289 de euro), care se adaugă la sancțiunea inițială, scrie manchestereveningnews.co.uk.

Regulile britanice privind arborarea steagurilor au devenit mai permisive în ultimii ani, permițând afișarea mai multor simboluri naționale, regionale sau comunitare fără aprobări speciale. Cu toate acestea, există încă limite clare.

Un steag al Angliei poate fi montat fără autorizație în multe situații, însă dacă acesta este prins de un suport care iese lateral din clădire și nu este amplasat pe acoperiș, suprafața sa nu trebuie să depășească doi metri pătrați. Pentru steagurile mai mari este necesară obținerea unei aprobări.

Autoritățile îi sfătuiesc pe fani să verifice dimensiunile înainte de a-și transforma locuințele pentru a susține echipa națională.

Entuziasmul pentru Campionatul Mondial poate fi mare, dar o simplă greșeală de măsurare poate transforma sărbătoarea fotbalistică într-o amendă consistentă.

Proprietarii de case ar trebui să se asigure, de asemenea, că steagurile îndeplinesc și o serie de alte condiții.

Conform îndrumărilor guvernamentale, toate steagurile ar trebui:

  • Să fie întreținute în stare bună
  • Să fie expuse în siguranță
  • Să aibă permisiunea proprietarului
  • Să nu ascundă indicatoarele oficiale rutiere, feroviare, navigabile sau de aeronave
  • Să fie îndepărtate dacă autoritatea de planificare o solicită

O serie de steaguri pot fi arborate și fără consimțământ. Acestea includ:

  • Steagul național al oricărei țări
  • Steaguri ale Commonwealth-ului
  • Steaguri ale Națiunilor Unite
  • Steaguri ale județelor, orașelor, comunelor și satelor
  • Steaguri istorice ale județelor
  • Steagul Sfântului David
  • Steagul Sfântului Patrick
  • Steaguri ale Forțelor Armate
  • Steaguri ale Zilei Forțelor Armate

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